Les entreprises britanniques se réveillent avec de dures vérités sur les tarifs

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a peut-être promis un accord commercial post-Brexit «sans droits de douane» à la fin de l’année dernière, mais les entreprises britanniques sonnent de plus en plus l’alarme sur l’ampleur des nouveaux droits potentiels.

Tout au long de près de cinq ans de négociations sur le Brexit, des économistes et des experts commerciaux ont averti à plusieurs reprises que, même dans le meilleur des cas, un accord UE-Royaume-Uni n’empêcherait l’imposition de droits de douane que sur des marchandises qui étaient principalement produites au Royaume-Uni. La Grande-Bretagne ou distribuée à partir de là pourrait faire face à des droits d’importation, ont-ils averti, mais le sujet n’a attiré que peu d’attention dans le débat politique général.

Au cours des derniers jours, cependant, le message est tombé et un nombre croissant d’entreprises se sont prononcées sur les perturbations que les nouveaux tarifs pourraient causer aux exportateurs.

«Étant donné que l’impact commercial de l’Accord de commerce et de coopération (TCA) s’est affaibli pour les détaillants depuis la veille de Noël, au moins 50 de nos membres font face à des droits de douane potentiels pour la réexportation de marchandises vers l’UE», a déclaré William Bain, responsable de la politique commerciale conseiller au British Retail Consortium.

Le problème est largement lié aux soi-disant règles d’origine. Pour bénéficier de droits de douane nuls, les marchandises doivent contenir un pourcentage élevé de pièces ou de valeur ajoutée qui «provient» de l’UE ou du Royaume-Uni L’idée principale est qu’un produit dont la valeur a été largement créée en Chine, par exemple, ne peut pas être simplement ré -exporté du Royaume-Uni vers l’UE sans tarif. Le pourcentage de contenu local pour qu’un bien puisse être qualifié de britannique variera en fonction du produit, et les exportateurs britanniques devront désormais passer des jours à parcourir les petits caractères de l’accord commercial pour déterminer où ils en sont.

Ces règles d’origine peuvent être auto-certifiées, une aubaine pour les entreprises qui facilite le respect des règles. Néanmoins, cela signifie de nouveaux documents et procédures pour les entreprises à saisir dans un court laps de temps.

L’exportation de vêtements du Royaume-Uni vers l’UE est particulièrement délicate car ces articles sont souvent produits à l’origine en Asie, ce qui signifie qu’un tarif doit être payé lors de leur réexportation du Royaume-Uni vers l’Europe. Par conséquent, certaines entreprises, comme le détaillant Debenhams, ont suspendu les livraisons aux clients en Irlande – un grand marché pour de nombreux détaillants britanniques – qui respecte les règles douanières de l’UE.

«Si vous importez des marchandises au Royaume-Uni depuis la Chine par exemple, puis que vous les exportez vers l’Irlande, elles ne sont pas éligibles au taux de droits nul en vertu de l’accord», a déclaré David Henig, directeur du Centre européen pour l’économie politique internationale think tank. «Vous devez payer le tarif pour entrer au Royaume-Uni depuis la Chine, puis payer également le tarif pour se rendre en Irlande. De toute évidence, des questions se posent quant à savoir si les opérations de ces entreprises peuvent fonctionner dans le cadre du nouvel accord. Il me semble qu’ils ne peuvent probablement pas.

Le British Retail Consortium a déclaré qu’il travaillait sur des solutions à court terme tout en discutant de solutions à plus long terme avec le gouvernement britannique et l’UE. «Nous apprécions le fait que les règles d’origine de l’accord aient été conçues pour faciliter le commerce des marchandises, mais nous avons besoin d’une solution qui reflète véritablement les besoins des chaînes d’approvisionnement et de distribution de marchandises entre le Royaume-Uni et l’UE», a déclaré Bain.

Un autre problème immédiat est la nouvelle paperasse exigée pour les exportations alimentaires du Royaume-Uni, qui a conduit, entre autres, à des plaintes de l’industrie écossaise des fruits de mer.

«Il y a maintenant de nombreuses étapes bureaucratiques pour acheminer les produits de l’Écosse vers la France et de petits retards à différents points peuvent rapidement causer des problèmes majeurs pour un ensemble de produits dont la valeur dépend de l’arrivée sur les marchés européens dans les 24 heures». m’a dit James Withers, directeur général de Scotland Food & Drink.

Du côté européen, les entreprises de l’UE ont appelé à une période d’adaptation alors qu’elles tentent de donner un sens au traité commercial de 1 200 pages.

«Même s’il n’y aura pas de droits de douane ou de quotas restrictifs imposés sur les marchandises échangées, toute une série de nouveaux contrôles douaniers et réglementaires, y compris des règles d’origine et des exigences strictes en matière de contenu local, créeront des formalités administratives, ralentissant éventuellement les processus et les chaînes d’approvisionnement Il faudra un certain temps pour s’adapter à la nouvelle réalité », a déclaré Stefano Mallia, chef du groupe des employeurs du CESE.

Dominic Goudie, responsable du commerce international à la Fédération britannique de l’alimentation et des boissons, a déclaré que les entreprises avaient eu peu de temps pour se préparer aux changements de tarifs après la période de transition. « Nous sommes préoccupés par le fait que les termes précis de l’accord n’ont été communiqués que cinq jours avant l’application », a-t-il déclaré. « Les fournisseurs sont obligés d’annuler les livraisons de produits aux clients, en particulier ceux en Irlande. »

Mais pour les experts du commerce, la vraie surprise est que les entreprises des deux côtés de la Manche n’ont pas vu venir ces frictions commerciales. Accord ou pas d’accord, il est clair depuis des années que les règles d’origine allaient conduire à des tarifs post-Brexit lors de la rentrée de marchandises dans l’UE. Les entreprises ont eu amplement le temps de se préparer à cela, a soutenu Henig.

«Ces entreprises auraient dû savoir depuis longtemps qu’il ne serait plus approprié que le Royaume-Uni devienne un centre de distribution dans l’UE», a-t-il déclaré.

