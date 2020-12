Le V4 peut-il survivre au veto de la Hongrie et de la Pologne?

Tomáš Valášek est président de la commission des affaires européennes du Parlement slovaque.

BRATISLAVA, Slovaquie – La position imposante de la Hongrie et de la Pologne dans le budget de l’UE ne menace pas seulement de torpiller l’accès à des fonds de récupération indispensables: pour la République tchèque et la Slovaquie, les deux autres membres du soi-disant groupe de Visegrad, questions existentielles sur la viabilité de l’alliance vieille de plusieurs décennies qui leur a donné une voix sur la scène européenne.

Depuis 30 ans, le soi-disant V4 est solidaire et trouve sa force dans le nombre. Désormais, les Tchèques et les Slovaques se sont séparés de leurs confrères à cause du veto de ces derniers sur le plan de relance de l’UE – et il n’y a, à première vue, aucune raison évidente pour laquelle ils devraient se réconcilier.

Les combats de la Hongrie et de la Pologne avec Bruxelles sur l’état de droit ont donné au V4 une réputation de plus en plus toxique à Bruxelles. Et si le programme de relance de l’UE devait être retardé, les gouvernements tchèque et slovaque risquent également de perdre une partie du financement de l’UE.

Pourtant, malgré ces graves inconvénients, Prague et Bratislava ont passé la semaine précédant le sommet européen de jeudi – où les dirigeants de l’UE espèrent trouver un compromis dans l’impasse sur l’état de droit – à se blottir avec leurs amis de Visegrad et à élaborer des positions communes.

Pourquoi hésitent-ils à se séparer? De toute évidence, Prague et Bratislava craignent le manque de pertinence. Il est difficile de faire entendre sa voix à Bruxelles en tant que petit pays – et doublement en tant que nouveau membre du club. C’est pourquoi tous les pays membres de l’UE se regroupent avec d’autres: c’est le meilleur moyen d’acquérir le poids nécessaire pour vaincre les idées que l’on n’aime pas et pour plier un peu plus l’UE vers ses intérêts.

Si cette dynamique explique le besoin de partenaires en général, il est moins clair pourquoi on choisirait de s’en tenir à des amis toxiques. Après tout, l’UE offre 24 autres alliés moins problématiques.

Mais il y a une bonne raison pour laquelle presque toutes les alliances de l’UE – pensez au Benelux ou au groupe nordique – sont régionales. Les voisins sont beaucoup plus susceptibles de partager des intérêts et des craintes, pour des raisons géographiques et historiques. Les pays nordiques tendent vers le libre-échange en raison de leur histoire en tant que nations maritimes. Les nations V4 partagent une préférence pour une OTAN forte en raison de leur faible expérience du communisme.

Les nouveaux pays membres, y compris les États de Visegrad, ont également tendance à croire qu’ils devraient rester unis parce que les membres les plus établis ne peuvent pas faire confiance – ou n’ont aucun intérêt à collaborer individuellement.

Si vous plaidez en Slovaquie pour l’établissement de relations plus solides avec les pays d’Europe occidentale, vous rencontrerez une réponse familière: ils ne nous prennent pas au sérieux et ne le feront jamais, alors nous ferions mieux de nous appuyer sur nos partenaires V4.

Il y a du vrai dans cette observation mais, bien sûr, c’est aussi une prophétie auto-réalisatrice. Plus les nouveaux pays membres se blottissent et s’identifient en tant que groupe, plus il faudra de temps aux anciens pour les reconnaître comme membres à part entière du club.

Il existe également des raisons nationales à la viscosité du V4. Prague a une appréhension historique de l’Allemagne et compte sur la Pologne pour aider à équilibrer les échelles. Certains membres du gouvernement tchèque craignent de regretter d’avoir brûlé des ponts avec Varsovie lorsque la chancelière allemande Angela Merkel partira et qu’un autre dirigeant, moins compréhensif pour le monde postcommuniste, prendra le relais à Berlin.

Les Slovaques ne partagent pas nécessairement le point de vue des Tchèques sur l’Allemagne, mais ils manquent d’alternatives régionales au V4. Leur seul autre voisin de l’UE est l’Autriche et, jusqu’à présent, leur coopération s’est limitée à la migration. Parfois, les deux font équipe avec les Tchèques et organisent des réunions «Slavkov Three», mais c’est principalement pour signaler leur mécontentement au V4 – il y a peu ou pas de substance pour le S3, une constellation qui ne peut être comparée à trois décennies de V4 la coopération.

La principale raison pour laquelle le V4 persiste alors, malgré de fréquents désaccords sur le financement de l’UE, est l’inertie.

Depuis trois décennies, les premiers voyages des premiers ministres du V4 se font dans les pays de l’autre. Le groupe a acquis les attributs habituels d’une institution: le budget et le personnel qui administre un fonds, le Fonds international de Visegrad, qui verse une aide aux think tanks, aux groupes culturels et aux ONG.

Il est difficile de se séparer des traditions. Imaginez être néerlandais et avoir à faire face à la Belgique ou au Luxembourg en train de devenir voyous. L’esprit vous dit de rompre les liens; le cœur dit le contraire. Les gouvernements tchèque et slovaque sont pris entre la loyauté envers leurs amis les plus proches et leur intérêt personnel.

Les choses deviendront plus simples si la Hongrie et la Pologne maintiennent leur veto et jettent l’UE dans les limbes budgétaires. Même alors, Bratislava et Prague ne devraient pas claquer les portes de Visegrad. Cela peut être à nouveau utile lorsque les gouvernements changent à Varsovie et à Budapest.

Mais un tel événement serait aussi un moment pour faire une pause avec V4 et, dans le langage du mariage, commencer à voir d’autres personnes: améliorer les relations avec des partenaires en dehors de Visegrad, comme le président slovaque Zuzana Čaputová et le ministre des Affaires étrangères Ivan Korčok ont ​​commencé à le faire récemment.

Si les Tchèques et les Slovaques manquaient cette opportunité, ils n’auraient qu’à se reprocher de ne pas être pris au sérieux à Bruxelles.