Les restrictions de niveau 5 doivent avoir la chance de fonctionner, dit Varadkar

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que les restrictions existantes de Covid-19 devraient avoir «une chance de travailler» avant que de nouvelles restrictions, y compris la fermeture d’écoles, ne soient envisagées.

M. Varadkar a déclaré qu’il y avait eu «une explosion de cas au-delà de tout notre modèle» et qu’il n’était «pas possible d’exclure des restrictions supplémentaires».

«Mais nous avons une chance de travailler avec les restrictions existantes», a déclaré M. Varadkar à l’émission This Week de la radio RTÉ. Il a déclaré que «la ferme intention du gouvernement était d’ouvrir les écoles».

«Nous n’avons aucun conseil des autorités de santé publique selon lequel nous devrions fermer les écoles», a-t-il ajouté, tout en précisant qu’il y aurait d’autres évaluations de la situation dans les prochains jours.

La présidente de l’ASTI, Anne Piggott, a déclaré que ses membres étaient «très, très inquiets» de retourner à l’école.

«Nous voulons des assurances sur la sécurité dans les écoles», a-t-elle déclaré.

M. Varadkar a également déclaré que les lits de soins intensifs des hôpitaux privés pourraient être utilisés par le système public en cas de besoin. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un risque que les hôpitaux soient envahis, M. Varadkar a déclaré: «Je n’irais pas encore aussi loin.» Cependant, il a dit «nous devons fermer le robinet».

«Si les patients continuent d’être admis au rythme auquel ils sont actuellement admis, alors nous nous heurterons à des difficultés», a-t-il déclaré.

Interrogé sur le report de la deuxième injection du vaccin afin que davantage de personnes puissent bénéficier de la première injection, M. Varadkar a déclaré: «Cela ne sera pas une décision politique. Il serait très guidé par les conseils du Conseil consultatif national d’immunisation à ce sujet. Je sais que c’est ce qu’ils ont décidé de faire au Royaume-Uni, c’est ce qu’ils ont décidé de ne pas faire aux États-Unis et c’est un jugement – accordez-vous une protection totale à 200000 personnes ou accordez-vous une protection partielle à 400000 personnes et nous allons nous fier aux conseils des experts en vaccins avant de prendre une décision à ce sujet.

Interrogé sur le fait que le gouvernement avait pris la mauvaise décision fin novembre en ouvrant des lieux d’accueil, le Tánaiste a déclaré que «personne ne peut répondre définitivement à cette question. . . peut-être que la bonne décision aurait été de ne pas accepter les conseils de Nphet et de ne pas passer du tout au niveau 3, peut-être de prolonger le niveau 5 pour une période plus longue, mais vous ne pouvez prendre ces décisions qu’en fonction des conseils et des informations dont vous disposez à l’époque. «

Plus tôt, le ministre des Transports, Eamon Ryan, a déclaré que le gouvernement pourrait réduire la limite de distance d’exercice des personnes de 5 km à 2 km si les restrictions de niveau 5 ne réduisaient pas suffisamment le nombre de cas de Covid-19.

M. Ryan a déclaré à la radio Newstalk qu’il y avait d’autres mesures qui pourraient être prises en plus des restrictions de niveau 5 telles que la réduction des déplacements de 5 km à 2 km, comme cela s’est produit lors du premier verrouillage si les infections ne diminuaient pas.

«C’est pour une semaine ou deux si les chiffres ne commencent pas à s’aplatir puis à diminuer», a déclaré le ministre.

Vaccins

Il a déclaré que les vaccinations devraient être effectuées 24 heures sur 24, sept jours sur sept, une fois que les vaccinations Moderna et Oxford-AstraZeneca seront disponibles en Irlande.

Interrogé sur les critiques selon lesquelles l’Irlande tardait à déployer le vaccin, M. Ryan a déclaré que le HSE avait utilisé les premiers jours pour «tester l’application» et garantir la confiance des gens dans le système de déploiement. À partir de lundi, 40000 vaccinations seront effectuées par semaine, avec un accent initial sur les 17000 agents de santé de première ligne et 75000 employés et résidents des maisons de soins infirmiers de longue durée, a-t-il déclaré.

Alors que le HSE avait précédemment déclaré que les vaccinations seraient administrées 9 à 5, cinq jours par semaine, M. Ryan a déclaré que les services de vaccination seraient étendus à 24 heures par jour, sept jours par semaine, une fois que l’Agence européenne des médicaments a approuvé le Moderna et Vaccins AstraZeneca. Une fois que ceux-ci seront disponibles, «il faudra que ce soit 24/7 dans mon esprit avec toutes les mains sur le pont», a-t-il déclaré.

«Il y a 1 700 personnes déjà formées pour le déployer, donc il n’y a pas de pénurie de ressources, pas de manque d’impulsion pour le faire sortir. Il est dans notre intérêt de le faire livrer au plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible, de la manière la plus sûre possible.

«Nous n’allons pas stocker de vaccins. En d’autres termes, dès que nous les aurons, nous les déploierons. »

Lors d’un voyage du Royaume-Uni à l’Irlande, M. Ryan a déclaré que des réunions auraient lieu dimanche pour discuter de l’interdiction qui est actuellement en vigueur jusqu’au 6 janvier. D’autres mesures de précaution, telles que l’obligation pour les voyageurs de passer un test PCR avant de quitter le Royaume-Uni et l’isolement à l’arrivée, sont envisagées, a-t-il déclaré.

Dans les semaines à venir, seuls les travailleurs essentiels tels que les chauffeurs routiers et autres opérateurs de transport apportant des fournitures vitales devraient voyager entre le Royaume-Uni et l’Irlande, a déclaré le ministre.