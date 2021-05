Sur Israël-Palestine, les Américains et les Européens échangent leurs scripts

PARIS – En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, le climat politique change, des deux côtés de l’Atlantique.

Le nouveau cycle d’hostilités au Moyen-Orient a révélé une inversion frappante dans le discours international, le sentiment public américain se déplaçant notamment vers les Palestiniens et les gouvernements européens exprimant un soutien inhabituellement fort à Israël.

Aux États-Unis, le soutien inconditionnel bipartisan précédent à Israël est contesté par une nouvelle génération d’activistes, y compris des mannequins et des stars hollywoodiennes, des universitaires et des législateurs démocrates plus progressistes et de gauche extrême, comme la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, qui a appelé Israël un «État d’apartheid».

En Europe, où il y a traditionnellement une plus grande sympathie pour la cause palestinienne, la conversation a évolué dans la direction opposée, en particulier parmi certains politiciens conservateurs, comme le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui a été exceptionnellement franc en faveur d’Israël. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán – le champion autoproclamé de la démocratie chrétienne illibérale – est intervenu à plusieurs reprises ces derniers jours pour opposer son veto aux déclarations de l’UE condamnant les récentes violences parce qu’elles étaient considérées comme trop critiques envers Israël ou ne condamnant pas suffisamment le groupe militant palestinien Hamas.

Les discussions publiques apparemment à l’envers des deux côtés de l’Atlantique illustrent comment la conversation sur le conflit israélo-palestinien a évolué – aux États-Unis et en Europe – conformément aux discussions nationales sur la justice raciale et économique, l’égalité des sexes, l’immigration. et le terrorisme.

«État d’apartheid»

Aux États-Unis, les sœurs mannequins Bella et Gigi Hadid – dont le père est palestinien et dont la mère est néerlandaise – ont mené la charge, publiant un flux de photos et d’histoires Instagram dénonçant les violations des droits des Palestiniens. Les messages de Bella ont attiré un direct réponse du gouvernement israélien qui l’a accusée à tort de préconiser de «jeter les Juifs à la mer».

Sa sœur Gigi a semblé capturer la nouvelle humeur qui a exaspéré le gouvernement israélien et a mis le président américain Joe Biden, qui s’occupe du conflit israélo-palestinien depuis les années 1970, au risque d’être en décalage avec la base progressiste de la sienne. Parti démocrate.

Mettant en mots l’humeur d’une nouvelle génération d’électeurs – en particulier les partisans de la vingtaine d’années du sénateur de gauche Bernie Sanders – Gigi a déclaré dans un message sur Instagram: «On ne peut pas plaider pour l’égalité raciale, les droits des LGBT et des femmes, condamner les régimes corrompus et abusifs. et d’autres injustices choisissent d’ignorer l’oppression palestinienne. Quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas choisir les droits de l’homme qui comptent le plus. »

Ce ne sont pas seulement des mannequins réveillés qui se livrent à ce que certains qualifieraient d’activisme des smartphones de leur vie ensoleillée et somptueuse à Los Angeles. C’est la partie la plus flashy d’un mouvement plus large et plus profond de la politique américaine en faveur de la justice sociale et raciale qui s’est manifesté à la suite de la présidence de l’ancien président Donald Trump.

Au sein du Parti démocrate, le sentiment va au-delà des progressistes flamboyants comme Ocasio-Cortez et la représentante palestinienne-américaine Rashida Tlaib – deux des six membres de la soi-disant escouade – qui se prononcent avec force contre la politique israélienne.

Cette semaine, les dirigeants démocrates du Congrès ont failli demander de retarder la dernière vente d’armes de l’administration Biden à Israël. Et des gens comme le représentant de l’Indiana, André Carson, ont déclaré qu’il «continuerait à utiliser ma position au Congrès et ma plate-forme pour défendre le peuple palestinien et œuvrer pour une paix durable».

Selon un récent sondage Gallup, la population américaine générale évolue dans la même direction, le plus grand nombre d’Américains déclarant que le gouvernement américain devrait exercer plus de pression sur Israël depuis le début du scrutin en 2007.

«Il y a un moment historique autour du mouvement Black Lives Matter, et un discours de gauche qui voit dans la lutte palestinienne une cause parallèle à la lutte pour la justice raciale et sociale en cours aux États-Unis», a déclaré Ziad Majed, professeur agrégé de Middle Etudes orientales à l’Université américaine de Paris.

Certaines personnalités publiques qui n’ont pas reçu le mémo sont publiquement réprimandées.

La superstar Rihanna a été attaquée pour avoir publié un message sur Instagram déplorant les souffrances des deux côtés, au lieu de se prononcer davantage en faveur des Palestiniens. Le démocrate Andrew Yang, qui est candidat à la mairie de New York, a été vivement critiqué, y compris de la part de son propre parti, pour des déclarations considérées comme allant du côté d’Israël qui auraient été passe-partout il y a à peine quelques années.

Un soutien ‘inébranlable’

Le changement de sensibilité européenne a fait l’objet d’une démonstration dramatique – et extrêmement publique – dans certaines capitales nationales au cours de la semaine dernière.

Des drapeaux israéliens ont été hissés au-dessus du bâtiment de la chancellerie autrichienne le week-end dernier, au-dessus du château de Prague en République tchèque, et au siège du parti de l’Union chrétienne-démocrate de la chancelière Angela Merkel à Berlin.

Dans certains pays, en particulier en Allemagne, le soutien officiel à Israël a été un élément fondamental pour accepter la responsabilité de l’Holocauste et manifester la contrition des atrocités commises contre les Juifs. Mais même en France, où les sympathies pour la cause palestinienne étaient autrefois profondes, le discours affiché aux États-Unis a été rejeté comme un «réveil» américain qui simplifie à l’extrême une histoire complexe.

Les experts disent que les changements contrastés aux États-Unis et en Europe reflètent en partie une différence fondamentale dans la façon dont les sociétés ont vécu le terrorisme ces dernières années. Les attaques majeures que les États-Unis ont subies au cours des deux dernières décennies – du 11 septembre au bombardement du marathon de Boston – n’ont pas été explicitement liées à la lutte palestinienne et n’étaient pas ouvertement antisémites.

En Europe, il y a eu des attaques plus fréquentes qui ciblaient explicitement les Juifs et prétendaient venger les Palestiniens – entre autres, une attaque en 2012 dans la ville française de Toulouse, au cours de laquelle un homme armé a tué un rabbin et trois écoliers juifs devant une école juive.

Cela a atténué le soutien aux Palestiniens et a refroidi l’appétit de critiquer Israël, même dans un pays comme la France, qui considère la défense des droits de l’homme et des valeurs universelles comme l’un de ses principes fondamentaux, et abrite également une importante population musulmane.

«La question de l’islam en France, et les autres thèmes auxquels elle a été confondue comme l’islamisme, le terrorisme ou l’islamo-lefitisme pèsent sur la question palestinienne en [a] ce n’est pas le cas aux États-Unis », a déclaré Majed. «Il y a aussi la critique de tout discours sur le décolonialisme, le post-colonialisme et les questions raciales qui est considéré comme contraire à l’universalisme français.

L’expérience récente de l’Europe avec la crise des réfugiés et les attaques terroristes de 2015 a également joué en faveur d’Israël, en particulier à droite, où beaucoup voient des parallèles entre le Hamas et les terroristes islamistes menant des attaques en Europe, et Israël est régulièrement cité comme un exemple d’enracinement réussi. les attaques au couteau et les attaques par bélier.

La France, en particulier, compte à la fois les populations musulmanes et juives les plus importantes d’Europe et lutte contre les problèmes liés à l’identité nationale et à la radicalisation islamiste. En essayant de s’y retrouver, le président français Macron a explicitement dénoncé ce qu’il appelle le réveil américain comme contraire aux valeurs républicaines françaises.

Il y a aussi une partie de la politique dans la position plus pro-israélienne de Macron, à la fois au niveau national comme moyen de signaler sa ferme détermination contre le terrorisme islamiste avant sa candidature à sa réélection, et sur le plan diplomatique comme moyen de jouer un rôle dans l’ombre de l’Amérique.

Au cours de la semaine dernière, les déclarations du palais de l’Élysée se sont inclinées vers Israël, éludant les références traditionnelles aux droits des Palestiniens et au droit international, et affirmant explicitement «l’attachement inébranlable de Macron à la sécurité d’Israël et à son droit de se défendre».

Les déclarations ont également dénoncé explicitement «les tirs de roquettes par le Hamas et d’autres groupes terroristes visant le territoire israélien», tout en évitant d’établir un lien explicite entre les morts palestiniennes et les bombardements israéliens, se référant plutôt aux «pertes civiles palestiniennes à la suite des opérations militaires et des affrontements en cours avec Israël. «

Pas le conflit israélo-palestinien de vos grands-parents

Il reste à voir dans quelle mesure ces changements dans le discours public des deux côtés de l’Atlantique modifieront fondamentalement le conflit intraitable depuis longtemps. Les positions fondamentales – y compris la position pro-israélienne écrasante de Washington et les fortes demandes européennes pour une solution à deux États – n’ont pas changé.

Mais il y a déjà des signes que la discussion a éclaté au-delà des médias sociaux. Les démocrates ont appelé l’administration Biden à changer de ton. Le représentant Tlaib a confronté Biden mardi sur la réticence de son administration à critiquer Israël malgré son bombardement continu de Gaza. «Les droits humains des Palestiniens ne sont pas une monnaie d’échange et doivent être protégés et non négociés», a déclaré Tlaib au président. «Les États-Unis ne peuvent pas continuer à donner à la droite [Israeli Prime Minister Benjamin] Le gouvernement Netanyahu des milliards chaque année pour commettre des crimes contre les Palestiniens. Les atrocités comme les écoles de bombardement ne peuvent être tolérées, encore moins menées avec des armes fournies par les États-Unis.

Mercredi, la déclaration du Pentagone sur un troisième appel entre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et son homologue israélien «a déploré la perte de vies israéliennes et palestiniennes», mentionnant le peuple palestinien pour la première fois depuis le début du dernier cycle de combats.