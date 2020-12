La Grande-Bretagne se prépare à une relation pas si spéciale avec Biden

«Lorsque vous vouliez faire quelque chose avec l’Europe, vous avez fait le premier ou peut-être le deuxième appel à Londres», a déclaré Charles Kupchan, qui a été haut responsable des affaires européennes du Conseil de sécurité nationale dans les administrations Obama et Clinton. En 2021, «vous allez toujours appeler Londres, mais cet appel sera plus bas dans la file d’attente. La Grande-Bretagne n’a plus de siège à la table », grâce au Brexit, a-t-il déclaré.

D’autres démocrates parlent en termes nostalgiques d’une relation que Winston Churchill a autrefois qualifiée de «fraternelle». «Londres sera toujours un joueur» et «nous nous tournerons toujours vers le Royaume-Uni comme un allié», sont des refrains courants. Mais ce sont les corridors électriques de Bruxelles, Paris et Berlin, et non le 10 Downing St. et Whitehall, qui retiennent de plus en plus l’attention de Washington.

Alors que les démocrates accueillent les Britanniques augmentation récente des dépenses de défense de 22 milliards de dollars , et planifie une coopération climatique étroite, «Biden cherche à renforcer et à renouveler les liens avec l’UE, et la Grande-Bretagne ne fera pas partie de cela», a déclaré l’un des personne familière avec la pensée de Biden.

Le président Donald Trump avait une relation parfois difficile avec la prédécesseur de Johnson, Theresa May, mais sa méfiance à l’égard de l’UE et de l’OTAN a fait de Londres le partenaire préféré de la Maison Blanche en Europe. En Johnson, un champion du Brexit, Trump a vu une âme sœur. Le dividende espéré de Londres: un accord commercial en 2021.

L’administration Biden n’a pas l’intention de jouer le jeu. « Boris Johnson a besoin d’un accord commercial pour montrer l’utilité nationale du Brexit », dit la personne familière avec la pensée du président élu.

L’équipe de Biden promet de ne réviser que les chapitres de l’accord commercial convenu avec l’administration Trump pour s’assurer qu’ils sont «conformes aux priorités de Biden», a déclaré la personne, «en tenant compte des facteurs nationaux».

«La première tâche consiste à essayer de mettre de l’ordre chez nous», a déclaré James Clapper, directeur du renseignement national sous le président Barack Obama. Sur la base de ses interactions avec l’équipe de transition de Biden, a déclaré Clapper, aider la Grande-Bretagne après le Brexit « ne me semble pas être vraiment en tête de leur liste de priorités pour le moment. »

Pas d’accord commercial avant 2022

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi: Le grand nombre de défis nationaux qui occuperont Biden au cours de ses 100 premiers jours éclipseront les efforts britanniques pour conclure un accord commercial accéléré dans le même laps de temps.

«Je dirais que le meilleur scénario pour un accord est 2022», a déclaré Lewis Lukens, qui a été ambassadeur adjoint des États-Unis au Royaume-Uni sous les présidents Trump et Obama.

Kupchan convient que Londres devra attendre la deuxième année de mise en place de l’équipe de Biden, compte tenu de l’absence d’une majorité démocrate claire au Sénat et d’une marge infime à la Chambre. «Il y a une conversation importante à avoir sur des questions économiques plus larges, mais pas sur le commerce bilatéral», a-t-il déclaré.

Politiquement, ce serait «un coup dur» pour le Royaume-Uni si un accord commercial ne peut être obtenu rapidement, a déclaré un ancien diplomate britannique de haut niveau. Mais en termes économiques, cela serait à peine remarqué. Le Royaume-Uni et les États-Unis étaient les plus gros investisseurs l’un de l’autre en 2018, mais l’accord proposé n’ajouterait qu’environ 10 milliards de dollars au PIB combiné des États-Unis et du Royaume-Uni de 23000 milliards de dollars.

Certains politiciens éminents du parti conservateur britannique au pouvoir pensent que l’accord est une distraction transatlantique. Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères du Parlement britannique, a déclaré à POLITICO qu’il pensait que le Royaume-Uni devrait plutôt se concentrer sur la participation du Royaume-Uni et des États-Unis à la partenariat trans-Pacifique , un bloc commercial de 11 pays dont le Japon, le Canada et l’Australie, conçu en partie pour contrer le levier économique croissant de la Chine.

L’administration Obama a aidé à négocier une première version de cet accord avant que le président Trump ne s’en retire. «Nous devrions travailler avec les États-Unis sur la réforme de la réglementation mondiale, la tarification du carbone et la défense du système fondé sur des règles contre la Chine», a ajouté Tugendhat, faisant écho à ce que l’équipe de transition de Biden a déclaré à POLITICO.

Le Royaume-Uni étant président du G-7 et accueillant la conférence annuelle sur le climat de l’ONU en 2021, les démocrates souhaitent donner la priorité aux problèmes allant de Covid-19 au climat en passant par la reprise économique mondiale, avant un accord commercial.

Le gouvernement britannique n’est pas prêt à parler du «Plan B» pour l’accord, mais un porte-parole a reconnu le défi à relever: «il est plus important de conclure un accord global qui corresponde à la profondeur des relations commerciales entre le Royaume-Uni et les États-Unis que de respecter une échéance particulière. », a déclaré le porte-parole.

Le calendrier d’un accord commercial en 2021 est en effet décourageant. L’USTR doit informer le Congrès d’un accord en attente avant le 1er avril afin qu’il soit signé avant l’expiration de l’autorité accélérée du Congrès le 1er juillet. Pour compliquer davantage les choses, les dernières négociations formelles entre les États-Unis et le Royaume-Uni se sont terminées le 30 octobre, ce qui signifie que les progrès sont limités aux discussions techniques pendant la transition. Pendant ce temps, les membres du personnel politique de l’USTR ont bloqué les réunions tout au long du mois de décembre entre l’équipe de transition de Biden et les responsables de carrière , entravant potentiellement la capacité de Biden à commencer à travailler immédiatement après son investiture.

Pour coïncider avec l’équipe de Biden, la Grande-Bretagne positionne un accord commercial comme un outil de reprise économique. « Cet accord aiderait nos deux économies à mieux reconstruire à partir de Covid-19 », a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique, qui a décrit les négociations comme étant « à un stade avancé, avec une part importante du texte juridique approuvé. »

Plusieurs projets de chapitres de l’accord sont presque définitifs, selon les documents de négociation consultés par POLITICO, y compris des textes sur les petites et moyennes entreprises, l’investissement et les services numériques. Mais des différences significatives subsistent, notamment sur la réglementation pharmaceutique, les textiles et la propriété intellectuelle.

L’erreur de calcul historique de Johnson

De l’avis de nombreux démocrates, Johnson a trop misé sur Trump. « Le [U.K.] Le gouvernement a continué de croire que Trump allait leur rendre service et cela ne s’est pas produit. L’accord commercial allait avoir lieu dans quelques semaines, puis des mois, et c’est maintenant quatre ans plus tard et ce n’est pas arrivé », a déclaré un ancien diplomate américain.

C’était seulement après le Le représentant américain au commerce a publié sa liste de souhaits concernant les accords commerciaux en 2018, Johnson a réalisé qu’il n’y aurait pas de faveurs de la part des républicains. Ayant empilé son cabinet avec des partisans du Brexit relativement inexpérimentés, avec des ordres de marche pour assurer le Brexit avant tout, l’équipe de Johnson «n’a pas les relations dont elle pourrait avoir besoin avec une nouvelle administration démocrate», a déclaré l’ancien diplomate.

Le gouvernement britannique insiste sur le fait que c’est une lecture injuste de la situation. «Depuis le début, nous nous sommes engagés avec des partenaires américains sur une base bipartite – au niveau fédéral et au niveau des États», a déclaré un porte-parole du gouvernement. Les diplomates britanniques affirment également avoir des liens de longue date avec Katherine Tai, de Biden choisir pour USTR.

Cela n’a guère compté jusqu’à présent dans la transition: l’équipe de Biden est «hyper-disciplinée» de ne pas s’engager avec des responsables étrangers avant son investiture, selon des responsables britanniques et des démocrates avec lesquels POLITICO s’est entretenu.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson. | Paul Grover / Photo de la piscine via AP

Johnson et ses alliés devront peut-être plutôt compter sur la capacité de marque du président élu Biden à ne pas garder rancune.

Jusqu’à présent, les responsables britanniques poussent un soupir de soulagement que l’équipe de Biden n’achète pas publiquement le critiques publiques vives d’anciens responsables de l’administration Obama ont parlé de Johnson.

Mais en privé, Les démocrates continuent de s’offusquer souvent chez Johnson rhétorique inflammatoire , y compris une description à caractère raciste du président Barack Obama comme «Président en partie kenyan» en 2016, soulevant la question lors de discussions avec divers responsables britanniques. Biden lui-même a décrit Johnson lors d’une collecte de fonds en 2019 comme «un clone physique et émotionnel» de Trump.

Pourtant, les proches de Biden insistent sur le fait que « ce n’est pas utile de sur-personnaliser les choses », selon une personne familière avec sa pensée. « Vous avez des couples parfaits dans le moule de Bill Clinton et Tony Blair, ou de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, et puis il y a des couples où les personnalités ne s’accordent pas mais elles le font fonctionner », a déclaré la personne, décrivant le probable Biden-Johnson. relation.

Bien que « il n’y ait pas beaucoup de chaleur », a admis un ancien ambassadeur américain, les différences entre les deux « seront de l’eau sous le pont, franchement, parce que les États-Unis veulent que le Royaume-Uni prospère. »

Paris préféré à Londres

Alors que le président élu Biden et son équipe respectent le choix de la Grande-Bretagne de quitter l’UE, les démocrates ont néanmoins tendance à considérer le Brexit comme une politique mal exécutée.

Le secrétaire d’État désigné Antony Blinken a qualifié le Brexit de « Désordre total », Tandis que Kupchan l’appelait« un acte d’auto-isolement qui diminuera inévitablement le poids de la Grande-Bretagne dans le monde ».

Ils déplorent également que le départ de la Grande-Bretagne de l’UE rende plus difficile l’influence du club lourd de 27 membres. L’économie ouverte britannique a souvent agi comme un contrepoids aux instincts protectionnistes de la France et de l’Allemagne. «Les États-Unis ont perdu leur membre le plus efficace de l’UE», a déclaré un ancien haut diplomate américain. «Maintenant, la vie des États-Unis devient plus compliquée. Nous avons des coalitions plus désordonnées à traiter. »

Kupchan a déclaré que le Brexit ne faisait qu’accélérer une tendance depuis la fin de la guerre froide, de Washington s’engageant plus directement avec Paris et Berlin. Paris a l’avantage en raison de ses investissements de défense. « Ce qui va vraiment irriter le Royaume-Uni, c’est que nous allons maintenant revenir à l’engagement de l’UE en tant que partenaire essentiel, et il est juste de voir la France comme en hausse », a déclaré un ancien haut diplomate américain. « La France est celle qui aspire toujours à être un acteur mondial et qui a le plus d’ambition », a déclaré Ellen Laipson, directrice de l’Université George Mason. Centre d’études de politique de sécurité .

Les hauts démocrates soutiennent le souhait de Biden de donner la priorité à de meilleures relations avec l’UE. Sen. Chris Murphy (D-Conn.), Un proche allié de Biden, souhaite qu’un accord commercial avec l’UE prenne la priorité sur l’accord britannique . Richard Neal (D-Mass.), Président du puissant comité des voies et moyens de la Chambre a également a exhorté la nouvelle administration à reprendre les négociations commerciales avec l’UE.

Biden continuera de suivre les négociations du Royaume-Uni avec l’UE, en particulier la manière dont les accords de paix en Irlande du Nord sont gérés. «Les gens regardent ce qui se passe, où cela atterrit», a déclaré une personne familière avec la pensée du président élu.

Alors que l’équipe de Biden salue le réengagement du gouvernement britannique le 8 décembre à respecter pleinement l’accord du Vendredi saint, cette décision ne garantit ni n’accélère un accord commercial bilatéral, qui reste une «discussion distincte», a déclaré la personne.

En d’autres termes, la Grande-Bretagne devra gagner son accord commercial.

« Je pense que la balle est vraiment dans le camp du Royaume-Uni », a déclaré Lukens, l’ancien ambassadeur. «Reste à savoir si Boris et son équipe sont capables de développer une vision du monde au-delà du Brexit.»

Nahal Toosi et Doug Palmer ont contribué au reportage