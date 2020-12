L’Europe est à la traîne dans la course à la viande cultivée en laboratoire

Appuyez sur play pour écouter cet article

Lorsque Singapour est devenu le premier pays à approuver et à vendre commercialement de la viande de laboratoire ce mois-ci, Ira van Eelen ne pouvait s’empêcher de penser que le mauvais continent faisait la une des journaux.

«Ce qui se passe à Singapour aurait dû se produire en Europe», a déclaré Van Eelen, conseiller du conseil d’administration d’Eat Just, la société qui a produit le poulet cultivé en laboratoire à Singapour.

Son père, le scientifique néerlandais Willem van Eelen, a été le pionnier et breveté la technologie qu’Eat Just avait espéré lancer aux Pays-Bas. Cependant, l’Autorité néerlandaise de sécurité des aliments (NVWA) a mis fin à sa demande d’organiser des dégustations en 2018, affirmant qu’elle n’avait pas reçu l’approbation de l’UE.

L’expérience d’Eat Just reflète ce que les initiés de l’industrie décrivent comme un continent trop réticent et trop lent pour adopter une technologie qui pourrait réduire les émissions agricoles et renforcer la sécurité alimentaire – deux des priorités déclarées de l’UE.

La viande cultivée en laboratoire – c’est-à-dire la viande non-tuée ou de culture – est produite à partir de cellules souches musculaires extraites d’un animal, puis cultivées dans un grand «bioréacteur» en acier. Les cellules sont ensuite déplacées vers un gel aqueux où elles se gonflent en tissu nerveux.

L’ensemble du processus peut avoir lieu dans un espace de la taille d’un restaurant et ne nécessite pas d’élevage intensif en terres ou l’abattage d’animaux éructant du méthane. Le lancement à Singapour indique que la technologie peut être commercialement viable, après avoir longtemps été rejetée comme trop chère. Le dîner de quatre plats aux pépites de poulet au restaurant 1880 coûte 23 $ et les prix devraient encore baisser.

Mais alors que l’Asie, les États-Unis et même le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sautent dans le train en marche de la viande sans abattage, les décideurs politiques européens ont montré moins d’appétit pour la technologie.

«Est-ce vraiment la société que nous voulons pour nos enfants?» tweeté Le ministre français de l’Agriculture, Julien Denormandie, en réaction aux débuts de Eat Just à Singapour. « Moi non. Je le dis clairement », a poursuivi Denormandie. «La viande vient de la vie, pas des laboratoires. Comptez sur moi qu’en France, la viande restera naturelle et jamais artificielle!

Des entreprises comme Eat Just, basée à San Francisco, affirment qu’un tel scepticisme signifie que l’Europe risque de perdre sur un secteur qui, selon les analystes, pourrait représenter plus d’un tiers du marché mondial de la viande d’ici 2040.

« Nous avons tellement de très bonnes technologies en Europe que nous pourrions être là-haut avec n’importe qui, mais s’ils ne se préparent pas différemment, nous perdrons et perdrons beaucoup de temps », a averti Van Eelen.

Sûr mais lent

Une partie du problème est le processus réglementaire de l’Europe. La viande cultivée en laboratoire devra être approuvée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en vertu de la législation européenne sur les nouveaux aliments. Le bloc a rationalisé ces lois en 2018, mais cela peut encore prendre trois ans ou plus avant que les demandes soient approuvées et approuvées par les représentants des pays de l’UE au sein de la soi-disant commission PAFF.

Van Eelen a déclaré avoir pleuré lorsque la NVWA néerlandaise a mis fin à l’offre d’Eat Just d’organiser une dégustation en 2018, scellant des échantillons de chorizo ​​de canard de culture dans trois restaurants parce que le produit n’avait pas l’approbation de l’UE.

«J’ai commencé à pleurer très silencieusement dans ma voiture… J’ai dû m’arrêter sur le bord de la route», se souvient-elle.

«C’était très triste que mon gouvernement n’ait pas compris ce que nous offrions», a ajouté Van Eelen. «Pour moi personnellement, c’était très douloureux, car je sentais que j’avais apporté à mon pays un énorme cadeau qu’ils ne voulaient pas ouvrir.

La NVWA a renvoyé les demandes de commentaires sur la question à sa déclaration de l’époque, qui attribuait le passage à la législation européenne sur les nouveaux aliments. Van Eelen conteste cela, affirmant que les ventes aux restaurants ont été effectuées avant l’entrée en vigueur de la législation.

«La réalité est qu’ils n’avaient pas établi de cadre réglementaire pour la viande de culture à l’époque», a déclaré Josh Tetrick, PDG et fondateur d’Eat Just. «J’aurais aimé que cela ne soit pas vrai, mais c’était le cas – et par conséquent il n’y a pas eu de lancement.

Wolfgang Gelbmann, responsable scientifique de l’unité de nutrition de l’EFSA, a déclaré que le processus de culture de la viande dans un laboratoire comporte des risques potentiels. Les cellules utilisées dans les bioréacteurs pourraient être contaminées, par exemple, et il y a un risque de «dérégulation» des cellules qui se sont multipliées plusieurs fois.

« Vous devez remplacer tous les nutriments qu’une cellule reçoit normalement dans la circulation sanguine, les intercellulaires et les micro et macronutriments », a noté Gelbmann. « Ces cellules doivent être ajoutées au milieu et il n’y a pas de système immunitaire dans ce bioréacteur, donc nous ‘ d demander… comment ces réacteurs sont-ils protégés de la contamination microbienne? »

Pourtant, a-t-il ajouté, les défis de la technologie ne sont pas insurmontables et il est «certainement possible» de fabriquer de la viande in vitro sans danger.

Pour le moment, cependant, les longs délais réglementaires poussent davantage d’entreprises européennes à regarder au-delà des frontières de l’UE pour se lancer rapidement sur le marché. Aucune entreprise n’a encore demandé l’approbation de nouveaux aliments dans l’UE pour ses produits carnés cultivés en laboratoire.

Mosa Meat, par exemple, est basée dans la ville néerlandaise de Maastricht et espère commercialiser ses premiers produits à base de viande de culture cellulaire en 2022, selon le COO Peter Verstrate. Cependant, il a déclaré qu’il n’y avait «aucun doute» que ses premières offres seront vendues hors d’Europe en raison de la longue procédure d’approbation.

«Nous n’hésiterons pas à postuler ailleurs si cela nous amène plus rapidement sur le marché», a déclaré Verstrate. «Ce n’est pas une menace, juste une réalité de la vie.»

Benjamina Bollag, fondatrice et PDG de la startup britannique Higher Steaks, a convenu que l’Europe était à la traîne. Quelques mois d’attente supplémentaires pour des raisons réglementaires n’affecteraient pas ses projets, a-t-elle déclaré, mais «si c’est le triple du temps, alors ça n’a pas de sens» de se lancer en Europe.

Tetrick a déclaré que le prochain grand lancement d’Eat Just devrait avoir lieu aux États-Unis, espérons-le en 2021. «Il semble que les régulateurs américains soient un peu plus avancés que les régulateurs européens sur ce point», a-t-il déclaré, notant que le ministère américain de l’Agriculture recueille déjà des informations sur la viande à base de cellules pour ses règles d’étiquetage.

Nouvelle viande vs vieille viande

Le recul potentiel du secteur traditionnel de la viande en Europe est un autre problème.

L’industrie de l’élevage a cherché à protéger les descripteurs de ce qui constitue la «viande», soutenant plus récemment une offre ratée au Parlement européen pour empêcher les produits à base de plantes d’utiliser des termes comme «veggie burger». (Une loi similaire a été adoptée avec succès en France plus tôt cette année.) Les groupes de pression agricoles soutiennent que, comme les produits végétaliens, les viandes de laboratoire pourraient induire les consommateurs en erreur sur ce qu’ils mangent vraiment.

«Appelons un chat un chat», lit-on dans une lettre signée par les six plus grands groupes de pression européens sur la viande animale, avant le vote du Parlement d’octobre. Il a fait valoir que l’Europe « [meat] l’industrie de l’imitation a profité d’une faille européenne pour détourner ces puissantes dénominations communes en sa faveur.

L’un des amendements parlementaires finalement rejetés en octobre visait à réserver l’utilisation du mot viande «exclusivement aux parties comestibles des animaux». Il a indiqué que les descripteurs de viande pourraient ne pas s’appliquer à tout processus susceptible de « modifier la structure des fibres musculaires internes de la viande », ce qui aurait pu poser un autre obstacle pour l’industrie de la viande de culture.

«Si l’aspect plus politique du processus de candidature commence à nous gêner, je pourrais certainement voir [our] opérations se déplaçant en dehors de l’Europe », a déclaré Verstrate de Mosa Meat.

