On s’attend à une forte augmentation des cas de Covid-19 en raison de la socialisation avant Noël

Une forte augmentation des cas de Covid-19 est attendue dans les prochains jours, car l’impact de la socialisation avant Noël se fait sentir sur l’incidence du coronavirus en Irlande.

Le Dr Nuala O’Connor, responsable de Covid pour l’Irish College of General Practitioners (ICGP), a appelé le public à limiter ses contacts dans les prochains jours et le réveillon du Nouvel An, car c’est le comportement des gens qui va avoir un impact significatif sur la troisième vague du virus et combien de temps il dure.

«C’est l’occasion d’affecter la trajectoire du virus», a-t-elle déclaré à Morning Ireland sur RTÉ.

«J’invite les gens à limiter leurs contacts. Le comportement personnel va être critique. »

Le Dr O’Connor a déclaré qu’elle s’attendait à une forte augmentation du nombre de cas de Covid dans les prochains jours, car les médecins généralistes avaient remarqué une augmentation de 65% des renvois pour les tests de Covid la semaine dernière. Au cours de la première semaine de décembre, ils avaient fait 25 000 renvois, pour la quatrième semaine de décembre qui était passé à 70 000, a-t-elle dit.

«Nous allons voir l’impact de la socialisation avant Noël et pendant la période de Noël. Cela affectera les chiffres de la semaine prochaine à 10 jours. «

Il est alarmant que le nombre de contacts pour certains soit de 15 personnes, a-t-elle ajouté.

Niveau 5

Lundi, 765 autres cas confirmés de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique, ainsi qu’un autre décès lié au coronavirus.

Cependant, le nombre de personnes hospitalisées pour un coronavirus a «fortement augmenté» ces deux derniers jours, selon le médecin-chef Dr Tony Holohan.

Il y avait 359 patients Covid-19 à l’hôpital lundi, dont 41 avaient été admis dans les 24 heures précédentes. Une trentaine de patients étaient en soins intensifs, dont cinq admis au cours des 24 heures précédentes.

Le Dr Holohan a déclaré que les responsables de la santé publique étaient également préoccupés par une «forte augmentation des taux de positivité» des tests communautaires, une mesure indiquant la prévalence du virus dans la population générale.

Le taux moyen actuel de tests positifs sur sept jours était passé à 9,2%, contre 5,2% le 18 décembre.

Le gouvernement pourrait être contraint de mettre en œuvre des restrictions complètes de niveau 5 Covid-19 en raison de ces préoccupations, une source gouvernementale de haut rang affirmant que «vous ne pouvez pas exclure que le gouvernement prenne de nouvelles mesures dans les jours à venir si la situation continue de se détériorer».

«Alors que nous voyons des chiffres beaucoup plus bas aujourd’hui et hier, le gouvernement se fait dire que c’est artificiellement bas» en raison de la période de l’année, et «on s’attend à voir des chiffres très, très élevés plus tard cette semaine, ”A déclaré la source.

Auto-déclarant

Le Dr O’Connor a déclaré qu’une autre source de préoccupation était le nombre de personnes qui se déclaraient elles-mêmes car elles avaient pris connaissance d’un contact qui avait été testé positif.

Quiconque a été en contact étroit doit rester à la maison et restreindre ses mouvements.

«Nous avons des gens qui cherchent à se faire tester. Le timing est important, nous ne pouvons pas le faire trop tôt, nous essayons de le programmer autour du jour 5.

«Nous voulons que les gens restent à la maison et attendent que les traceurs de contact les appellent», a-t-elle déclaré.

En Irlande, il y avait «un peu une obsession pour les tests», mais c’était le comportement des gens qui était plus important que le test lui-même, a déclaré le Dr O’Connor.

Les premiers vaccins Pfizer / BioNTech seront administrés en Irlande aujourd’hui, dans les hôpitaux St James et Beaumont de Dublin, l’hôpital universitaire de Cork et l’hôpital universitaire de Galway.

Parmi ceux qui seront les premiers à recevoir le vaccin, il y aura une infirmière du personnel de l’unité de soins intensifs, une infirmière du service Covid, un médecin débutant et un professionnel de la santé paramédical.

Actuellement, il existe un peu moins de 10 000 doses du vaccin Pfizer-BioNtech en deux étapes dans le pays. Quelque 30 000 autres devraient arriver aujourd’hui.

Cela sera suivi de 40 000 par semaine en janvier et début février. Le plan est de vacciner 20 000 personnes par semaine à partir de début janvier, ce chiffre augmentant à 40 000 au cours du mois et jusqu’en février.