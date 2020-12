Les journalistes polonais craignent que les journaux ne deviennent des médias de «  propagande dure  »

Appuyez sur play pour écouter cet article

VARSOVIE – Les journalistes et rédacteurs en chef de dizaines de journaux régionaux polonais craignent d’être licenciés ou soumis à des pressions politiques après que le raffineur contrôlé par l’État PKN Orlen a annoncé plus tôt l’acquisition de Polska Press Group – un éditeur majeur de médias locaux.

Ils ont de bonnes raisons d’avoir peur.

C’est ce qui s’est passé après que le parti nationaliste au pouvoir, Loi et justice (PiS), a pris le pouvoir en 2015. Le parti a pris le contrôle de la radio d’État et de la télévision d’État TVP – qui sont financées publiquement et sont censées être politiquement neutres au cours des cinq dernières années ont été transformés en points de vente ouvertement pro-gouvernementaux. Les journalistes qui ne respectaient pas la ligne du parti ont été licenciés.

La même chose s’est produite en Hongrie, lorsque des alliés du Premier ministre Viktor Orbán et de son parti au pouvoir, le Fidesz, ont pris le contrôle de presque tous les médias hongrois.

«Je n’accepterai aucune censure de mon travail en termes de politique ou de vision du monde qu’ils représentent», a déclaré Marek Kęskrawiec, rédacteur en chef du Magazine, un supplément du vendredi que Polska Press produit pour ses journaux régionaux.

«Je ne vais pas remettre mon avis à l’éditeur actuel car il a toujours respecté ma liberté d’expression. J’attendrai un nouveau. Je vais continuer à faire mon travail, donc probablement tout ce que j’aurai fait finira dans la poubelle et je serai licencié », a ajouté Kęskrawiec.

Orlen insiste sur le fait que l’achat – pour une somme non divulguée – de Polska Press à l’allemand Verlagsgruppe Passau est une décision purement commerciale motivée par le contrôle par l’éditeur de 20 des plus grands quotidiens régionaux de Pologne, ainsi que d’environ 120 hebdomadaires régionaux et locaux et 500 sites Web, allant des sources populaires d’actualités locales comme le portail naszemiasto.pl à des sources spécialisées couvrant l’agriculture ou les voitures.

«Nous développons constamment nos intérêts commerciaux», a déclaré le PDG Daniel Obajtek, un ancien politicien du PiS qui est un proche allié du chef du parti Jarosław Kaczyński.

Le porte-parole du gouvernement Piotr Müller l’a qualifié de «décision d’une entreprise concrète – contrôlée par l’État mais ayant des objectifs commerciaux». Il a également déclaré que les inquiétudes concernant la justesse de l’investissement étaient «absurdes», ajoutant: «Si c’est une entreprise allemande, c’est bien, mais si c’est une entreprise polonaise, c’est mauvais?»

Malgré ces assurances, il est clair que le PiS avait soif d’étendre sa portée à d’autres secteurs des médias. Outre la télévision et la radio d’État et l’agence de presse gouvernementale, la publicité des entreprises contrôlées par l’État permet de maintenir à flot une multitude de petites publications de droite. Le parti s’exerce particulièrement dans les entreprises allemandes possédant des médias polonais.

Les prochaines élections législatives sont prévues pour la fin de 2023, lorsque le PiS visera un troisième mandat record. Lors des campagnes précédentes, les médias contrôlés par le gouvernement ont été les pom-pom girls du parti au pouvoir tout en salissant l’opposition.

La Pologne a connu une baisse constante de la perception de la liberté des médias. En 2020, elle se classait 62e sur 180 pays dans le World Press Freedom Index préparé par l’ONG Reporters sans frontières, contre 18e en 2015.

Inquiet des purges

Les journalistes s’attendent à de grands changements.

«L’ambiance est un peu plus basse ici, dans la salle de rédaction. Personne ne nous a encore parlé de la nouvelle situation et nous ne savons pas ce qui va se passer », a déclaré à POLITICO un journaliste ayant plusieurs années d’expérience à Gazeta Krakowska dans la ville méridionale de Cracovie.

Il a dit qu’il examinait ses options en fonction de ce que le nouveau propriétaire fera.

«Je reste aussi longtemps que possible. Si le changement est doux, je pourrais continuer. Mais si nous voulons devenir un autre média de propagande dure, je démissionnerai même si cela va être difficile pour moi personnellement et financièrement », a-t-il dit.

«L’ambiance est mauvaise. Tout le monde s’attend à une courte période de transition, puis au carnage dans le style de PiS qui a repris TVP en 2015 », a déclaré un journaliste du Polska Press Group de Varsovie.

«L’atmosphère n’est même pas nerveuse ou chaotique, juste triste. On a le sentiment que les gens partiront ou seront renvoyés. Si les nouveaux employés dans les journaux régionaux sont des candidats politiques, les journaux perdront leur indépendance », a déclaré un employé non éditorial du siège de la société à Varsovie.

Même si leurs ventes ont diminué – comme c’est le cas avec la plupart des médias imprimés – les journaux régionaux ont généralement des décennies de tradition derrière eux et sont toujours une force avec laquelle il faut compter lorsqu’il s’agit de couvrir la politique locale.

«En prenant le contrôle des médias locaux, le PiS – s’il peut jouer subtilement – obtiendra un outil puissant pour attaquer les maires de l’opposition populaire», a déclaré Leszek Jażdżewski, rédacteur en chef de Liberte! journal et chroniqueur libéral et commentateur politique. «Les médias locaux ne sont peut-être pas très importants, mais ils sont importants pour inspirer une couverture qui se répercute sur les médias sociaux et dans les grands médias nationaux.»

L’achat de Polska Press marque un changement de stratégie pour PiS. Au cours des années précédentes, il a tenté d’imposer de nouvelles règles aux médias non gouvernementaux qui auraient rendu difficile le fonctionnement des entreprises étrangères en Pologne. Mais ces efforts ont été critiqués par l’ambassadrice américaine Georgette Mosbacher qui s’est lancée dans la défense du radiodiffuseur américain TVN et a clairement indiqué que Washington n’accepterait pas une loi limitant la propriété des médias étrangers.

Ce printemps, elle a de nouveau défendu TVN après avoir été attaquée par la TVP d’État pour avoir osé critiquer Kaczyński pour avoir ignoré les règles de sécurité pendant la pandémie de coronavirus.

«Fakty TVN fait partie de la famille Discovery – une société américaine cotée à la bourse de New York, engagée pour la transparence, la liberté d’expression et un journalisme indépendant et responsable. Il est tout simplement faux de suggérer le contraire. »Mosbacher a écrit sur Twitter en anglais et en polonais.

Friction avec Bruxelles

L’ingérence politique dans les médias polonais a été critiquée par Bruxelles, où elle est considérée comme faisant partie d’un problème plus large du retour en arrière du gouvernement polonais sur ses engagements démocratiques.

La Commission européenne a déclaré à POLITICO dans une réponse par courrier électronique que «[media freedom and pluralism] sont vitales pour responsabiliser les gouvernements et surveiller les processus démocratiques. Les médias doivent pouvoir travailler librement et indépendamment partout dans l’Union européenne. »

« Cependant, à ce stade, nous ne commenterons plus cette annonce », a déclaré la Commission à propos de l’acquisition d’Orlen.

Le sentiment dans les rédactions polonaises est qu’il y a peu de chances que les journaux Polska Press conservent leur neutralité politique.

« Je pense que la tentation d’utiliser les journaux et les portails régionaux à des fins strictement politiques peut être très forte du côté du PiS, car ces titres atteignent partout au niveau local », a déclaré Witold Głowacki, journaliste de Polska the Times, un journal national également membre du groupe Polska Press.

«Ironiquement, ils doivent cela à leur neutralité politique», a-t-il ajouté.