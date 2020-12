Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que si le Royaume-Uni ne se comporte pas toujours comme s’il voulait un accord commercial sur le Brexit, il estime que le gouvernement britannique souhaite qu’un accord soit conclu.

La conclusion de négociations aussi complexes n’allait « jamais être facile », a-t-il déclaré jeudi à Newstalk Breakfast. Mais il était convaincu qu’il y avait «de bonnes chances que nous puissions conclure un accord dans les prochains jours».

L’UE et le gouvernement britannique sont enfermés dans des discussions intenses à Londres pour tenter d’éviter une imposition soudaine de droits de douane sur le commerce qui dévasteraient les exportateurs irlandais dans quelques semaines seulement.

M. Coveney a déclaré que les positions irlandaise et française sur le Brexit étaient « très synchronisées les unes avec les autres » et il a fait l’éloge du négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, pour avoir fait « un travail phénoménal » dans les négociations.

«Les implications de l’absence d’accord, dans l’espoir que nous trouvons un moyen de conclure un accord à un moment donné en 2021, signifie que nous entrons dans une période de perturbations, de coûts, de stress, de tension et de jeux de blâme politique importants entre Londres. et Bruxelles », a-t-il ajouté.

«Du point de vue irlandais, nous sommes pris dans les feux croisés là-bas. Il n’y a aucune garantie qu’en l’absence d’un futur accord de relation maintenant – que nous serons en mesure de mettre en place un futur accord de relation à un moment donné au cours du premier semestre de l’année prochaine. C’est une hypothèse très dangereuse.

M. Coveney a également averti que les informations selon lesquelles le gouvernement britannique préparait un deuxième texte législatif pourraient violer l’accord de retrait.

Pendant ce temps, il doit y avoir une percée dans les pourparlers d’ici vendredi ou il n’y aura peut-être aucun moyen d’éviter une perturbation massive du commerce le 1er janvier, a déclaré l’Union européenne à la Grande-Bretagne.

Il intervient au milieu d’un avertissement des capitales de l’UE selon lequel un accord ne doit pas trop en dire.

Avec la pression croissante des entreprises et des gouvernements pour savoir ce qu’ils doivent prévoir à la fin du mois, M. Barnier a averti son homologue britannique David Frost qu’à moins d’une percée d’ici vendredi, l’UE pourrait manquer de temps pour ratifier un accord.

Tout accord doit être adopté au Parlement européen, et ne pas accorder suffisamment de temps signifierait la «perturbation massive» des conditions de non-accord aussi longtemps qu’il faudra pour que l’accord soit ratifié, a déclaré une source proche des négociations.

Droits de pêche

Les pourparlers restent bloqués sur la pêche, chaque partie n’étant disposée qu’à céder 20% des stocks actuels à l’autre, selon une source informée sur les pourparlers et la Grande-Bretagne insistant sur le fait que l’accès devrait être décidé lors de négociations annuelles. Une proposition de révision de l’accord, y compris les quotas de pêche, dans cinq ou dix ans, a été examinée comme un moyen possible de permettre à l’UE d’accepter un compromis difficile à moyen terme.

À l’émission Morning Ireland de la radio RTÉ, le directeur général de l’organisation irlandaise des producteurs de poisson du sud et de l’ouest, Patrick Murphy, a appelé à la mise en place de mesures pour protéger l’industrie de la pêche irlandaise.

M. Murphy a déclaré que la communauté de pêcheurs irlandaise avait été décimée au cours de la dernière décennie avec une réduction de 42% du nombre de bateaux. «Nous avons vu l’industrie être anéantie.»

Les bateaux de pêche vont là où se trouvent les poissons, a-t-il dit, et il craignait que si la flotte devait quitter les eaux britanniques, les bateaux de pêche d’autres pays entreraient dans les eaux irlandaises. «Nous perdrons notre flotte de pêche.»

Un point de préoccupation pour les observateurs de l’UE est le manque de clarté sur la façon dont les différends futurs pourraient être résolus, par exemple si la Grande-Bretagne rompait ses engagements sur des normes communes, la foi étant minée par les tentatives de Downing Street de passer outre certaines parties de l’accord de retrait par la législation nationale.

Bernd Lange, un eurodéputé allemand qui préside la commission du commerce du Parlement européen et a été informé par M. Barnier mercredi en tant que membre de son groupe de coordination britannique, a déclaré qu’il était moins optimiste qu’un accord puisse être conclu qu’en début de semaine, et qu’avec les faits qu’il avait sous la main, aucun accord semblait être le meilleur résultat.

«Pour être ouvert et franc, je suis vraiment contrarié par la procédure. Il n’y a aucune possibilité pour le Parlement européen, ainsi que les États membres, de procéder à un examen approfondi de l’accord. Cela passe vraiment de la tragédie à la farce et c’est vraiment tout à fait unique dans l’histoire des accords commerciaux dans l’Union européenne », a déclaré M. Lange. « C’est vraiment la fin du match, et c’est également clair pour les Britanniques. »