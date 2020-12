Crise de Covid: l’interdiction des voyages de passagers en provenance de Grande-Bretagne devrait être prolongée

Une interdiction sans précédent de 48 heures sur les voyages de passagers en provenance de Grande-Bretagne sera probablement prolongée par le gouvernement au-delà de mardi, alors que les craintes grandissent quant à la propagation d’une souche plus contagieuse de Covid-19.

Les États membres de l’Union européenne organiseront lundi une réunion de crise pour coordonner leur réponse à la nouvelle variante, qui est 70% plus transmissible que les autres souches. La réunion a été convoquée après que l’Irlande et d’autres pays européens ont imposé des restrictions strictes sur les voyages depuis la Grande-Bretagne dans le but d’arrêter la propagation de la variante.

L’interdiction, qui est entrée en vigueur à minuit, a provoqué un chaos de voyage en Grande-Bretagne, perturbant les projets de voyage d’un grand nombre d’émigrants irlandais espérant revenir pour Noël.

Et avec la France interdisant également tous les voyages par route depuis la Grande-Bretagne, y compris le fret essentiel, les importateurs ont averti que les restrictions pourraient affecter la fourniture de produits essentiels à l’Irlande depuis l’Europe continentale.

‘Orage parfait’

Aidan Flynn, directeur général de la Freight Transport Association, a parlé d’une «tempête parfaite» avec Covid-19, le stockage pré-Brexit et les fournitures de Noël tombant en même temps.

Mettant en garde contre de «graves conséquences» pour le transport de fournitures vers l’État depuis l’Europe continentale à travers la Grande-Bretagne, il a déclaré que les camionneurs irlandais seraient laissés bloqués des deux côtés de la Manche maintenant que la principale route de transit du Royaume-Uni en provenance et à destination de l’Europe continentale avait été «compromis».

Le gouvernement a imposé l’interdiction de 48 heures comme mesure provisoire en attendant d’être examinée par le Cabinet mardi, lorsque des propositions visant à renforcer les restrictions nationales relatives au Covid-19 seront également examinées.

La souche la plus infectieuse, qui s’est répandue rapidement à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre depuis son apparition en septembre dernier, n’a pas été identifiée ici à ce jour.

Le ministre des Transports, Eamon Ryan, a déclaré que l’on ne savait pas si la récente forte augmentation des cas en Irlande avait un lien avec la mutation du virus.

«Je pense que de manière réaliste, il est difficile de voir que les choses vont changer dans les prochains jours. . . Il n’y a pas de forte probabilité que nous revenions immédiatement à un horaire de vols. »

Les ferries continueront de fonctionner pour le transport et des vols seront organisés pour rapatrier les Irlandais bloqués à l’étranger. En ce qui concerne les voyages entre la République et l’Irlande du Nord, M. Ryan a déclaré qu’il n’y avait pas de conséquences immédiates pour les passages frontaliers.

Les ministres du Nord ont tenu une réunion tard dans la nuit pour discuter des préoccupations concernant la nouvelle souche.

Stratégie

Pendant ce temps, le gouvernement devra peut-être repenser la stratégie de vivre avec Covid-19 si la variante se propage ici, selon un consultant en maladies infectieuses. Le professeur Paddy Mallon a déclaré que les cycles continus de restrictions et d’assouplissements des mesures pourraient ne pas fonctionner si le virus se propage plus rapidement.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a déclaré que l’analyse britannique suggérait que la variante était «nettement plus transmissible» que les autres variantes et qu’elle pourrait augmenter le nombre de reproduction de 0,4.

Cependant, «il n’y a aucune indication à ce stade d’une augmentation de la gravité de l’infection associée à la nouvelle variante».

L’ECDC a appelé à des «efforts opportuns» pour prévenir et contrôler la propagation, y compris «éviter les déplacements non essentiels et les activités sociales».

Pendant ce temps, la République a signalé dimanche le plus grand nombre de cas quotidiens en près de huit semaines, à 764. Il y a eu quatre décès.

Tous les indicateurs de propagation de Covid-19 s’aggravent, plus rapidement que ne le prévoyaient les responsables de la santé publique, a averti le médecin en chef, le Dr Tony Holohan. En conséquence, les responsables craignent une augmentation du nombre de cas parmi les plus de 65 ans vulnérables pendant la période de Noël.

Au Royaume-Uni, le secrétaire à la Santé Matt Hancock a admis que le virus était incontrôlable.