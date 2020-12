Covid-19: les plus de 70 ans devraient être parmi les premiers à être vaccinés

Les plus de 70 ans seront parmi les premiers groupes à être vaccinés contre Covid-19, aux côtés des résidents des soins de longue durée et des agents de santé de première ligne, dans le cadre des plans qui seront examinés par le Cabinet mardi.

Le gouvernement examinera plus d’une douzaine de cohortes de population différentes, déterminées par une série de critères, notamment l’âge, l’emploi et la vulnérabilité aux conditions sous-jacentes.

Il est entendu que le premier groupe prioritaire identifié pour recevoir le vaccin est celui des personnes âgées de 65 ans et plus qui résident dans des établissements de soins de longue durée, comme les maisons de soins infirmiers.

Le deuxième groupe sera composé de travailleurs de la santé de première ligne en contact direct avec les patients, suivis des plus de 70 ans. Le plan est de vacciner cette dernière catégorie par étapes en commençant par les plus de 85 ans, puis par les 80-84 ans, puis les 75-79 ans, et enfin les 70-74 ans.

Des sources gouvernementales ont indiqué qu’une décision finale n’avait pas été prise quant à savoir si les trois catégories se chevaucheraient ou si un groupe serait vacciné avant que le processus ne commence avec le groupe suivant.

Le plan, qui a été élaboré par le ministère de la Santé et le Conseil consultatif national de l’immunisation, et approuvé par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), sera présenté au Cabinet par le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

Des sources gouvernementales ont déclaré qu’il s’agirait d’un «document évolutif», sujet à changement en fonction de l’efficacité de différents vaccins pour différentes cohortes et du moment de leur déploiement.

Cela intervient alors que des groupes représentatifs des travailleurs de première ligne ont indiqué qu’ils s’attendaient à ce que leurs membres soient considérés comme un accès prioritaire au programme de vaccination.

Des groupes représentant la gardaí, des membres des forces de défense, des enseignants et des travailleurs des transports ont déclaré que s’ils acceptent que les personnes âgées et vulnérables devraient être les premières en ligne, leurs membres devraient également être considérés comme un accès prioritaire en raison de leur rôle dans la réponse de l’État à la pandémie. Le service pénitentiaire irlandais a demandé un accès prioritaire pour les 3 800 détenus de l’État.

Chiffres journaliers

Aucun nouveau décès de patients atteints de Covid-19 n’a été signalé lundi pour la deuxième journée consécutive. Cela laisse à 2 099 le nombre total de décès liés à Covid. Le Nphet a signalé 242 cas confirmés de virus, portant à 74 468 le nombre total de cas dans la République.

Cela intervient alors que le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré qu’il est «plus probable qu’improbable» que l’Irlande connaîtra des niveaux «difficiles» de transmission de Covid-19 en janvier en raison d’une socialisation accrue à Noël. Il était moins probable que le pays soit en mesure d’éviter des niveaux importants d’infections, a-t-il déclaré lundi au point de presse du Nphet.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était l’alternative de Nphet aux verrouillages récurrents, le Dr Holohan a déclaré que les responsables ne voulaient pas être dans une position où la seule recommandation qu’ils ont faite au gouvernement était des restrictions strictes et difficiles «mais si nous devons le faire, nous le ferons».

Groupes de lobby

L’Association représentative des officiers (Raco) et PDForra, l’organisation représentant le personnel des forces de défense de base, ont déclaré que leurs membres qui ont été impliqués dans l’écouvillonnage devraient être considérés en même temps que les autres travailleurs de la santé de première ligne, tout comme le personnel déployé. étranger.

L’Association des sergents et inspecteurs de la Garda a déclaré qu’elle ne recherchait pas un traitement préférentiel, mais que ses membres sont à l’avant-garde de la police contre la pandémie et a soulevé la question auprès du siège de la Garda. L’Association des représentants de la Garda a déclaré que les professionnels de la santé décideraient des groupes prioritaires, mais «nous nous attendrions à être une priorité élevée parmi les travailleurs de première ligne».

Le Service pénitentiaire irlandais a demandé que les prisonniers du pays figurent parmi les groupes prioritaires pour recevoir un vaccin avant sa distribution à la population générale.

Dans une lettre adressée lundi à Taoiseach Micheál Martin, le Syndicat national des bus et des chemins de fer a également reconnu que les cohortes vulnérables et le personnel de santé seraient prioritaires, mais a déclaré que ceux qui travaillent dans les transports publics «devraient figurer en bonne place sur la liste des priorités de votre gouvernement pour l’accès au vaccin». .

L’Organisation nationale irlandaise des enseignants a écrit au Taoiseach la semaine dernière, affirmant que si elle «reconnaît sans équivoque» que les personnes vulnérables, les personnes âgées et les travailleurs de la santé devraient être les premiers, il est «impératif» que le personnel de l’éducation soit inclus parmi les travailleurs essentiels prioritaires pour un vaccin. . L’Association des enseignants du secondaire d’Irlande a convenu de donner la priorité aux groupes vulnérables, et a déclaré qu’elle serait guidée par un avis médical, mais a estimé qu’une «forte considération» devait être accordée à ceux qui travaillent dans les écoles.