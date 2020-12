Un ministre du gouvernement a déclaré qu’une augmentation exponentielle des admissions à l’hôpital avec Covid-19, la présence d’une nouvelle variante de coronavirus en Irlande et un triplement du nombre de renvois pour des tests Covid suggèrent fortement qu’un retour à un verrouillage complet de niveau 5 est imminent .

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, a déclaré que l’État – comme beaucoup d’autres pays – se trouvait actuellement dans un «endroit sombre et inquiétant» par rapport à Covid-19.

Il s’exprimait peu après que les ministres aient été informés qu’une réunion du Cabinet avait été organisée à la hâte mercredi après-midi, pour discuter de la détérioration de la situation en ce qui concerne la pandémie de Covid-19. Les indications sont que le gouvernement est susceptible de réintroduire des fermetures de commerces non essentiels; réimposer les restrictions de déplacement de 5 km et avancer de deux jours la règle interdisant à plus d’un ménage de se rassembler dans une maison ou un jardin.

M. Harris a déclaré qu’étant donné la preuve d’une croissance exponentielle sur un certain nombre d’indicateurs ces derniers jours, il «ne serait pas surpris» s’il y avait 2000 nouveaux cas de Covid-19 par jour avant le jour de l’An, comme l’avait prédit Tánaiste Leo Varadkar avant Noël.

«Ce matin, nous avons vu 409 personnes atteintes de Covid-19 dans des hôpitaux irlandais», a déclaré M. Harris. «C’est le plus grand nombre de personnes atteintes de Covid que nous ayons vues dans les hôpitaux irlandais depuis le 15 mai.

«Nous avons vu 34 [Covid] patients en soins intensifs, une hausse significative. Il y a également eu une augmentation significative du taux de positivité. »

Il a déclaré que le directeur général de HSE, Paul Reid, avait déclaré que 10% des personnes testées se révélaient maintenant positives pour Covid-19.

M. Harris a également noté les commentaires des médecins généralistes mardi selon lesquels ils ont référé 70 000 patients pour des tests Covid au cours de la quatrième semaine de décembre, contre un chiffre de 25 000 la première semaine de décembre.

«En plus de tout cela, nous savons que cette nouvelle variante est ici en Irlande. Nous avons vu l’impact qu’il a eu au Royaume-Uni. Tout ce qui est plus transmissible et plus facile à transmettre est un signe d’inquiétude », a-t-il ajouté.

M. Harris a déclaré que les nouvelles informations, ainsi que les derniers conseils du médecin en chef (CMO) Dr Tony Holohan, seraient discutés lors de la réunion du Cabinet, mais il a suggéré qu’une couche supplémentaire de restrictions était inévitable.

‘Justifié’

M. Harris a déclaré que certaines personnes s’étaient interrogées sur la pertinence de verrouillages plus sévères dans le passé et avaient demandé au gouvernement quel était l’intérêt de les avoir si de futurs verrouillages allaient se produire.

«Cette fois, c’est [a lockdown is] justifié », a-t-il dit. «Cette fois, nous avons une réponse claire. Les vaccins nous sortent de ce gâchis. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le ralentir [Covid-19] vers le bas. Il y aura une réunion du Cabinet demain après-midi. Le Taoiseach [Micheál Martin] a appelé cela à juste titre et cela nous donnera une chance d’évaluer toutes les preuves.

«N’ayez aucun doute, personne n’a besoin d’une réunion du Cabinet ou d’une décision du gouvernement pour nous dire ce que nous devons faire. L’avis du CMO est très, très clair. Si possible, restez à la maison. »

M. Harris a déclaré que les fêtes de la Saint-Sylvestre étaient un «non non», même à l’extérieur.

«Les conseils du CMO me suffisent. Il nous a dit très clairement, à nous les Irlandais, réduisez vos contacts sociaux, restez à la maison et restez pour vous. »

Il a déclaré que le Taoiseach allait informer ses collègues des derniers conseils médicaux.

«Nous avons maintenant affaire à une nouvelle variante, découverte très récemment. C’est un gros risque. L’une des raisons est que cela se propage beaucoup plus facilement, peut rendre plus de gens malades et mettre plus de gens à l’hôpital.

«Nous ne voulons pas tomber sur le dernier obstacle.»

M. Harris a souligné un certain nombre de facteurs positifs dans l’effort contre Covid-19, y compris la première utilisation du nouveau vaccin Pfizer dans la République. Il a également déclaré qu’il y avait 973 lits vacants dans les hôpitaux irlandais et que les unités de soins intensifs n’étaient pas proches de leur capacité. Il a averti que si les chiffres n’étaient pas contenus, les services de santé pourraient se trouver sous une pression croissante.

Le ministre s’exprimait un jour après que le Dr Holohan a déclaré que la «tendance préoccupante» de l’augmentation des admissions à l’hôpital reflétait la «forte augmentation» des taux de Covid-19 observée au cours des 10 derniers jours. «Nous avons maintenant dépassé le nombre cumulé de personnes hospitalisées dans cette troisième vague que dans la deuxième. Les hospitalisations ont fortement augmenté ces deux derniers jours », a-t-il déclaré.