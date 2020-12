Les dirigeants d’Irlande du Nord se lancent dans un jeu de blâme sur les coronavirus

DUBLIN – Les dirigeants rivaux du gouvernement de partage du pouvoir d’Irlande du Nord ont échangé des accusations vendredi sur le côté qui a fait le plus pour saper les restrictions à la pandémie.

Le pointage public entre des dirigeants censés parler d’une seule voix a marqué la réunion de vendredi du Conseil ministériel Nord-Sud, une institution créée dans le cadre de l’accord de paix du Vendredi saint de 1998. Il rassemble les dirigeants des deux parties de l’Irlande. tous les six mois pour promouvoir la coopération à l’échelle de l’île – une aspiration révélée par la crise du COVID-19.

Les dirigeants du gouvernement irlandais participant au sommet de vendredi – organisé par vidéo pour éviter les risques d’infection – ont souligné la nécessité d’aider l’Irlande du Nord à maîtriser son taux d’infection galopante. Les cas sont actuellement quatre fois plus élevés au nord de la frontière, où les restrictions ont été imposées plus lentement et plus rapidement qu’en République d’Irlande.

Mais les co-chefs de file de l’exécutif nord-irlandais, la première ministre Arlene Foster et la vice-première ministre Michelle O’Neill, ont passé plus de temps vendredi à blâmer les partis respectifs pour avoir raté le défi.

Foster, dont le Parti unioniste démocratique représente les protestants britanniques, a accusé le parti nationaliste irlandais Sinn Féin d’O’Neill d’avoir donné un exemple hypocrite qui a encouragé le public à ne pas tenir compte des restrictions.

O’Neill, à son tour, a accusé les unionistes démocrates de bloquer la demande commune d’autres partis d’Irlande du Nord pour des restrictions plus fortes au cours des deux derniers mois, conformément aux conseils de santé publique.

Le DUP de Foster a finalement cédé dans les coulisses jeudi soir alors qu’O’Neill annonçait des plans pour un verrouillage de six semaines à commencer le lendemain de Noël.

«Les interventions précédentes n’étaient pas assez difficiles. Ils n’étaient pas assez longs », a déclaré O’Neill avant le sommet de vendredi. «Nous devons éviter que le service de santé ne soit complètement écrasé en janvier.»

Elle a déclaré que les unionistes démocrates «ont travaillé contre toute l’équipe de santé publique» et qu’il était «important que nous distinguions l’approche de la pandémie. Je n’ai jamais dérogé aux conseils de santé publique. »

Foster a insisté sur le fait que le revirement de politique – après des semaines de déclaration du DUP selon lesquelles la fermeture des entreprises pourrait causer autant de problèmes de santé que la pandémie – représentait «un échec de la société dans son ensemble que nous avons dû introduire ces restrictions de manière très draconienne.»

Elle a blâmé cette rupture de la «responsabilité personnelle» sur le Sinn Féin, citant sa supervision des funérailles à grande échelle de l’armée républicaine irlandaise en juin.

«La conformité en Irlande du Nord était très bonne et en fait, nous faisions l’envie d’autres collègues au Royaume-Uni», a déclaré Foster lors d’une conférence de presse vidéo, avec O’Neill participant d’un autre endroit.

«Mais à la fin du mois de juin, un parti, le Sinn Féin, a décidé que s’ils faisaient les lois, ils étaient également au-dessus des lois. Et maintenant, nous nous trouvons dans une situation où la messagerie est très difficile. Nous avons constaté une rupture de conformité. »

Environ 2000 partisans du Sinn Féin ont assisté aux funérailles catholiques de l’ouest de Belfast du vétéran de l’IRA Bobby Storey à un moment où de tels événements à grande échelle étaient censés être interdits par l’exécutif d’Irlande du Nord.

Cette semaine, la police a terminé son enquête sur les violations du COVID-19 au cours de l’événement et a envoyé un dossier de preuve aux procureurs publics. Dans le cadre de l’enquête, ils ont interviewé O’Neill, qui a été photographié sans masque aux côtés d’autres dirigeants du Sinn Féin dans la foule.

le Gareth Gordon de la BBC Vendredi, a demandé à O’Neill lors de la conférence de presse d’après-sommet comment elle «pouvait dire avec un visage impassible que vous n’aviez jamais dévié des conseils de santé publique», étant donné son rôle de premier plan dans les funérailles de Storey.

O’Neill a répondu: «Je n’ai jamais dérogé aux conseils du médecin-chef lorsqu’il a présenté des propositions sur la façon dont nous répondons au COVID.» Un long silence suivit.