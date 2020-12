Coronavirus: 765 nouveaux cas et un décès supplémentaire alors que les hospitalisations «  augmentent fortement  »

Il y a eu 765 nouveaux cas de Covid-19 et un autre décès signalé par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) lundi soir.

Dans un communiqué marquant la publication des derniers chiffres, le médecin-chef Dr Tony Holohan a averti que le nombre de personnes hospitalisées à cause de Covid-19 avait «fortement augmenté» ces deux derniers jours.

«C’est une tendance préoccupante qui reflète la forte augmentation [in] l’incidence que nous avons constatée au cours des 10 derniers jours », a-t-il déclaré.

Il y avait 359 patients Covid-19 dans les hôpitaux de l’État lundi à 14 heures, dont 41 admis au cours des dernières 24 heures. Une trentaine de patients du Covid-19 étaient en soins intensifs, dont cinq admis le dernier jour.

«Nous avons maintenant dépassé le nombre cumulé de personnes hospitalisées dans cette troisième vague que dans la deuxième», a déclaré le Dr Holohan.

Sur les 765 nouveaux cas signalés lundi, 291 étaient localisés à Co Dublin, suivis de 63 à Co Cork, 59 à Co Monaghan, 49 à Co Louth et 43 à Co Meath. Les 260 cas restants ont été répartis dans tous les autres comtés.

Le Dr Holohan a déclaré que les responsables de la santé publique constataient une «forte augmentation des taux de positivité» des tests communautaires, une mesure clé indiquant la prévalence du virus dans la population générale.

Le taux moyen actuel de tests positifs sur sept jours était passé à 9,2%, contre 5,2% le 18 décembre.

Le Dr Holohan a également noté que les chiffres «que nous rapportons aujourd’hui sont inférieurs aux jours jusqu’au 26 décembre. Cependant, cela résulte de facteurs liés à la période de l’année, tels que la baisse des taux de participation et de références et de présentation pour des tests pendant plusieurs jours à Noël. »

Nouveaux tests de laboratoire

Plus tôt, le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré qu’il y avait un nombre record de nouveaux tests de laboratoire pour Covid-19 dans l’État juste avant Noël à 23000 le 23 décembre.

Il a déclaré que la recherche des contacts avait également vu une «grande, grande» augmentation de 9 000 cas par semaine à plus de 30 000 par semaine à partir du 22 décembre.

«Tout cela montre que le virus est très actif dans la communauté et qu’il se réplique – il y a de multiples épidémies et nous voyons aussi l’arrivée de cette nouvelle souche de Londres et du sud-est de l’Angleterre qui est maintenant la souche dominante là-bas», a-t-il déclaré. .

Le Dr Henry a déclaré que sur la base du taux de croissance actuel, «si cela continue sans atténuation sans aucun changement dans la forte courbe ascendante que nous constatons, nous verrons certainement un grand nombre de cas qui se traduiront inévitablement par des hospitalisations, l’occupation des unités de soins intensifs et malheureusement mort ».

Il a déclaré à Morning Ireland de RTÉ Radio qu’il y avait eu une forte augmentation des admissions dans les hôpitaux de soins actifs au cours de la semaine dernière et que ceux qui étaient tombés malades avec Covid dans les hôpitaux de courte durée.

Il a dit que l’autre côté de l’histoire était le grand nombre de lits vides, 1467, dimanche soir, et une forte diminution des chariots par rapport à cette période de l’année dernière.

«Ce qui se passe est l’un des rares bonus inattendus de cette pandémie, c’est que nous n’avons vu aucun cas de grippe enregistré en laboratoire à ce jour cette année. Nous avons vu une forte diminution des autres virus saisonniers dans la mesure où d’autres maladies non-Covid ne se présentent pas dans les volumes auxquels nous nous attendrions habituellement autour de la période de Noël », a-t-il ajouté.

Programme de vaccination

Le Dr Henry a également défendu le rythme du programme de vaccination Covid dans l’État, affirmant que ce n’était pas une question de rapidité, mais une question de sécurité. Il était nécessaire de démontrer que le programme était déployé en toute sécurité, a-t-il déclaré. À mesure que d’autres vaccins seront approuvés, le rythme du programme augmentera, a-t-il expliqué. Les premiers vaccins doivent être administrés mardi, bien que certains autres pays européens aient commencé les vaccinations dimanche.

Le comportement du public est resté le principal facteur de contrôle de la propagation du virus, a-t-il déclaré. Le Dr Henry a exhorté les gens à réduire le nombre de leurs contacts et à suivre les conseils de santé publique.

Dimanche, il est apparu que Nphet pensait que la maladie circulait à un rythme plus élevé que les chiffres ne le reflètent.

Le Dr Holohan a déclaré dimanche que Nphet pense qu ‘«il y a des niveaux plus élevés de maladies circulant dans la communauté que les chiffres rapportés aujourd’hui ne le reflètent».

« Nous nous attendons donc à une forte augmentation des cas signalés dans les prochains jours », a-t-il ajouté.