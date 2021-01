Les restrictions de verrouillage jettent de l’ombre sur les perspectives économiques

L’économie irlandaise commence 2021 dans une position précaire. L’enregistrement des infections à coronavirus et le retour à un verrouillage à grande échelle obscurcissent les perspectives et limitent les chances d’un rétablissement rapide.

Tout semble être suspendu au déploiement du vaccin, mais cela pourrait prendre plusieurs mois, et les premières preuves suggèrent que l’Irlande a pris un départ lent par rapport à d’autres pays.

On ne sait pas non plus quel pourcentage de la population doit être vacciné pour éviter de nouvelles flambées.

Dans le même temps, les mesures prises par le gouvernement pour réduire la hausse des taux d’infection nous ont laissé avec un taux de chômage de plus de 20%, ce qui équivaut à plus de 500 000 personnes. C’est pire que tout ce qui a été vu à la suite de la crise financière de 2008.

Les contrôles ont également poussé de nombreuses entreprises des secteurs de l’hôtellerie et des services les plus touchés au bord de l’extinction. Beaucoup ne rouvriront tout simplement pas, tandis que d’autres accumulent des dettes qui pourraient aggraver leur viabilité future.

Et pourtant, il y a des points positifs. Le coup porté aux finances publiques a été beaucoup moins important que prévu, ce qui nous place dans une meilleure position pour soutenir les travailleurs et les entreprises vulnérables. Les investissements directs étrangers (IDE), en particulier des États-Unis, continuent d’arriver ici, soutenant le commerce d’exportation de l’État. Et nous avons évité un Brexit sans accord, qui aurait été un désastre pour le secteur de l’alimentation et des boissons.

Voici cinq indicateurs permettant de visualiser les perspectives économiques de l’Irlande pour l’année à venir.

PIB

Techniquement, l’économie irlandaise est entrée en récession au deuxième trimestre 2020 après avoir enregistré des trimestres consécutifs de croissance négative. Les chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le troisième trimestre montrent que l’économie a fortement rebondi après le premier blocage, enregistrant une croissance à deux chiffres (11%) grâce à la reprise des dépenses de consommation et des exportations.

En conséquence, nous enregistrerons probablement une croissance positive pour 2020 dans son ensemble. Bien que les chiffres n’aient pas encore été publiés, on s’attend à une croissance de l’ordre de 1 à 2 pour cent du PIB.

Cela ferait de l’Irlande l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020. La plupart des pays industrialisés, à l’exception de la Chine, devraient enregistrer une contraction économique, déclenchée par un effondrement de l’activité dû aux verrouillages répétés de Covid.

Le PIB, le critère standard de la croissance, n’a cependant jamais été un bon indicateur de la «sensation réelle» de l’économie irlandaise, et il faut donc le prendre avec une pincée de sel.

Les grandes transactions des multinationales gonflent nos chiffres de PIB, ce qui nous fait paraître plus riches et économiquement plus sains que nous. Une demande intérieure modifiée, qui se concentre sur la consommation personnelle, les investissements des entreprises et les dépenses publiques tout en éliminant les transactions multinationales, en particulier celles liées à la propriété intellectuelle, fournira peut-être une lecture plus précise de l’impact de Covid.

Les perspectives pour 2021 reposent sur plusieurs hypothèses, dont aucune n’est plus grande que la trajectoire du virus lui-même. Dans son dernier commentaire, l’Institut de recherche économique et sociale (ESRI) prévoit une croissance de 4,9% pour 2021 en supposant que nous avons six semaines de restrictions de niveau 5 au premier semestre et un fort rebond au second semestre. L’explosion du nombre de cas a jeté le doute sur cette hypothèse.

Chômage

À la même époque l’an dernier, nous nous sommes disputés sur ce qui constitue le plein emploi. Une poussée de croissance de huit ans depuis 2012 avait porté le taux de chômage de la République à seulement 4%. Cela a été effacé en l’espace de quelques semaines par le virus et par un verrouillage global de l’économie fin mars et avril.

Le taux de chômage ajusté par Covid, qui comprend les personnes bénéficiant du paiement du chômage en cas de pandémie (PUP) du gouvernement, a atteint un record de 28% en avril, il était de 16% au plus fort de la crise financière. Le dernier taux global de décembre était de 20,4%, ce qui équivaut à 510 000 personnes.

Cela risque cependant de s’aggraver avant de s’améliorer, car le verrouillage s’est resserré depuis lors et a traîné dans d’autres secteurs comme la construction, qui avaient été autorisés à opérer sous les restrictions précédentes.

La Banque centrale d’Irlande et l’ESRI prévoient que le chômage atteindra en moyenne 15 pour cent cette année et tombera à environ 10 pour cent d’ici la fin de l’année. Cela signifie que 240000 personnes affronteront Noël 2021 sans emploi.

L’ancien gouverneur de la Banque centrale, Patrick Honohan, a toujours soutenu que l’emploi était la meilleure lentille pour voir l’économie irlandaise.

«En ce qui concerne le marché du travail et le retour du chômage à environ 5 pour cent, je dirais que vous parlez de 2023 à ce stade sinon 2024», déclare Kieran McQuinn de l’ESRI.

C’est loin. Les deux programmes de soutien salarial du gouvernement – le paiement du chômage en cas de pandémie et le régime de subvention des salaires à l’emploi (EWSS) – ont atténué l’impact de Covid sur le marché du travail et l’économie en général.

Le filet de sécurité EWSS est l’une des choses les plus positives à sortir de la pandémie et semble fournir un modèle sur la façon dont nous pourrions faire face aux crises économiques à l’avenir. Cependant, le gouvernement est dans une course pour éradiquer le virus, redémarrer l’économie et annuler ces programmes avant que le trou dans les finances publiques ne devienne trop important.

Finances publiques

Le mot à la mode est la résilience. La prise fiscale du gouvernement pour 2020, telle que détaillée dans les dernières déclarations du Trésor publié cette semaine, était remarquable dans le contexte de ce qui s’est passé. À 57,1 milliards d’euros, il ne représentait que 3,6% ou 2,1 milliards d’euros de moins que l’année précédente malgré une montée rapide et incontrôlable du chômage et une série de fermetures économiques.

En effet, les travailleurs qui ont perdu leur emploi provenaient pour la plupart de secteurs faiblement rémunérés de l’économie, ce qui atténuait l’impact sur les recettes fiscales, tandis que les multinationales des secteurs pharmaceutique et informatique échangeaient fortement, renforçant les recettes fiscales des sociétés. En conséquence, l’essentiel de la baisse des impôts indirects comme la TVA et les droits d’accise résultant de l’effondrement de la consommation personnelle a été compensée

Cela dit, le coronavirus a percé un trou de 21 milliards d’euros dans les finances de l’État, principalement en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de soutien salarial. Le ministère des Finances prévoit également un déficit budgétaire d’environ 20,5 milliards d’euros pour 2021, atteignant 25 milliards d’euros «si les vagues ultérieures du virus déclenchent des mesures d’endiguement plus strictes que prévu».

Ces chiffres sont loin des excédents budgétaires générés en 2018 et 2019 même si des taux d’intérêt bas nous permettent d’emprunter à bas prix.

Le vieil adage sur les généraux qui combattent lors de la dernière guerre s’applique, du moins en partie à l’administration actuelle. Une grande partie de l’accent a été et est toujours sur l’arithmétique budgétaire, un retour à la crise financière qui a déchiré le bilan du gouvernement. Cependant, cette fois, le problème sous-jacent n’est pas d’ordre financier mais de santé. L’accent doit donc être mis sur l’amélioration de la santé financière des travailleurs et des entreprises concernés.

Des milliers de travailleurs qui ont profité des subventions salariales de l’État doivent maintenant faire face à une lourde charge fiscale, tandis que les entreprises qui ont entreposé leurs obligations fiscales peuvent simplement accumuler des problèmes pour l’avenir.

«Ma propre préférence est qu’ils [the Government] ne courez pas vers l’excédent parce que la tâche principale est de réparer l’économie plutôt que les finances publiques – cela signifie utiliser une partie du dynamisme budgétaire d’une économie en amélioration pour résoudre les problèmes structurels de la santé, du logement, du numérique et des infrastructures vertes », déclare KBC Austin Hughes, économiste en chef de Bank Ireland.

«À cet égard, la question n’est pas de savoir à quelle vitesse nous parvenons à équilibrer, mais dans quelle mesure nous utilisons les fonds dans l’intervalle», dit-il.

L’investissement étranger direct

Le chef de l’agence d’État chargée de sécuriser les investissements directs étrangers (IDE) a averti cette semaine que les flux d’investissement mondiaux seraient susceptibles d’être considérablement réduits en 2021 en raison de l’impact continu de la pandémie. Cela laisserait l’Irlande se battre pour «un pool d’investissements beaucoup plus restreint», a déclaré Martin Shanahan, directeur général d’IDA Ireland.

Il s’exprimait alors que l’agence lançait ses résultats annuels pour 2020, qui montraient qu’elle avait obtenu 246 investissements l’année dernière, à peine en baisse par rapport aux 250 en 2019, et que 20123 nouveaux emplois avaient été créés.

Cela représentait un gain net d’emplois de près de 9 000 et portait le nombre d’employés directement par les multinationales ici à un niveau record de 257 394.

Un autre acte de résilience face à la pandémie. Néanmoins, Shanahan a averti qu’il y avait eu un niveau d’activité d’investissement plus faible ici depuis mars et que le plein impact de cela était encore à jouer.

Bien que l’agence ait développé un certain nombre de solutions de contournement virtuelles, il a déclaré que les investisseurs potentiels devaient encore pouvoir visiter le pays. Il s’agit d’un problème majeur pour les petites économies ouvertes comme celle de l’Irlande, qui dépendent fortement des investissements mondiaux.

L’investissement multinational en Irlande a peut-être été notre plus grand triomphe économique. En 2019, les investissements dans l’économie irlandaise ont totalisé 162 milliards d’euros, soit 3 milliards d’euros par semaine. Aucun autre pays au monde n’a enregistré un afflux par habitant plus important. Et même quand un changement, un changement potentiellement dommageable, survient – la fin de notre régime fiscal dit «double irlandais»; la décision fiscale Apple de 13 milliards d’euros de la Commission européenne; Les réformes fiscales de Donald Trump aux États-Unis; nouvelles règles de l’OCDE – nous semblons toujours en tête.

«Le seul point positif de l’économie irlandaise, cependant, est la performance des secteurs faisant l’objet d’échanges internationaux», déclare l’économiste de Goodbody, Dermot O’Leary.

«Cela est évident dans l’expansion de la production et des exportations en 2020, et dans la croissance des recettes fiscales des sociétés.»

Les exportations multinationales ont lancé une économie irlandaise moribonde en 2011 et nous ont conduits au quasi-plein emploi neuf ans plus tard – le rôle du secteur dans la reprise actuelle ne peut être sous-estimé.

Prix ​​des maisons

Malgré une série de prévisions selon lesquelles nous assisterions à une chute de la valeur des propriétés cette année, le contraire s’est matérialisé. Selon MyHome.ie, les prix demandés sur son site Web ont augmenté de 6% l’année dernière, le rythme de croissance le plus rapide en près de trois ans. À Dublin, le prix moyen demandé était légèrement inférieur à 400 000 €.

Le registre officiel des prix des propriétés du Bureau central des statistiques (CSO), qui est basé sur les prix de vente réels, est susceptible de brosser un tableau différent, mais rien de tel que l’effondrement prévu.

Les économistes considèrent généralement la hausse des prix des logements comme le reflet d’une économie forte, mais elle est plus nuancée que cela. L’augmentation de la valeur des propriétés ici va de pair avec de graves pénuries de logements et des problèmes de sans-abrisme, et si quelque chose a fait de l’Irlande un pays plus inéquitable.

L’accélération de l’activité hypothécaire au cours des derniers mois reflète le bien-être financier d’un nombre relativement restreint de ménages, qui ont pu épargner pendant le blocage et avaient probablement un plus grand pouvoir d’achat au départ. Les travailleurs bouleversés par les restrictions sont maintenant plus loin que jamais de l’échelle de la propriété. Parmi toutes les méga-tendances accélérées par Covid-19, la fracture immobilière croissante de l’ère moderne en est une.

Keith Lowe, directeur général de DNG, a déclaré que sa société avait vendu ces derniers mois plus de 50 maisons dans la catégorie des 1 million d’euros et que la fourchette de prix la plus performante à Dublin était celle des maisons de la catégorie 1 à 2 millions d’euros. Et ceci à un moment de chômage de 20%.

Lowe pense que les prix des logements augmenteront de 3 à 5% cette année, les transactions revenant aux niveaux de 2019 de 55000 à 60000.

Le directeur des politiques et des affaires publiques d’Ibec, Fergal O’Brien, affirme que les décideurs doivent continuer à «repenser les priorités du pays» – celles qui sont nécessaires pour améliorer la qualité de vie. Pour beaucoup, cela signifie changer la dynamique actuelle du logement.

«La révision à mi-parcours actuelle du plan de développement national est une occasion en or d’accélérer la fourniture des infrastructures durables nécessaires dans des domaines tels que le logement, les transports, l’environnement, le développement régional et l’agenda insulaire partagé», déclare O’Brien.

L’Irlande commence l’année à un moment délicat. Le déploiement réussi d’un vaccin pourrait entraîner un fort rebond de l’activité économique au second semestre 2021 et la poursuite d’une croissance riche en emplois observée avant Covid.

Cependant, la flambée des infections et la réimposition d’un verrouillage complet semblable à celui d’avril dernier jettent toujours une longue et sombre ombre sur le pays.