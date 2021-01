Pelosi a réélu le président américain de la Chambre malgré une faible majorité

S’il s’agit en fait du dernier mandat de Pelosi en tant que président – comme elle l’a signalé – cela mettrait fin à une carrière remarquable à la Chambre s’étendant sur plus de trois décennies, notamment à la tête du caucus démocrate pendant près de 20 ans et en devenant la première jamais brandir le marteau de l’orateur.

Maintenant Pelosi doit diriger l’une des majorités de la Chambre les plus minces depuis des décennies – les démocrates ne détiennent que 222 sièges à la Chambre contre le 211 des républicains, avec deux sièges vacants – pendant les derniers jours du mandat du président Donald Trump avant de se préparer à inaugurer une nouvelle ère sous le président élu Joe Biden.

«Nous avons l’orateur le plus compétent des temps modernes», a déclaré le représentant Emanuel Cleaver (D-Mo.) Dans une interview au milieu du vote de plusieurs heures. «Elle est clairement la conférencière la plus capable et la plus compétente – pour réunir un grand groupe de personnes aux origines et aux idéologies politiques diverses et fonctionner comme un seul.

À certains égards, il s’agissait de l’offre la plus difficile de l’orateur pour Pelosi à ce jour, car elle devait minutieusement verrouiller chaque vote, avec une marge d’erreur presque nulle en raison des marges de parti minces comme des rasoirs, des démocrates rebelles et du potentiel d’absences de dernière minute en raison de le coronavirus.

Avec les républicains renversant une douzaine de sièges en novembre, Pelosi ne pouvait se permettre qu’une poignée de déserteurs au sein de son caucus cette fois-ci, pas les 15 démocrates qui n’ont pas soutenu sa candidature en 2019. Pelosi est le sixième orateur de l’histoire à gagner avec moins de 218 voix.

«Nous sommes juste à un nombre extrêmement limité de voix pour risquer la présidence du Parti républicain», a déclaré la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), qui dans le passé a exprimé la nécessité d’une transition vers une nouvelle direction. mais a voté pour Pelosi dimanche. « C’est plus grand que n’importe lequel d’entre nous. »

La journée ne s’est pas non plus sans drame lié au coronavirus. En signe de la délicatesse du décompte des voix et avec une reconnaissance de la pandémie croissante, les responsables de la Chambre ont construit une boîte spéciale en plexiglas dans la chambre dimanche afin que les membres qui ont été testés négatifs pour le coronavirus mais soient mis en quarantaine après l’exposition – deux démocrates et un républicain – pouvait encore voter.

Cette décision a suscité l’indignation et les égratignures parmi les législateurs et les fonctionnaires de la Chambre, dont certains se sont ouvertement demandé si le vote du président importait plus que la sécurité des législateurs et du personnel.

« Construire une structure comme celle-là, dans l’obscurité de la nuit, pour ne protéger que les votes dont le président Pelosi a besoin pour être réélu président, est honteux », a déclaré le représentant Rodney Davis, le plus haut républicain du comité d’administration de la Chambre.

Le mécanisme du vote au sol était également très différent de ce qu’il était il y a deux ans, lorsque Pelosi est revenu à la présidence du président pour une deuxième fois historique après avoir perdu la majorité en 2010. Alors que chaque membre se tenait encore un par un pour voter, seuls quelques-uns une douzaine de législateurs de chaque parti étaient censés être présents à la fois.

Du côté démocrate, les législateurs se sont généralement assis à plusieurs sièges les uns des autres, bien que de nombreux républicains aient bafoué les directives sanitaires et se soient assis côte à côte dans la chambre.

Plusieurs membres ont profité de leur moment sous les projecteurs pour offrir des distinctions personnelles à l’orateur: le représentant Steve Cohen (D-Tenn.), Par exemple, a décrit Pelosi comme «le meilleur orateur de l’histoire des États-Unis». Et le représentant Juan Vargas (D-Californie) a suivi son vote pour Pelosi avec un «bien sûr».

Mais dans l’ensemble, le ton de la journée était moins festif qu’en 2019, la crise de santé publique et d’autres tragédies demeurant une priorité pour les membres des deux parties.

Plusieurs membres ont été vus portant des épinglettes honorant le représentant élu Luke Letlow, décédé mardi des suites de complications liées au coronavirus.

Et Pelosi a d’abord manqué que son nom ait été appelé pour exprimer son vote parce qu’elle avait été retournée sur son siège en parlant au représentant Jamie Raskin (D-Md.), Qui pleure la mort de son fils de 25 ans, a annoncé plus tôt cette semaine. Peu de temps après, le représentant Tom Reed (RN.Y.) a offert à Raskin ses condoléances avant de voter pour McCarthy, ce qui a conduit certains dans la chambre à applaudir.

Le vote de dimanche met fin à une intense campagne de lobbying en coulisses au cours des dernières semaines par Pelosi, 80 ans, et ses alliés pour obtenir le soutien total au sein du caucus, y compris de la part de critiques de longue date du président. Les hauts démocrates géraient minutieusement la fréquentation jusqu’aux dernières heures – même en contactant plusieurs fois les bureaux pour confirmer que les législateurs seraient présents.

En fin de compte, les démocrates n’ont eu qu’une seule absence – le représentant de 84 ans Alcee Hastings (D-Fla.), Qui lutte contre le cancer du pancréas. Deux républicains n’étaient pas présents pour voter – les représentants élus David Valadao (R-Calif.) Et Maria Elvira Salazar (R-Fla.), Qui ont tous deux été testés positifs pour le coronavirus ces derniers jours.

La représentante démocrate Gwen Moore du Wisconsin, qui a récemment été testée positive pour le coronavirus, a été libérée de la quarantaine à minuit et s’est rendue à Washington pour voter.

Pelosi a réussi à renverser plusieurs des transfuges démocrates qui n’ont pas soutenu son effort de 2019, y compris les représentants.Kurt Schrader (D-Ore.), Kathleen Rice (DN.Y.), Ron Kind (D-Wisc.), Jim Cooper ( D-Tenn.) Et Jason Crow (D-Colo.).

Mais tous les démocrates de retour n’ont pas fini par voter pour Pelosi, malgré les avertissements sévères des hauts dirigeants du parti selon lesquels ils devraient le faire.

Le représentant Jared Golden (D-Maine) est devenu la première défection de la journée, votant pour le sénateur Tammy Duckworth (D-Ill.). Il a été suivi par le représentant Conor Lamb (D-Pa.), Qui a choisi le président du caucus démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, comme orateur. On ne s’attendait pas à ce que Golden et Lamb soutiennent Pelosi.

Trois autres démocrates qui n’ont pas soutenu Pelosi en 2019 – les représentants. Elissa Slotkin du Michigan, Abigail Spanberger de Virginie et Mikie Sherrill du New Jersey – ont tous voté «présent».

Le quatrième mandat de Pelosi en tant que président intervient deux ans après qu’un groupe de rebelles démocrates a tenté de lui bloquer le chemin vers le marteau, ne reculant qu’après avoir accepté une limite de quatre ans au sommet de la Chambre.

Mais à bien des égards, depuis lors, Pelosi n’a fait que consolider plus de pouvoir, se positionnant comme le principal adversaire de Trump lors d’un 116e Congrès chaotique qui a commencé sous la plus longue fermeture du gouvernement de l’histoire, qui a finalement conduit à la destitution du président avant d’être rapidement consommée par le coronavirus qui a effectivement fermé le pays au cours des neuf derniers mois.

Pelosi n’a pas affronté de challenger cette fois-ci, mais a été interrogée à plusieurs reprises sur la question de savoir si ce serait en fait son dernier mandat.

«Ce que j’ai dit alors, c’est de savoir si cela passe ou non, je respecterai les limites qui existent», a déclaré Pelosi aux journalistes en novembre à propos de l’accord qu’elle a conclu avec les rebelles démocrates en 2018. «Je ne veux saper aucun levier. peut-être, mais j’ai fait la déclaration.

Le vote de l’orateur étant terminé, la Chambre se concentrera sur les derniers halètements du mandat de Trump, y compris le chaos potentiel mercredi lorsque les républicains feront une dernière tentative vouée à renverser les résultats de la victoire de Biden alors que le Congrès se réunira pour certifier les résultats des élections.

L’effort n’a aucune chance de succès mais assurera une longue journée, éventuellement saignante dans la suivante, remplie de drame. Les républicains ont passé la majeure partie de la journée de dimanche à se battre ouvertement contre les tentatives de Trump de renverser les élections.