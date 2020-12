Brexit: Taoiseach reconnaît que l’accord UE-Royaume-Uni aura un impact négatif sur l’industrie de la pêche

Taoiseach Micheál Martin a admis que l’accord commercial post-Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni aura un impact significatif sur l’industrie de la pêche irlandaise.

S’exprimant juste avant une réunion du Cabinet spécialement convoquée lundi, M. Martin a déclaré que le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney et le ministre de l’Agriculture Charlie McConalogue avaient tenu une réunion virtuelle avec des représentants de l’industrie de la pêche plus tôt lundi pour discuter des implications de l’accord.

«L’accord a un impact négatif sur notre industrie de la pêche. Un sans accord [Brexit] aurait été bien pire, mais il y a un impact négatif important, en particulier sur le secteur du maquereau et des crevettes.

«C’est pourquoi nous avons entamé une série d’engagements pour y parvenir», a déclaré M. Martin.

Cependant, il a déclaré que l’accord global qui avait été conclu avait empêché une année très difficile à venir pour la société irlandaise et son économie.

« Nous avons évité un accord sans accord, ce qui est une réalisation très importante pour le pays et cela nous permet d’accéder au marché britannique de manière non tarifaire et sans quota », a-t-il déclaré.

«Dans l’ensemble, cet accord offre une bonne plateforme pour que l’économie irlandaise se redresse, en particulier après Covid, et nous avons évité ce qui aurait été un coup négatif très important pour l’économie s’il n’y avait pas d’accord sur le Brexit.

«C’est une bonne nouvelle pour [the] Économie irlandaise et exportateurs irlandais. »

Il a déclaré que la réunion avec les représentants des pêcheurs faisait partie d’une série visant à trouver la meilleure façon de gérer la situation découlant de l’accord et à stimuler l’investissement pour les communautés des villes de pêcheurs telles que Killybegs et Castletownbere.

Plus tard lundi, le tánaiste Leo Varadkar et M. McConalogue ont confirmé la mise en place d’un nouveau programme de 100 millions d’euros pour aider le secteur agroalimentaire à répondre au Brexit.

Dans une déclaration sur le nouveau programme d’investissement en capital pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles, M. Varadkar a déclaré: «Nous savons que le secteur agroalimentaire irlandais est particulièrement exposé à l’impact négatif du Brexit. Plus de 173 000 personnes travaillent dans l’industrie agroalimentaire ici.

«Ce financement doit permettre aux entreprises d’investir dans de nouvelles technologies et de nouveaux produits, rendant le secteur plus fort et plus résilient.»

M. McConalogue a ajouté: «Notre secteur agroalimentaire est le plus grand secteur indigène d’Irlande avec une valeur d’exportation de 14,5 milliards d’euros l’année dernière.

«Ce dispositif de soutien de 100 millions d’euros aidera nos transformateurs alimentaires à diversifier leurs gammes de produits et leurs marchés afin de soutenir au mieux leur activité d’exportation et les producteurs primaires de notre pays.

Le programme sera géré par Enterprise Ireland.

M. Martin avait précédemment déclaré que le paquet de 100 millions d’euros viserait à aider l’industrie agroalimentaire à surmonter les nouvelles barrières non tarifaires qui entreront désormais en jeu après la fin de la période de transition du Brexit à la fin de l’année.

Allocations européennes

Lors de la réunion en ligne, des membres du secteur de la pêche irlandais ont déclaré à M. Martin qu’ils souhaitaient une refonte des allocations de pêche européennes permettant aux pêcheurs irlandais d’avoir un meilleur accès aux stocks dans les eaux irlandaises.

L’Organisation irlandaise des producteurs de poisson du sud et de l’ouest (ISWFPO), l’une des organisations impliquées dans la réunion en ligne de deux heures, a déclaré que l’accord sur le Brexit obtenu par le Royaume-Uni signifiait qu’un changement était désormais nécessaire.

L’accord conclu la veille de Noël a vu l’UE céder chaque année 25% de la valeur d’environ 650 millions d’euros de poisson pêché dans les eaux britanniques par les bateaux de l’UE.

Patrick Murphy, directeur général de l’ISWFPO, a déclaré que l’approche européenne de la pêche devrait désormais passer à ce que l’on appelle l’attachement zonal, un système permettant une plus grande part de poissons pour les pays côtiers dans les eaux desquels ils se trouvent le plus souvent.

« [The UK] ne renoncent pas à un kilo de leurs propres droits de pêche dans les eaux européennes, ils reçoivent un gros supplément », a-t-il déclaré. «Cela signifie que tout doit changer.»

De même, la Killybegs Fishermen’s Organization (KFO) a profité de la réunion pour demander une redistribution des quotas de pêche entre les nations européennes afin de refléter les coups disproportionnés subis par la flotte irlandaise, en particulier dans le maquereau.

«Le succès que nous obtenons sur le maquereau est énorme», a déclaré le directeur général Seán O’Donoghue. «Personne ne peut se lever et dire que l’Irlande a subi un coup proportionné ici. Le maquereau est si mauvais que si nous ne le réglons pas, cela aura des conséquences désastreuses pour notre industrie et pour Donegal.

Bien qu’ils soient irrités par le résultat des négociations sur le Brexit sur la pêche, les deux groupes ont déclaré que le Taoiseach avait reconnu à quel point la situation était désormais grave pour l’Irlande. Tous deux semblaient également satisfaits, du moins pour l’instant, de l’engagement du gouvernement à répondre aux préoccupations du secteur au sujet de la série de réunions prévue.

«Si vous cherchez des propositions ou des idées alternatives, c’est un bon pas d’aller vers les personnes qui possèdent ces connaissances», a déclaré M. Murphy.

Vote britannique

Le parlement britannique se réunira mercredi pour voter sur l’accord commercial et devrait le ratifier.

Lors d’une réunion des ambassadeurs de l’UE à Bruxelles, lundi, les 27 États membres ont apporté leur soutien au traité de 1 246 pages à «appliquer à titre provisoire» à la fin de l’année.

Lundi également, M. Varadkar a déclaré que le Brexit entraînerait une croissance de l’économie irlandaise de 2 ou 3% de moins qu’elle ne l’aurait fait au cours des 10 prochaines années, mais qu’il ne provoquerait pas de récession,

Le Tánaiste a déclaré que certaines perturbations dans les ports sont prévues lorsque la Grande-Bretagne quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE le 1er janvier. M. Varadkar a déclaré que les entreprises devraient être préparées à la «paperasserie» concernant les déclarations en douane et les contrôles.

M. Varadkar a déclaré à Morning Ireland de RTÉ que s’il y aurait des perturbations, la situation aurait pu être pire.

«Pensez simplement à quel point cela aurait pu être différent. Il y a quatre ans et demi, lorsque le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’Union européenne, nous nous inquiétions d’une frontière difficile entre le Nord et le Sud. Nous craignions que nos entreprises – nos agriculteurs, notre secteur agroalimentaire – puissent faire face à des droits de douane sur le commerce avec la Grande-Bretagne.

«C’est un Brexit beaucoup plus doux que celui que nous craignions il y a 4 ans et demi.»

Interrogé sur les pertes d’emplois potentielles dans le cadre du Brexit, M. Varadkar a déclaré qu’il y avait des soutiens en place pour divers secteurs.

Le fonds de réserve d’ajustement du Brexit de l’UE dispose également de 5 milliards d’euros, dont certains seront utilisés pour aider le secteur irlandais de la pêche, a-t-il déclaré.

«En termes d’impact sur l’économie, nous estimons que ce que nous verrons au cours des 10 prochaines années est la croissance de l’économie. . . de 2 ou 3% de moins qu’elle ne le ferait, mais sans provoquer de récession », a déclaré M. Varadkar.