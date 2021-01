L’interdiction des médias sociaux de Trump ravive la lutte pour savoir comment contrôler le contenu en ligne

Le bannissement de Donald Trump des médias sociaux a ravivé la lutte politique pour savoir qui devrait contrôler ce que les gens publient sur Internet.

Pour ceux qui se demandent ce qui va suivre, ne cherchez pas plus loin que l’Europe où les décideurs politiques font pression pour de telles règles de contenu depuis des années – et tout le monde de l’Union européenne à la France et à l’Allemagne a déposé de nouvelles lois visant à assurer la sécurité des personnes en ligne.

« L’Europe est le premier continent au monde à engager une réforme globale de notre espace numérique », écrit Thierry Breton, le commissaire européen en charge des nouvelles propositions connues sous le nom de loi sur les services numériques, dans POLITICO. « Ce qui est illégal hors ligne devrait également l’être en ligne. »

La loi sur les services numériques, approuvée par l’exécutif de l’UE en décembre, prévoit de lourdes amendes si Facebook et Amazon ne contrôlent pas les contenus et produits illégaux sur leurs plates-formes mondiales,

Pourtant, au milieu de cette auto-félicitation, les antécédents de l’Europe en matière de rédaction de règles relatives au contenu en ligne ont été au mieux aléatoires. Son expérience offre des leçons difficiles à ceux qui ne font pas partie du bloc des 27 pays, y compris aux États-Unis, où les gens réclament maintenant une action accrue de la part des géants des médias sociaux et des législateurs pour éliminer le matériel le plus offensant.

Dans des pays comme l’Allemagne, des règles strictes concernant les contenus illégaux tels que la propagande nazie – et des pénalités de plusieurs millions d’euros si les géants des réseaux sociaux ne les suivent pas – n’ont rien fait pour freiner les contenus préjudiciables qui, bien que odieux, ne sont pas techniquement illégaux. En France, des propositions globales qui auraient obligé les plateformes à supprimer les contenus haineux et terroristes en quelques heures ont été rejetées par les juges locaux pour des raisons de liberté d’expression.

Et même la dernière tentative législative de l’UE – qui comprend des évaluations obligatoires des risques sur la façon dont le contenu en ligne peut devenir une arme et potentiellement des milliards d’euros d’amendes si les entreprises font fi des règles – n’a peut-être pas mis fin aux années de désinformation qui vont de pair avec L’administration sortante de Trump.

Le problème qui sous-tend tous ces efforts est une vérité fondamentale: déterminer ce qui doit être autorisé sur Internet est un défi difficile, voire impossible.

Toute tentative de contrôle du contenu en ligne doit marcher sur la corde raide entre le droit des gens de dire ce qu’ils veulent et le droit égal des autres d’être protégés en ligne. Tout ensemble de règles comporte des inconvénients inévitables qui vont certainement enflammer les tensions, entraîner des conséquences inattendues et lutter pour étouffer la vague de mensonges en ligne qui ont englouti de grandes parties du Web.

«Dire que ce qui est illégal hors ligne devrait être illégal en ligne est la partie la plus facile», a déclaré Richard Allan, membre de la Chambre des lords du Royaume-Uni et ancien haut responsable de la politique publique de Facebook. «Mais beaucoup de discours déplaisants et offensants ne sont pas illégaux. Comment gérez-vous cela?

Système cassé

Ces difficultés se sont déroulées en temps réel alors que l’Europe s’est chargée de protéger ses citoyens contre les préjudices en ligne.

Une grande partie de cette attention s’est concentrée uniquement sur le contenu illégal – ou du matériel comme la propagande terroriste qui enfreint les règles existantes. En Allemagne, les autorités ont adopté les règles dites NetzDG au début de 2018, qui exigeaient que les géants des médias sociaux suppriment les contenus potentiellement illégaux, dont certains dans les 24 heures suivant leur notification, ou encourent des amendes pouvant atteindre 50 millions d’euros.

À certains égards, la loi a fonctionné. Facebook, Google et Twitter rapportent désormais régulièrement la quantité de contenu qu’ils ont supprimée. Mais maintenant, Berlin révise à nouveau ses lois pour forcer les entreprises de médias sociaux à signaler de manière proactive les discours de haine potentiels, qui sont illégaux en Allemagne, aux forces de l’ordre, craignant que les gens ne soient toujours pas en sécurité en ligne. Les règles du pays laissent toujours de côté une grande partie de la désinformation qui persiste en ligne, car presque tout ce matériel n’enfreint pas les règles existantes du pays en matière de discours de haine.

Aux États-Unis, même les règles sur le discours de haine s’avéreraient très controversées étant donné la nature radicale du premier amendement de la Constitution consacrant la liberté d’expression.

« NetzDG n’aborde pas le vrai problème », a déclaré Julian Jaursch, un expert en désinformation à la Stiftung Neue Verantwortung, un groupe de réflexion à Berlin. « C’est la zone grise du contenu illégal par rapport au contenu légal qui est le problème. »

Ce n’est pas que les décideurs européens ne reconnaissent pas ce problème.

Les dernières propositions de contenu en ligne de Bruxelles se concentrent presque exclusivement sur le contenu purement illégal et les produits contrefaits, une reconnaissance que la détermination du type de contenu préjudiciable mais légal à inclure est un bourbier juridique. Mais trois personnes impliquées dans la rédaction des propositions ont souligné que le plan laissait une certaine marge de manœuvre au contenu policier qui ne violait pas spécifiquement les règles existantes.

Cela comprenait des dispositions – parallèlement à un audit obligatoire de la manière dont les entreprises gèrent le matériel en ligne et des pouvoirs pour les régulateurs de faire des raids à l’aube sur leurs opérations, si nécessaire – qui interdisaient la «manipulation intentionnelle» des plateformes de médias sociaux de manière à affecter «les processus électoraux et la sécurité publique».

Ces propositions pourraient encore être abandonnées dans un contexte de lobbying intense déjà en cours à Bruxelles. Pourtant, les partisans affirment qu’ils vont au-delà de toute autre tentative d’entraver le pire contenu en ligne et pourraient fournir un guide à d’autres à suivre.

«C’est la forme la plus agressive de responsabilité de plate-forme que nous ayons jamais vue», a déclaré Ben Scott, ancien conseiller technique principal d’Hillary Clinton, qui dirige maintenant un groupe de lobbying promouvant une plus grande responsabilité technologique.

Trop de puissance?

Alors que l’Europe a passé des années à rédiger ces propositions, on ne sait toujours pas si elles auront un effet significatif sur la désinformation en ligne – et encore moins si d’autres en dehors du bloc suivront.

Même lundi, plusieurs dirigeants de l’UE, dont la chancelière allemande Angela Merkel, ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Twitter, en tant qu’entreprise privée, ne devrait pas avoir le pouvoir de déterminer si le président américain devrait être autorisé à accéder à sa plateforme.

Les décideurs politiques de l’UE ont proposé une initiative volontaire conçue pour inciter les entreprises de médias sociaux à assumer une plus grande responsabilité en matière de désinformation en ligne, y compris la coordination entre les régulateurs et les entreprises pour contrôler le matériel en ligne.

Les nouvelles règles, cependant, ne sont pas attendues avant 2023, au plus tôt, et les experts du contenu en ligne sont sceptiques quant à leur capacité à arrêter le raz-de-marée du contenu préjudiciable, en particulier lié à la pandémie COVID-19 en cours.

«Tant que nous ne pouvons pas auditer la manière dont les entreprises prennent des décisions, cela n’a pas de sens», a déclaré Claire Wardle, co-fondatrice de FirstDraftNews, une organisation à but non lucratif qui aide les médias à lutter contre la désinformation, en référence aux réponses actuelles des décideurs.

Une grande question demeure également sur la volonté des États-Unis de s’inspirer de l’Europe.

Tom Wheeler, l’ancien président de la Federal Communications Commission des États-Unis, a déclaré que de nombreux habitants de Washington restaient sceptiques quant aux efforts de l’UE, en partie à cause de la tradition du premier amendement du pays et de sa réticence à copier les règles qui viennent de l’extérieur de ses frontières.

Au milieu des discussions renouvelées sur la façon dont les États-Unis devraient demander des comptes aux entreprises de médias sociaux après la victoire présidentielle de Joe Biden, Wheeler a ajouté qu’il avait encore des années de retard sur ce que l’UE avait proposé par le biais de sa loi sur les services numériques, car une querelle en cours entre républicains et démocrates avait freiné les progrès sur la meilleure façon pour contrôler le contenu en ligne

« Il n’y a pas de monopole sur les bonnes idées », a déclaré Wheeler. « Nous devons déterminer quand nous devrions aller parler à des personnes en dehors des États-Unis qui n’ont pas hésité à prendre des décisions difficiles. »

