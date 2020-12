Le gouvernement a conseillé de mettre en place un verrouillage complet de niveau 5 de six semaines avec la fermeture du commerce de détail non essentiel

Les responsables de la santé publique ont conseillé au gouvernement d’instituer un verrouillage complet de niveau 5 pendant six semaines à compter de la Saint-Étienne, ce qui entraînerait la fermeture des commerces non essentiels.

Des sources gouvernementales ont confirmé que la recommandation avait été faite dans une lettre envoyée par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) après sa réunion de mercredi, mais ont indiqué qu’une décision ne serait pas prise immédiatement.

Selon les plans de niveau 5 publiés par le gouvernement, une telle décision exclurait les visites de maisons privées ou de jardins à partir de samedi, mais cela devait être le cas une semaine plus tard, le 1er janvier.

Le gouvernement a pris la décision mardi matin de garder les magasins non essentiels ouverts après Noël, bien que le secteur de l’hôtellerie ferme à 15 heures demain.

Cela intervient alors que des données préliminaires ont montré la présence de la nouvelle variante britannique du coronavirus dans l’État, a déclaré le Dr Cillian De Gascun du Laboratoire national de référence des virus.

La nouvelle de la souche du virus qui serait beaucoup plus contagieuse étant présente dans l’État est venue alors que 938 autres cas et 13 décès supplémentaires ont été signalés par Nphet.

Le professeur de Gascun a déclaré lors d’un briefing du Nphet que la surveillance des échantillons prélevés le week-end dernier suggérait que le variant pourrait être présent dans environ 10% des écouvillons analysés, mais que cela nécessitait une validation supplémentaire par le séquençage du génome entier.

«Il est probable que ces résultats refléteront la présence de la variante britannique», a-t-il déclaré.

Cependant, des hauts responsables du Nphet ont déclaré mercredi soir qu’ils ne pensaient pas que la variante britannique était actuellement à l’origine de l’infection ici.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré que depuis que les restrictions ont été modifiées début décembre, «le niveau de contact social qui s’est produit, en particulier autour de l’hospitalité, a conduit à une augmentation très significative de la transmission de cette infection.

Malgré la présence de la variante britannique, il a déclaré: «Nous ne pensons pas que cela ait été une partie importante de la transmission dans ce pays, nous avons constaté un engagement social important qui peut expliquer cette ampleur de chiffres vraiment inquiétants.

«Nous ne croyons pas à ce stade que nous ayons des preuves qu’il y a une transmission généralisée qui se produit avec cette nouvelle variante à ce stade», a-t-il déclaré.

Le Dr de Gascun a déclaré que les résultats suggéraient que la variante était probablement concentrée dans l’est du pays et a convenu qu’il était peu probable qu’elle soit le principal facteur de l’augmentation des cas.

«Compte tenu du moment choisi, cela n’expliquerait probablement pas en soi l’augmentation significative du nombre de cas que nous avons trouvé», a-t-il déclaré. Il a estimé que la variante britannique était dans le pays depuis la deuxième semaine de décembre, au moins, et pourrait avoir été introduite fin novembre. Il a dit qu’il serait surpris que ce soit le principal moteur de l’infection dans l’État. Sur la base de l’expérience britannique, la prévalence de la variante en Irlande «pourrait être en hausse».

«Chaque indicateur de la maladie augmente et augmente rapidement. Notre niveau de préoccupation continue de s’intensifier. Nous devons faire tout ce que nous pouvons individuellement et collectivement pour changer le cours de cette maladie », a déclaré le médecin-chef.

Socialisatiion

Le Dr Holohan a déclaré que «toute forme de socialisation discrétionnaire doit vraiment cesser si nous voulons avoir une chance de supprimer ce type de niveau de transmission». Il a dit qu’il y avait une «association temporelle claire» entre l’ouverture de l’hospitalité et une augmentation très significative de la propagation de la maladie.

Le professeur Nolan a déclaré que l’assouplissement du 1er décembre avait provoqué une augmentation des cas, mais l’assouplissement des restrictions sur l’hospitalité «coïncide avec une accélération très rapide du niveau de la maladie».

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les données ne reflètent pas les épidémies dans les établissements d’accueil, le Dr Ronan Glynn, le médecin-chef adjoint, a déclaré que sur 7 000 cas au cours des quinze dernières semaines, la source de l’infection était inconnue dans 3 000 cas. Le briefing a appris que les cas de transmission survenus dans les établissements d’accueil sont susceptibles d’être parfois enregistrés comme étant gérés dans les foyers familiaux, en raison de la façon dont la recherche des contacts a lieu.

Il y a eu 938 nouveaux cas et 13 autres décès signalés. Sur ces 300 cas se trouvent à Dublin, 110 à Cork, 72 à Limerick, 68 à Donegal, 41 à Kildare et les 347 cas restants sont répartis dans 21 autres comtés.

Réouverture de l’école

Interrogé sur la réouverture des écoles en janvier, le Dr Holohan a déclaré: «nous ne soulevons aucun problème à ce sujet pour le moment». Cependant, citant la fermeture précédente des soins de santé et l’impact sur les maisons de retraite, il a averti que les niveaux élevés de transmission communautaire «représentent un risque pour tout ce qui se passe dans la société».

«Il est très difficile d’assurer et de protéger et d’empêcher que l’infection ne pénètre dans chaque partie de la société et de l’économie», a-t-il déclaré.

«Nous avons maintenant un niveau de maladie dans la population qui n’est tout simplement pas sous contrôle, nous devons rétablir le contrôle de cette infection, faire baisser les niveaux si nous voulons continuer à nous assurer que nous maintenons ces services publics essentiels . »

La modélisation présentée lors de la réunion a montré une situation qui se détériore rapidement alors que le pays se prépare pour Noël, la moyenne des cas ayant plus doublé en une semaine pour atteindre 713 par jour. La troisième vague, a déclaré le président du groupe consultatif épidémiologique du Nphet, le professeur Philip Nolan, augmente aussi rapidement que la première en mars et est présente dans toutes les cohortes d’âge. «Très inquiétant, nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes hospitalisées», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le niveau de tests positifs renvoyés continue d’augmenter avec 20 000 tests effectués mardi avec une positivité de 5,2%. Il a souligné que lors de la deuxième vague, il a fallu 17 jours pour passer de 300 cas par jour à 800 en moyenne, ce qui avait eu lieu en seulement huit jours à partir du 15 décembre. Cependant, cela est plus élevé parmi les échantillons prélevés dans la communauté, avec environ six pour cent des tests positifs. Il a déclaré que dans certaines pratiques de généralistes faisant partie du réseau sentinelle de l’État, mis en place pour surveiller la propagation de la maladie, le taux de positivité atteignait 10%.

«Cette augmentation très significative des cas, l’augmentation exponentielle des cas que nous avons constatée au cours de cette très courte période de temps s’accélère très rapidement. Il a déclaré que le taux de croissance à Dublin pourrait être plus élevé que dans le reste du pays et que l’incidence de la maladie avait doublé, voire plus, dans les groupes d’âge de 65 ans ou plus, a-t-il déclaré.

Cas hospitaliers

Il y a une augmentation du nombre de personnes hospitalisées «très tôt», a déclaré le professeur Nolan, par rapport à la vague la plus récente. «La maladie se propage uniformément dans la population cette fois-ci, ce qui signifie que les hospitalisations se produisent plus tôt», a-t-il déclaré.

«La maladie a augmenté rapidement et dans toutes les parties de la population», a-t-il déclaré. «Cela ressemble plus au modèle de la première vague de mars.» L’estimation actuelle du nombre R, qui mesure la vitesse de propagation de la maladie, se situe entre 1,5 et 1,8.

Bien que cela soit susceptible de réduire, le professeur Nolan a déclaré que même s’il était ramené à près de 1,0, «nous examinerons malheureusement environ 1000 cas en permanence bien dans la nouvelle année. S’il est à 1,2, il sera probablement d’environ 2000 cas en février. Le virus se développe à un rythme de sept à neuf pour cent par jour. Mis à part les pics qui ont conduit à des verrouillages localisés à Kildare, Laois et Offaly au cours de l’été, il a déclaré qu’il s’agissait du taux de croissance le plus élevé signalé depuis mars.

De même, le nombre R n’a pas été aussi élevé depuis avril, a-t-il déclaré, tandis que le nombre de contacts étroits par cas confirmé augmente également dans tous les groupes d’âge.

À un R de 1,4, il a déclaré qu’il y aurait en moyenne 1 100 cas par jour d’ici le 4 janvier et 1 600 cas le 18 janvier. S’il peut être réduit à 1,1, le nombre quotidien de cas à ces dates sera respectivement de 1 000 et 1 200, a-t-il déclaré.

Cependant, il a déclaré qu’il ne prévoyait pas que les mesures actuelles réussiront à ramener le nombre R en dessous de 1, suggérant que des mesures plus strictes seront nécessaires pour supprimer la croissance. «Je ne suis pas convaincu qu’ils le feront», a-t-il déclaré. «Compte tenu de la nature des mesures et de notre expérience à ce jour, je ne suis pas convaincu qu’elles soient à elles seules suffisantes, surtout compte tenu de notre point de départ.»

«Nous avons un problème collectif ici, nous sommes très durement touchés par un virus qui s’intensifie et se transmet rapidement», a-t-il déclaré.

«Nous prévoyons voir un nombre très important de cas, et malheureusement, des hospitalisations dans les semaines à venir et il est prévu une pression très importante sur nos services de santé en conséquence.

«Nous devons rester à la maison si possible, nous devons revoir nos plans de Noël», a-t-il déclaré.

Avertissement HSE

Plus tôt, le chef du Health Service Executive (HSE) a averti que le pays est confronté à des niveaux «très graves et dangereux» de propagation de Covid-19, qui menace d’avoir un «impact majeur» sur le système hospitalier.

Paul Reid, directeur général de HSE, a déclaré que les responsables de la santé étaient maintenant aussi préoccupés qu’ils l’avaient été au début de la pandémie en mars.

Le Dr Colm Henry, directeur clinique HSE, a déclaré que ces derniers jours avaient vu «une croissance extraordinaire de l’infection au-delà de ce que nos versions extrêmes de la modélisation auraient prédit».

«Nous nous détériorons à un rythme plus rapide, en sept jours, que dans tout autre pays d’Europe», a-t-il déclaré. La vitesse à laquelle le virus se propageait avait atteint un «niveau effrayant», a-t-il déclaré.