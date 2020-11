Les réfugiés du Haut-Karabakh voient peu de chances de rentrer chez eux après l’accord de paix

Appuyez sur play pour écouter cet article

EREVAN, Arménie – Deux semaines après qu’un accord de paix négocié par Moscou a modifié la carte du Caucase du Sud, la peur et la méfiance traquent les communautés déplacées par les frontières redessinées.

Aux premières heures du 10 novembre, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a annoncé qu’un accord de cessez-le-feu avait été signé avec l’Azerbaïdjan et la Russie pour mettre fin aux combats autour du Haut-Karabakh, qui a tué des milliers de soldats et des dizaines de civils.

Les termes punitifs de l’accord ont vu l’Arménie céder des zones dans et autour du Haut-Karabakh – une enclave internationalement reconnue comme territoire azerbaïdjanais mais contrôlée par les Arméniens depuis les années 1990 – à Bakou, y compris la ville stratégique de Shusha, connue des Arméniens sous le nom de Shushi.

La guerre, qui a commencé fin septembre, a déplacé une grande partie de la population de l’enclave; Les autorités du Haut-Karabakh estiment que 90 000 habitants sur 150 000 ont fui. Beaucoup se sont rendus dans la capitale arménienne, Erevan, s’abritant dans des hôtels, des écoles et des appartements de particuliers. Le gouvernement a du mal à trouver un logement pour le reste.

Certains sont revenus. Dimanche, des responsables locaux ont affirmé que jusqu’à 25 000 habitants étaient rentrés chez eux depuis la fin des hostilités.

Parmi les rapatriés se trouvait Arega Pogosyan, 64 ans, qui avait fui sa ville natale de Martuni dans l’est du Haut-Karabakh il y a un mois.

Les gens attendent de prendre un bus pour retourner à Stepanakert, à Erevan, en Arménie, le 19 novembre 2020. | Anush Babajanyan pour POLITICO.

Martuni a été dévasté, après avoir été bombardé tout au long de la guerre de six semaines. Du verre brisé et du métal tordu bordent la route de la maison de Pogosyan; juste de l’autre côté de la rue se trouve le centre culturel de la ville, ses fenêtres soufflées et ses murs éclaboussés d’obus. Mais cela n’a pas découragé Pogosyan.

«J’ai une fille et six petits-enfants», dit-elle, «et ils sont tous de retour maintenant. Nous n’avons ni électricité ni gaz, mais nous avons des bougies et du bois. Nous survivrons. C’est ma maison et il vaut mieux mourir de faim ici que de déménager.

Mais tout le monde ne partage pas sa confiance.

Dans la banlieue d’Erevan, Onnik Davidian a erré dans un abri géré par le gouvernement pour personnes déplacées. Jusqu’à ce que les combats éclatent, l’homme de 62 ans utilisait un projecteur de cinéma dans le club social de son village, projetant de vieux films soviétiques et de Bollywood.

«Maintenant, dit-il, c’est un endroit où nous veillons pour les morts.

Le village de Davidian, Vardadzor, se trouve dans la province de Martakert, qui restera sous contrôle ethnique arménien, bien que plusieurs colonies voisines aient été remises à l’Azerbaïdjan le 20 novembre.

Des familles du Haut-Karabakh dans un bus pour rentrer à Stepanakert, à Erevan, en Arménie, le 19 novembre 2020. | Anush Babajanyan pour POLITICO.

«Que nous reste-t-il? Nous nous sentons entourés maintenant. Je sais que c’était la mort ou leur donner la terre, mais Pashinyan devrait quand même démissionner, c’est la bonne chose à faire », a-t-il dit.

Pashinyan a résisté aux appels répétés à sa démission depuis la signature de l’accord de paix, les troubles explosant à Erevan peu de temps après son annonce. Les jours suivants ont vu une série de démissions très médiatisées, notamment des ministres des Affaires étrangères et de la Défense.

L’Azerbaïdjan, quant à lui, a éclaté en fête. Bakou a déclaré depuis que les Arméniens souhaitant vivre sous son règne deviendraient citoyens azerbaïdjanais et bénéficieraient de droits et de protections.

Les Azerbaïdjanais connaissent la douleur du déplacement: pendant la première guerre du Haut-Karabakh dans les années 1990, des centaines de milliers d’Azerbaïdjanais ont été chassés de leurs foyers par les forces arméniennes à l’intérieur et autour du territoire contesté. Nombre d’entre eux espèrent maintenant retourner dans les régions que l’Azerbaïdjan a repris.

Pourtant, de nombreux Arméniens du Haut-Karabakh croient qu’ils ne seraient pas en sécurité sous le règne de l’Azerbaïdjan et ont peu d’espoir de revenir. Certains ont même incendié leurs maisons avant la remise mercredi de Kelbajar, l’avant-dernière région à être cédée à l’Azerbaïdjan.

«Ils disent qu’il y a eu des pillages. Avons-nous même une maison où retourner? » a demandé Hrant Yardumyan, 62 ans, retraité de Lachin – la dernière région à être transférée en Azerbaïdjan le 1er décembre.

Aghanik Balasanyan, 34 ans, et sa famille marchent vers un bus pour retourner à Stepanakert, à Erevan, en Arménie, le 19 novembre 2020. | Anush Babajanyan pour POLITICO.

«Je ne fais confiance à personne», a-t-il ajouté. «Ni l’Azerbaïdjan, ni la Russie, ni l’Arménie. Lachin n’est plus en sécurité, l’ennemi est à côté.

Olesya Vartanyan, analyste senior à l’International Crisis Group, a déclaré qu’avec l’incertitude persistante autour de questions telles que la loi et l’ordre, les droits de propriété et le statut politique du Haut-Karabakh, beaucoup hésiteront à revenir en arrière.

«Si un Arménien ou un Azerbaïdjanais entre sur le territoire de l’autre, qu’arrivera-t-il à cette personne? Quel organisme les poursuivra? Il est naïf de penser que la vie restera la même, mais la différence réside dans la façon dont les populations locales verront le changement – comme un changement d’humiliation et de vie sous une menace constante, ou un changement de sécurité et de confiance », a-t-elle déclaré.

Certains sont certains de ne pas pouvoir revenir.

Ani Hayrapetyan, 27 ans, a fui la ville qu’elle connaît sous le nom de Shushi avec sa fille et sa famille élargie, tandis que les parents masculins sont restés pour défendre leur ville natale.

«Mon mari m’a appelé deux fois pour me dire au revoir», dit-elle. Le couple, qui dirigeait une entreprise de divertissement pour enfants, a finalement été réuni, mais maintenant leur ville est fermement sous contrôle azerbaïdjanais, laissant ses 4 000 anciens résidents exilés.

Hayrapetyan et sa famille se réfugient dans l’appartement d’un parent à Erevan et se sont senties les bienvenues dans la ville, bien qu’un incident récent lors de l’inscription de sa fille dans une école l’ait amenée à se demander si l’humeur envers les nouveaux déplacés pourrait s’assombrir.

Des familles du Haut-Karabakh retournent à Stepanakert, à Erevan, en Arménie, le 19 novembre 2020. | Anush Babajanyan pour POLITICO.

«Alors que nous partions, le psychologue est venu vers nous en criant:« Si vous avez une goutte de sang patriotique dans votre corps, retournez au Karabakh. Nos soldats sont morts pour vous », a-t-elle raconté.

Elle a ajouté: «J’essaie de rester positive, mais beaucoup d’autres sont dans la tourmente et la santé mentale est un sujet tabou ici. Mais il est temps de laisser tomber l’émotion et de commencer le dur travail. Nous avons hâte que de l’aide nous parvienne, nous devons le faire nous-mêmes.

La semaine dernière, la Commission européenne a promis 3 millions d’euros d’aide d’urgence aux civils pris dans le conflit et la Russie a annoncé qu’elle enverrait des matériaux de construction et du matériel médical. Mais à ce jour, la réponse humanitaire en Arménie a été en grande partie une opération de base – avec des citoyens ordinaires ouvrant leurs portes aux réfugiés et collectant des fonds pour les fournitures essentielles.

Zabelle Berberian, 64 ans, accueillait des touristes du monde entier dans son hôtel perché à Erevan, mais accueille désormais gratuitement plus de 40 réfugiés du Haut-Karabakh avec le soutien financier de la diaspora arménienne basée aux États-Unis. Dans la rue devant l’hôtel, une bannière noire flottante – une vue omniprésente à travers le pays – marque la maison d’un soldat décédé.

Depuis un mois, Berberian a écouté des invités raconter la perte de leurs proches. Dans la nation de 3 millions d’habitants, presque tout le monde connaît quelqu’un qui est mort; le bilan des morts du côté arménien est de près de 2 500. (L’Azerbaïdjan n’a pas révélé ses pertes.) Le chiffre est certain d’augmenter à mesure que les corps continuent d’être sauvés du champ de bataille.

Ani Hayrapetyan, 27 ans, (à gauche), son mari Gevorg Hayrapetyan, 25 ans, et leur fille Emilia, 2 ans, à Erevan, Arménie, le 19 novembre 2020. | Anush Babajanyan pour POLITICO.

Sur un iPad, Berberian a pris une photo prise il y a des semaines d’un groupe de plus de 20 jeunes hommes de sa ville natale se tenant en formation. «C’étaient des soldats volontaires. Tous, sauf deux ou trois, sont morts. Tué dans la même frappe de drone », a-t-elle déclaré.

Beaucoup de femmes de l’hôtel Berberian sont originaires de la capitale de facto du Haut-Karabakh, Stepanakert, qui restera sous contrôle arménien mais se trouve à l’ombre de la ville capturée au sommet de la montagne de Shusha / Shushi, à 5 kilomètres.

La nouvelle proximité avec l’Azerbaïdjan est déconcertante pour beaucoup, malgré la présence de quelque 2 000 soldats russes qui patrouilleront sur la ligne de contact pendant au moins cinq ans.

Rozanna Arestamyan, 45 ans, n’est pas convaincue que les Russes peuvent les protéger. «J’ai arrêté de croire en qui que ce soit et je perds l’envie de rentrer», dit-elle. «Nous avons besoin des Arméniens là-bas pour nous défendre, pas des Russes.»

«Il est impossible pour nous de vivre ensemble, nous avons été des ennemis tout au long de l’histoire», a déclaré une autre femme de Stepanakert qui n’a pas donné son nom. «Oui, les Russes sont là mais les Azerbaïdjanais sont à Chouchi et ils peuvent nous tirer dessus quand ils veulent. Nous ne reviendrons pas.

Un homme qui a travaillé pour le conseil municipal de la ville s’est joint à lui: «Nous préférerions que les Russes ne soient pas là, mais nous leur faisons plus confiance qu’à n’importe quel pays européen qui n’a fait que parler. C’est un moindre mal.

Des familles du Haut-Karabakh accueillies à l’hôtel Parev Doon, à Erevan, en Arménie, le 19 novembre 2020. | Anush Babajanyan pour POLITICO.

À la gare routière sud d’Erevan, un jeudi matin gris, Aghavnik Balasaryan, 34 ans, a attendu un bus pour revenir à Stepanakert avec ses trois jeunes enfants et une pile de sacs en plastique contenant des vêtements. Au début des combats, avant d’évacuer, elle a travaillé comme infirmière à l’hôpital pour enfants local. Elle se mordit la lèvre face aux souvenirs.

«Nous avons vu des choses terribles. Les soldats sont venus avec des blessures que je ne peux pas oublier », a-t-elle déclaré. «Dieu merci, notre maison va bien, mais je plains ceux dont les maisons ont été écrasées. Certains rentrent et certains resteront, mais beaucoup partiront pour l’Arménie ou la Russie. »

La famille a passé la majeure partie de la guerre à Echmiadzin, une ville proche d’Erevan, hébergée dans une école primaire avec plus de 100 autres réfugiés.

«Ils nous ont très bien traités, mais c’était près de l’aéroport et ma plus jeune fille paniquait à chaque fois qu’un avion passait au-dessus», a-t-elle raconté.

Son fils était moins timide. «Il veut être soldat, comme son père. Nous lui avons acheté un tank jouet.

«Je veux une arme!» cria le fils.

Un centre dans le district de Kanaker-Zeytun à Erevan, en Arménie, le 19 novembre 2020. Ici, les réfugiés du Haut-Karabakh sont enregistrés et autorisés à passer la nuit jusqu’à ce qu’un logement temporaire leur soit organisé. | Anush Babajanyan pour POLITICO.

«Oh oui, tu veux prendre une arme et tuer les Turcs?» Balasaryan a demandé, utilisant un terme péjoratif que de nombreux Arméniens utilisent pour les Azerbaïdjanais. (La Turquie et l’Azerbaïdjan partagent de nombreux liens historiques, culturels et linguistiques, et Ankara a soutenu Bakou dans la lutte pour le Haut-Karabakh.)

«Je veux obtenir une arme et tuer les Turcs!» pleura le garçon de trois ans.

Une flotte de bus s’est arrêtée et des dizaines de familles ont commencé à s’entasser. Un enfant a poussé un drapeau du Haut-Karabakh par la fenêtre. Balasaryan prit une pochette de sacs et sourit tristement.

«Avant la guerre, nous nous sentions libres. Maintenant, nous allons découvrir si nous le sommes toujours.