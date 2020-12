Le secteur du tourisme fait face à une «accélération rapide» des faillites après Noël alors que l’impact de la pandémie continue de faire peser de fortes pressions sur les entreprises, sera averti mercredi le gouvernement.

Ne pas soutenir les entreprises du secteur «abandonnerait un développement régional équilibré et des communautés rurales autonomes», dira Paul Kelly, directeur général de Fáilte Ireland, à un comité d’Oireachtas.

Bien que l’industrie soit reconnaissante des soutiens gouvernementaux existants, ils ne sont pas suffisants. Il dira à la commission du tourisme que «la sévérité et la longévité des restrictions de santé publique signifient que pour de nombreuses entreprises, le niveau actuel de soutien ne sera pas suffisant».

Dans sa déclaration liminaire aux membres du comité, qui a été vue par l’europe-infos.fr, M. Kelly déclare que: «Nous avons déjà vu des insolvabilités et nous allons probablement voir une accélération rapide de cela après Noël à moins que quelque chose de significatif ne change.

Il dira que si le tourisme reprendra, la vitesse à laquelle il le fera «sera principalement déterminée par le nombre d’entreprises touristiques qui ont reçu le soutien dont elles ont besoin pour rester solvables».

Les théâtres ne rouvrent pas

Le gouvernement subit également des pressions pour soutenir le secteur du divertissement en direct après qu’il est apparu que les théâtres ne seront pas autorisés à rouvrir maintenant ou pendant la période des fêtes.

Ceci en dépit du fait que les musées, galeries et cinémas ont rouvert mardi à la fin du deuxième lock-out national.

La déception des praticiens du théâtre qui ont fait preuve de diligence et de responsabilité dans leur approche des défis posés par Covid-19 est tout à fait compréhensible

Le médecin en chef du ministère de la Santé, le Dr Tony Holohan, a déclaré lundi que la différence de risque entre les cinémas et les théâtres n’avait pas été prise en compte par l’équipe nationale d’urgence de santé publique.

Dans un communiqué mardi soir, une porte-parole du Département des Arts a déclaré qu’il n’était « pas possible pour le moment d’autoriser le retour des spectacles, y compris des représentations théâtrales en direct, autrement que dans des circonstances très limitées à l’extérieur ».

«Les performances en direct à l’intérieur sont une question complexe avec une plus grande gamme de lieux et de types de performances que ce que l’on trouve, par exemple, au cinéma. Ces questions ont été débattues par le gouvernement et continueront d’être examinées en consultation avec le secteur. La ministre Catherine Martin est profondément engagée dans ce processus, rencontrant des groupes, y compris dans le théâtre, sur ces questions.

Spectacles en ligne

«La déception des praticiens du théâtre qui ont fait preuve de diligence et de responsabilité dans leur approche des défis posés par Covid-19 est tout à fait compréhensible. Nous voulons tous voir le retour du spectacle vivant le plus tôt possible et la ministre et son ministère continueront de travailler avec le Conseil des arts, le Forum du théâtre et d’autres intervenants pour atteindre cet objectif.

Le gouvernement encourage plutôt les gens à «participer à des spectacles en ligne, qui comprennent des concerts, des concerts, des pantos, des expériences théâtrales et de la comédie».

Le sénateur du Fianna Fáil Malcolm Byrne a déclaré qu’il «ne peut pas comprendre pourquoi les théâtres ont été exclus. Les théâtres pouvaient ouvrir de manière sûre et socialement éloignée auparavant et devraient être autorisés à le faire à nouveau.

«Je suis déçu que Nphet n’ait même pas pensé aux théâtres et c’est inquiétant étant donné l’impact de leurs décisions sur le secteur culturel.

Pendant ce temps, il y a eu 18 autres décès dus à Covid-19 signalés par Nphet mardi soir, ainsi que 269 nouveaux cas de virus. Parmi ces décès, un en octobre, 15 en novembre et un fait l’objet d’une enquête.

Par ailleurs, le nombre de décès de coronavirus en Irlande du Nord a dépassé la barre des 1000, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé du Nord.