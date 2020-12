Coronavirus: l’Italie est fermée pour Noël alors que les plages de Sydney ferment

L’Italie sera placée sous un verrouillage national pendant une grande partie des vacances de Noël et du Nouvel An, a déclaré vendredi le Premier ministre Giuseppe Conte, alors que le gouvernement cherche à empêcher une nouvelle flambée des cas de coronavirus.

L’annonce a mis fin à des jours d’indécision et de querelles au sein de la coalition, qui était divisée entre ceux qui voulaient une fermeture complète et ceux qui réclamaient une action plus limitée pour aider les entreprises en difficulté et permettre certaines réunions de famille.

«La situation est difficile à travers l’Europe. Le virus continue de circuler partout », a déclaré M. Conte aux journalistes.

«Nos experts craignaient sérieusement qu’il y ait une augmentation des cas à Noël. … Nous avons donc dû agir, mais je peux vous assurer que ce n’était pas une décision facile.

Selon les nouvelles règles, les magasins non essentiels seront fermés entre le 24 et le 27 décembre, le 31 décembre et le 3 janvier et les 5 et 6 janvier. Ces jours-là, les Italiens ne seront autorisés à voyager que pour des raisons professionnelles, de santé ou d’urgence.

Cependant, des visites limitées seront autorisées, par exemple pour voir des parents âgés vivant seuls. M. Conte a déclaré que la police ne serait pas envoyée dans les foyers pour vérifier que les règles étaient respectées, mais il a appelé les Italiens à faire preuve de responsabilité.

Les magasins pourront ouvrir du 28 au 30 décembre et le 4 janvier et les gens seront libres de quitter leur maison à ce moment-là. Cependant, pendant toute la période des vacances, tous les bars et restaurants doivent rester fermés.

M. Conte a promis une compensation d’un montant total de quelque 645 millions d’euros pour aider le secteur de l’hôtellerie qui a été ravagé par la crise sanitaire de 10 mois.

L’Italie a été le premier pays occidental à être durement touché par le virus en février et vendredi, 67894 personnes étaient décédées des suites de la maladie ici, le bilan le plus élevé d’Europe.

À la suite d’une accalmie estivale, les infections ont grimpé en flèche en octobre, forçant de nouvelles restrictions gouvernementales. Ceux-ci ont depuis en grande partie été assouplis, mais avec des centaines de personnes qui meurent encore chaque jour, le gouvernement craint de plus en plus que les vacances de Noël imminentes ne déclenchent une propagation incontrôlée du virus.

En vertu d’un décret adopté début décembre, les déplacements entre régions du 21 décembre au 6 janvier étaient déjà interdits et les stations de ski ont été fermées pendant la même période, avec des restrictions à l’entrée en Italie.

L’Autriche

Pendant ce temps, le gouvernement autrichien, après avoir alterné des restrictions plus souples et plus strictes au cours des six dernières semaines, a ordonné la fermeture des magasins non essentiels, tandis que les restaurants et les hôtels resteront fermés et les écoles ne rouvriront pas comme d’habitude après les vacances de Noël. Les mesures entreront en vigueur le 26 décembre et seront levées le 18 janvier.

« Les prévisions pour le premier trimestre sont très, très sombres », a déclaré le chancelier autrichien Sebastian Kurz à Vienne. «La croissance des infections pourrait redevenir exponentielle à tout moment.»

L’Autriche, qui compte environ 9 millions d’habitants, effectuera des tests de masse avec des kits d’antigènes rapides à la fin du verrouillage. Le pays a adopté des restrictions relativement lâches le 3 novembre et les a considérablement resserrées à partir du 17 novembre, fermant les écoles et les magasins non essentiels jusqu’au 6 décembre avant de revenir au modèle plus souple.

L’incidence des cas en Autriche sur sept jours a chuté de deux tiers à environ 200 pour 100 000 à partir de vendredi. L’objectif est de ramener cette mesure à 100, a déclaré Kurz.

France

La France a signalé 15 674 nouveaux cas de Covid vendredi, la moyenne mobile des cas sur sept jours augmentant pour un troisième jour à 13 088, le plus élevé en trois semaines. Les décès ont augmenté de 610 à 60 229, faisant de la France le troisième pays européen après l’Italie et le Royaume-Uni à signaler plus de 60000 décès liés au virus.

Le président français Emmanuel Macron, qui s’auto-isole après avoir été testé positif pour Covid, a déclaré dans un message vidéo qu’il allait bien, même s’il décrivait la fatigue et affirmait que son niveau d’activité était «un peu ralenti».

Le leader français, qui aura 43 ans le 21 décembre, a déclaré qu’il présentait les mêmes symptômes qu’hier: fatigue, toux et maux de tête.

«Il n’y a aucune raison que cela s’aggrave», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait l’intention d’être complètement transparent sur son état et publierait des vidéos similaires chaque jour.

Macron a déclaré qu’il continuait de travailler avec le Premier ministre et son équipe, et bien qu’il ait ralenti un peu à cause du virus, il continue de se concentrer sur toutes les questions urgentes, y compris la pandémie et le Brexit.

Inde

L’Inde a dépassé les 10 millions d’infections à coronavirus samedi, bien plus tard que prévu il y a à peine un mois, alors que le rythme des infections ralentit, alors que beaucoup dans le pays abandonnent les masques et la distanciation sociale.

Après avoir atteint un pic de près de 98000 cas quotidiens à la mi-septembre, les infections quotidiennes ont été en moyenne d’environ 30000 ce mois-ci, aidant l’Inde à creuser son écart avec les États-Unis, le pays le plus touché au monde avec plus de 16 millions de cas.

L’Inde a signalé 25 152 nouvelles infections et 347 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé. Le virus a jusqu’à présent tué 145 136 personnes dans le pays. L’Inde a mis 30 jours pour ajouter le dernier million de cas, le deuxième plus lent depuis le début de la pandémie.

Le pays prévoit de déployer prochainement des vaccins et envisage une demande d’utilisation d’urgence pour trois types, développés par Oxford / AstraZeneca, Pfizer et la société locale Bharat Biotech.

Australie

Les plages du nord de Sydney entreront dans un verrouillage de quatre jours légalement imposé à partir de 17 heures samedi dans un effort pour préserver les chances d’un «Noël normal», alors que le nombre de cas soupçonnés d’être liés au groupe de l’État grimpe à 38.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a averti que l’État devrait se préparer à un nouveau nombre d’infections annoncé dimanche supérieur aux 23 cas acquis localement annoncés samedi, alors qu’elle a révélé que son gouvernement consulterait des experts de la santé tout au long de samedi sur la prolongation d’un version plus détendue du verrouillage des plages du nord vers le reste du grand Sydney à partir de dimanche.

Berejikian a dit à plus de 4 millions de personnes à travers le grand Sydney d’abandonner toute activité non essentielle jusqu’à minuit mercredi, alors que les résidents des plages du nord se préparent à entrer en lock-out.

De 17 h le samedi à minuit le mercredi, les résidents du Northern Beaches Council – qui s’étend sur plus de 50 km de The Spit à Palm Beach – ne pourront quitter leur domicile que pour des raisons essentielles, dans des conditions de verrouillage que Berejiklian a comparées à l’ensemble de l’État. arrêté de santé publique émis en mars.

– Agences