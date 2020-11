La transition de Trump en 2016 a défini sa présidence. La puissance de Biden aussi

Et c’est exactement le contraire de la façon dont l’équipe de transition du président élu Joe Biden a fonctionné jusqu’à présent – avec des assistants de longue date choisissant des fonctionnaires prévisibles pour les postes de haut niveau et travaillant à atténuer les tensions potentielles entre les ailes modérées et progressistes du Parti démocrate.

Les leçons tirées de la transition de Trump ont fini par fournir une feuille de route pour le déroulement de sa présidence – la prise de décision improvisée, le taux de rotation élevé et les batailles internes acharnées dans des domaines politiques tels que l’immigration, le commerce et la politique étrangère. L’Amérique a vu des aperçus de tout cela pendant la période entre sa victoire contrariée et son inauguration en janvier 2017.

Donc, si l’exemple de Trump est un guide, l’approche de Biden pourrait également être un modèle de ce à quoi s’attendre au cours des quatre prochaines années.

«Trump pense que la préparation est pour les perdants, et l’équipe de Biden semble être le contraire», a déclaré un ancien responsable de la transition de Trump. «Trump n’a jamais voulu se préparer pour une réunion parce qu’il pensait qu’il pouvait la piloter et que vous n’aviez à vous préparer que si vous n’êtes pas naturellement bon ou si vous ne pouvez pas penser debout.

Quatre ans plus tard, ceux qui entourent le président sortant sont toujours divisés quant à savoir s’il a donné le bon ton lors de la transition de 2016.

Beaucoup de ses partisans affirment que Trump avait raison d’éviter les traditions, comme s’inquiéter de confirmer rapidement chaque membre du personnel de niveau intermédiaire dans chaque agence, et se concentrer plutôt sur des politiques majeures comme le projet de loi fiscal républicain de 2017, la confirmation d’une série de juges conservateurs et le refus international. des accords comme l’accord de Paris sur le climat ou l’accord sur le nucléaire iranien.

Pourtant, pour les critiques et même pour certains alliés, les échecs de Trump à mener une transition significative nuisent à sa capacité à gouverner la première année et au-delà.

«Ils ne se sont toujours pas remis», a déclaré l’ancien gouverneur Chris Christie, dans un podcast publié au cours de l’été par le Partnership for Public Service, un groupe non partisan. Christie était le chef d’origine de l’équipe de transition de Trump, avant d’être évincé après la victoire de Trump.

«La première année était presque terminée et ils ne s’étaient toujours pas remis parce que vous ne pouvez pas vous remettre de la perte de tout ce travail», a-t-il déclaré. «Comme vous pouvez le voir, au début de la Maison Blanche de Trump, il y avait soit beaucoup de sièges vides, soit des sièges remplis de nombreux restes d’Obama.»

Les ramifications, a-t-il soutenu, étaient considérables.

« Cela a simplement eu un impact sur cette administration de toutes les manières importantes que vous pouvez imaginer depuis qu’ils l’ont fait », a déclaré Christie.

La transition de Trump à la présidence a été tout aussi compliquée que sa transition vers la présidence. Le président proclame toujours à tort qu’il a gagné et a passé plusieurs semaines à empêcher son personnel d’avoir tout contact avec l’équipe entrante de Biden, une tradition de longue date.

«Sa transition a été marquée comme le même chaos que sa transition vers l’extérieur», a déclaré une source familière avec la planification de la transition de la Maison Blanche.

Une partie du problème, ont déclaré d’anciens responsables de la transition de Trump, provenait des différentes factions qui se disputaient la domination: les associés de Trump à New York, la campagne, le mouvement conservateur et les républicains de l’establishment plus associés au Comité national républicain. Tous ont convergé pendant la transition.

«Trump n’avait jamais été élu. Même dans son entreprise, il n’avait pas d’actionnaires à qui rendre compte, donc il pouvait gérer les choses comme il le voulait et conserver les informations comme il le voulait », a déclaré Martha Joynt Kumar, directrice du projet de transition de la Maison Blanche, qui étudie les transitions présidentielles passées et propose informations aux administrations entrantes. «Il n’était pas habitué à une situation où le pouvoir est partagé.»

Des assistants proches de Trump comme Hope Hicks, John McEntee, Steve Bannon, Stephen Miller et Kellyanne Conway ont passé la plupart de leur temps à New York après les élections de 2016 à travailler aux côtés du président. Pendant ce temps, les membres du personnel de DC plus axés sur les politiques ou plus expérimentés travaillaient à Washington.

Les deux équipages ne communiquaient souvent pas entre eux, préfigurant un schéma qui viendrait affliger la Maison Blanche.

Ces factions «ont passé beaucoup de temps à se disputer le pouvoir, les bureaux et les nominations, ce qui a été facilité par un chef de cabinet faible», a déclaré un deuxième responsable de la transition de Trump, faisant référence à Reince Priebus. «Je ne peux donc pas dire qu’il y avait un agenda unifié et évident à remplir. Il y avait beaucoup d’agendas concurrents. »

L’expertise des politiques ou des agences a été minimisée en faveur de la recherche de recrues éclatantes que l’équipe de Trump pourrait défiler devant les journalistes dans le hall doré de la Trump Tower.

Et les premières fissures au sein de l’équipe de Trump étaient apparentes pour tout le monde, grâce aux fuites omniprésentes du bureau ovale et aux réunions à huis clos.

«L’un des problèmes avec le cabinet de Trump lorsqu’il est devenu président pour la première fois est qu’il ne reflétait pas une vision du monde, car il n’en avait pas», a déclaré David Axelrod, l’ancien conseiller principal du président Barack Obama. «Il avait des slogans et des impulsions, avec un secrétaire d’État et un secrétaire à la Défense qui n’acceptaient vraiment pas ce qu’il pensait ou disait.»

Le président élu Joe Biden prend la parole au Queen Theatre, le mercredi 25 novembre 2020, à Wilmington, Del. | Carolyn Kaster / AP Photo

Axelrod a déclaré que Biden montrait déjà au monde un style de gouvernement différent. Il est conseillé par des assistants qui sont sur l’orbite de Biden depuis des décennies et qui donnent la priorité aux fonctionnaires pour les postes de haut niveau avec des CV conventionnels. Et les choix à ce stade ont principalement satisfait les modérés sans trop mettre les progressistes en colère.

« Biden croit à force d’un demi-siècle d’expérience que la diplomatie est importante, les alliances sont essentielles et il a nommé un groupe de personnes qui le croient », a ajouté Axelrod. «La ligne« ennuyeux est beau »est réelle.»

Une partie de la transition fonctionnelle consiste à savoir ce qu’un président veut réaliser sur le plan politique avant même l’investiture, puis à embaucher les gens pour le faire, a déclaré Clay Johnson, qui dirigeait l’équipe de transition de George W.Bush avant de devenir le chef de l’administration Bush. du personnel présidentiel.

«Je ne sais pas quels sont les projets de Biden, mais il semble que les gens de Biden connaissent le processus de nomination et connaissent le fonctionnement du gouvernement», a déclaré Johnson. «Ils semblent avoir une expérience antérieure de ce genre.»

La transition de Trump n’avait pas de cabinet idéologiquement aligné, en partie à cause de la décision de Trump d’embaucher des personnes de haut niveau comme le secrétaire d’État Rex Tillerson sur un coup de tête. En tant que cadre supérieur d’Exxon de longue date, Tillerson croyait en la coopération et les alliances étrangères – ce que Trump a critiqué au début de sa présidence. Et tout l’accent mis par Trump sur l’embauche de personnes qui semblaient provenir du «casting central», comme il l’a dit, s’est fait au détriment de la possibilité de lancer des plans et des politiques bien développés le premier jour à la Maison Blanche.

« Personne n’avait fait le travail de fond pendant la transition et à la Maison Blanche, ils sont en grande partie partis de zéro », a déclaré l’un des responsables de la transition. «Cela montre la façon dont Trump et ses amis ont abordé la présidence.»