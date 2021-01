Des agents de santé de contact rapproché ont été rappelés au travail en raison du manque de personnel

La directrice des opérations du HSE Anne O’Connor a admis que les agents de santé qui étaient des contacts étroits étaient rappelés au travail avant de terminer leur auto-isolement de 14 jours.

Cela était utilisé comme «un dernier recours».

Le personnel qui était en contact étroit mais qui ne présentait aucun symptôme a été testé puis étroitement surveillé par la médecine du travail, a-t-elle déclaré.

Chaque membre du personnel était nécessaire en service et à toute personne qui pouvait aider les travailleurs de première ligne à se rendre au travail, elle a répondu «s’il vous plaît, aidez» lorsqu’elle a été interrogée sur la pénurie de garderies. Le personnel confronté à de telles difficultés est facilité dans la mesure du possible, a-t-elle ajouté.

Répondant à une question sur l’absentéisme dans le service de santé sur Morning Ireland de la radio RTÉ, Mme O’Connor a déclaré qu’entre les hôpitaux de courte durée, les services de soutien et les services communautaires, il y avait plus de 7000 travailleurs absents à cause de Covid-19.

Le niveau d’absentéisme était difficile, a-t-elle ajouté.

Mme O’Connor a déclaré que le service de santé était très dépendant de la possibilité de renvoyer les personnes de l’hôpital à leur domicile ou dans un autre établissement. Tous ont été testés à la sortie, mais s’ils étaient testés, des options positives en dehors des hôpitaux devaient être utilisées car ce n’était pas une option de garder tout le monde dans les hôpitaux.

Liam Woods, directeur HSE des hôpitaux aigus, a déclaré que les unités de soins intensifs seraient confrontées à une «pression extrême sur le service» au cours des prochaines semaines.

«Il y a une certaine capacité de l’ICU dans le système privé que nous chercherons à utiliser, et au-delà, il y a des arrangements pour étendre l’ICU au sein du système public», a-t-il déclaré à Prime Time de RTÉ.

«Nous envisageons à ce stade de passer potentiellement de 160 cas en soins intensifs pour le moment à potentiellement 300 au début de la semaine prochaine, ce qui mettrait le système public sous une pression extrême», a-t-il déclaré.

Il serait possible d’augmenter le nombre de lits de soins intensifs dans les hôpitaux publics jusqu’à 350, mais «au-delà de cela, il y aura des difficultés, il ne fait aucun doute», a-t-il déclaré.

«Fondamentalement, nous allons subir d’énormes pressions et nous le sommes déjà», a déclaré M. Woods.

«À ce stade, nous ne pouvons rien exclure, je pense que ce que nous examinons dans les deux prochaines semaines est une circonstance très préoccupante, et nous devrons gérer au jour le jour», a-t-il déclaré.

Morts du covid

Cela survient alors que le Dr Tony Holohan a averti que l’Irlande allait connaître un nombre élevé de décès de Covid-19 « pour la prochaine période. »

Il répondait aux nouvelles de 46 décès de patients atteints de la maladie mardi, le chiffre quotidien le plus élevé en près de neuf mois. Tous les décès sauf deux sont survenus ce mois-ci.

Attribuant l’augmentation des décès à des niveaux d’infection «insoutenables», le Dr Holohan a appelé les gens à rester à la maison «par respect pour ceux qui ont perdu la vie» ou qui étaient à l’hôpital.

Un total de 3086 cas confirmés ont été signalés hier, le chiffre quotidien le plus bas depuis le jour de l’An. Plus de cas ont été enregistrés à Galway qu’à Dublin, malgré une fraction de la population de la capitale. À Monaghan, le comté le plus touché actuellement, une personne sur 38 a le virus.

Il y avait 1700 patients Covid-19 à l’hôpital hier soir, dont 170 en soins intensifs, plus que le pic fixé au printemps dernier de 155. Un patient hospitalisé sur trois ce mois-ci est âgé de moins de 65 ans.