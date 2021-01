L’Amérique de Trump devient l’un de ces «  pays de merde  »

L’évacuation de la chambre du Sénat lorsque la sécurité du Capitole a été violée a été mouvementée, mais pas tant que le sénateur Mitt Romney n’a pas eu le temps de commenter ses compatriotes républicains qui avaient rejoint Trump pour contester sa perte contre le président élu Joe Biden avec fausses affirmations de fraude omniprésente: «C’est ce que vous avez les gars», a grondé Romney. Plus tard, il a déclaré au New York Times: «C’est ce que le président a causé aujourd’hui, cette insurrection.

La journée, à peine deux semaines avant le transfert du pouvoir le 20 janvier, a été historique à bien des égards. Mais un jalon était particulièrement remarquable: il s’avère que même Trump peut se retrouver grossièrement éclaboussé par la boue du Trumpisme.

Même lui peut être brûlé par le marché essentiel du Parti républicain à l’ère Trump: jouez simplement avec le spectacle et profitez des récompenses matérielles et psychiques du pouvoir.

«C’était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas faire le jeu de ces gens», a plaidé Trump dans une vidéo publiée alors que le Capitole était assiégé par des insurrectionnels soutenant Trump essayant de mettre un terme à la tentative de certification de l’élection présidentielle. «Alors rentrez chez vous. Nous t’aimons. Vous êtes très spécial. »

C’était comme si Trump lui-même avait été décontenancé par la révélation qu’au moins certains de ses soutiens ne réalisaient pas que sa présidence était l’équivalent politique de la lutte professionnelle – beaucoup de bouffées et de fanfaronnades et de claques corporelles conçues comme un divertissement. C’est comme si ces gars l’avaient pris au sérieux quelques heures plus tôt lors d’un rassemblement «Stop the Steal» pour répéter ses affirmations selon lesquelles «notre victoire électorale» avait été «volée par des démocrates de gauche radicale enhardis» et les médias d’information, et se moquant de tout le monde. parti de son vice-président sur le bas qui n’est pas d’accord avec lui.

Cela est arrivé le jour où les républicains, qui ont perdu la Chambre en 2018 en grande partie à cause de la présidence polarisante de Trump, ont également perdu le Sénat lorsque deux républicains ont été expulsés de leurs sièges en Géorgie, lors d’une élection spéciale ombragée par les fausses allégations de fraude électorale de Trump. . En combinaison avec le chaos au Capitole, il a souligné le transactionnalisme au cœur des années Trump. Beaucoup de gens ont fait des bonnes affaires et la lumière est meilleure que jamais pour évaluer comment celles-ci ont porté leurs fruits.

Au niveau individuel, cette affaire – Je n’aime pas beaucoup ce que Trump fait ou dit, mais j’ai de bonnes raisons de mettre de côté les appréhensions – c’est ce qu’a fait un long défilé de personnes en allant travailler comme l’un de ses chefs d’état-major ou conseillers à la sécurité nationale ou secrétaires de cabinet. Il est difficile de nommer ceux qui sont sortis indemnes de l’accord, sans que la réputation publique ni la dignité personnelle n’aient diminué.

Au niveau national, c’est ce que le Parti républicain a fait une fois que la plupart de ses membres ont perçu avec précision la question de l’âge est «De quel côté êtes-vous?» et a conclu que le seul endroit sûr pour une personne ambitieuse est «Du côté de Trump».

Trump se vantait que ses partisans le soutiendraient toujours s’il tirait sur quelqu’un sur la Cinquième Avenue. Ce qui s’est passé mercredi était quelque chose de différent – une blessure dommageable pour lui ou pour ses sympathisants à sa cause, livrée au nom de son soutien.

En ce sens, il a mis en évidence la situation difficile du Parti républicain. Le GOP est une coalition de personnes qui comme Trump, des gens qui n’aiment pas Trump mais qui prétendent le faire pour des raisons opportunes, avec un petit groupe de gens qui ne l’aiment pas et ne font pas semblant et qui se demandent leur propre avenir dans le parti.

Même avant les violences, c’était un jour où les dirigeants républicains ont été confrontés à des récriminations sur la façon dont la stratégie d’accommodement de Trump a porté ses fruits. Dans sa candidature à la réélection, Trump s’est avéré être le plus grand mobilisateur de la participation républicaine de tous les temps, remportant le deuxième plus grand nombre de votes de l’histoire américaine. Il s’est également révélé être le plus grand mobilisateur de la participation démocrate de tous les temps, aidant le président élu Joe Biden à remporter le premier plus grand nombre de votes de l’histoire américaine.

Jusqu’à cette semaine, on aurait pu faire valoir que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, était un personnage presque singulier: quelqu’un qui a pris les devants pour travailler avec Trump et museler tout sentiment négatif qu’il aurait pu nourrir à propos du comportement du président. Après tout, McConnell a obtenu ce qu’il voulait le plus: quatre ans de juges conservateurs. Après les élections de novembre, il semblait que McConnell pourrait conserver son pouvoir en tant que chef de la majorité et même donner des termes à un président démocrate qu’il connaît depuis plus longtemps et qu’il aime probablement plus que Trump.

McConnell sera bientôt le chef de la minorité. Son discours déplorant la tentative de contester la certification de la victoire de Biden – «Notre démocratie entrerait dans une spirale de mort» si la tentative réussissait – aurait pu être la grande nouvelle du jour sans la confrontation.

Comment McConnell voit-il son marché maintenant?

Ou que diriez-vous du vice-président Mike Pence? Quatre ans au cours desquels il a renoncé à son identité indépendante pour faire preuve d’obséquiosité envers Trump en public, et évidemment aussi en privé, ont été récompensés par un tweet de Trump mercredi disant: «Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre constitution »en essayant de bloquer la certification de l’élection de Biden. Pence suppose-t-il toujours qu’il sera l’héritier naturel du mouvement Trump en 2024?

Que diriez-vous des sens. Ted Cruz et Josh Hawley, probablement aussi des aspirants de 2024. Se sentent-ils aussi satisfaits de leur décision de contester la certification électorale après l’insurrection du Capitole qu’avant?

Le représentant Mike Gallagher, un républicain du Wisconsin, a été cité en qualifiant les événements de la journée de «merde de république bananière» et en soulignant «le coût» des efforts pour tenter de refuser la certification électorale.

Cela semblait assez clair. Mais Gallagher lui-même a navigué avec précaution dans les affirmations de Trump. Plus tôt cette semaine, il a rejoint une déclaration avec d’autres républicains disant qu’ils n’essaieraient pas de bloquer la certification de la victoire de Biden, mais affirmant également qu’ils étaient « scandalisés par les abus importants dans notre système électoral résultant de l’adoption imprudente de bulletins de vote par correspondance et l’absence de garanties maintenues pour garantir que seuls les votes légitimes sont exprimés et comptés. »

Cela ressemblait à une tentative de partage astucieux des différences, visant à se séparer des manœuvres de Trump sans aliéner ses partisans. Mais ce ne sont pas des moments agréables pour les séparateurs de différence.

De quel côté êtes-vous est en effet la question de l’âge, mais les côtés ne sont pas républicains et démocrates. Le choix est la démocratie et la primauté du droit d’un côté, et une sorte de politique libérée des principes ou de la maîtrise de soi de l’autre.