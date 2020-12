La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson se réuniront mercredi soir à Bruxelles pour un dîner au milieu des avertissements des deux parties selon lesquels les négociations sur le Brexit pourraient s’acheminer vers un échec.

À Dublin, le Taoiseach Micheál Martin a averti le Dáil que la situation était «très grave» et que la Chambre pourrait bientôt «discuter des préparatifs d’un Brexit sans accord».

Plus tard, M. Martin a déclaré à l’europe-infos.fr qu’il se félicitait de l’accord « positif et utile » hier entre l’UE et le Royaume-Uni sur la mise en œuvre de l’accord de l’année dernière pour éviter une frontière dure en Irlande. Mais il a dit qu’il était «du côté pessimiste» du consensus sur un accord de libre-échange dans les prochains jours.

Et il a dit au Dáil que les gens ne devraient pas «surinterpréter» l’accord sur le Nord comme un signe qu’un accord commercial est imminent.

Certaines sources à Dublin estiment qu’en concluant l’accord sur le Nord, le gouvernement britannique a «écarté» les inquiétudes de la nouvelle administration Biden concernant l’Irlande du Nord, ouvrant la voie à un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni, même s’il y a un Brexit sans accord. .

Downing Street a déclaré que le Premier ministre profiterait de la réunion avec le Dr von der Leyen ce soir « pour poursuivre les discussions sur les relations futures » entre la Grande-Bretagne et l’UE, tandis que la Commission européenne a déclaré qu’il ne s’agirait pas d’une session de négociation.

Les négociateurs en chef Michel Barnier et David Frost ont présenté aux deux dirigeants les différences qui subsistaient en matière de pêche, des règles du jeu équitables garantissant une concurrence loyale et la manière de faire appliquer tout accord.

Le ministre britannique du cabinet Michael Gove exposera mercredi aux députés les détails de l’accord sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord. Auparavant, l’UE et le Royaume-Uni avaient déclaré qu’ils étaient parvenus à un accord sur «toutes les questions» concernant la manière de mettre en œuvre pratiquement les arrangements pour l’Irlande du Nord conçus pour éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande et signés l’année dernière.

Cela a permis au gouvernement britannique d’annoncer qu’il supprimerait les clauses controversées de la législation qui auraient rompu l’accord de retrait signé avec l’UE l’année dernière et qui, selon le gouvernement irlandais, auraient rendu un accord impossible.

Les deux parties ont convenu des détails d’une présence de l’UE en Irlande du Nord pour superviser la façon dont les fonctionnaires britanniques administrent les contrôles sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne et d’ailleurs.

Marchandises «sans risque»

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il s’était mis d’accord sur la manière de déterminer les critères pour les marchandises à considérer comme «non à risque» d’entrer dans l’UE lors du déplacement de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, l’exemption des subventions agricoles et halieutiques des règles sur les aides d’État, et la finalisation de la liste des présidents du groupe spécial d’arbitrage pour un mécanisme de règlement des différends.

Pendant ce temps, la plus grande compagnie de ferry opérant sur la mer d’Irlande a exhorté l’UE à introduire une «phase de mise en œuvre» de six mois pour les douanes post-Brexit car de nombreuses entreprises ne sont pas prêtes.

Stena Line, la société suédoise dont les ferries traversent la mer d’Irlande plus de 250 fois par semaine, a déclaré qu’il restait «de nombreuses questions sans réponse», bien que l’UE et le Royaume-Uni se soient mis d’accord mardi sur la manière dont le protocole de l’Irlande du Nord pour les contrôles en mer d’Irlande fonctionnera dans le cadre de la Accord sur le Brexit.

«Les systèmes et infrastructures nécessaires aux contrôles douaniers en Irlande du Nord et dans le reste du Royaume-Uni ne seront pas non plus finalisés à temps pour le 1er janvier 2021», a déclaré le directeur exécutif de Stena Line et porte-parole du Brexit, Ian Hampton.