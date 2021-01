Planifier la deuxième série d’examens Leaving Cert pour les étudiants affectés par Covid à l’étude

Un plan visant à organiser une deuxième série d’examens de sortie du certificat pour les étudiants affectés par le coronavirus est à l’étude par les autorités éducatives.

Cette décision garantirait que les étudiants dont le test est positif au virus, sont désignés comme des contacts étroits ou ne peuvent pas assister aux examens de juin ne sont pas laissés pour compte, selon des sources.

Une réunion du groupe consultatif entre la Commission nationale des examens, le ministère de l’Éducation et des représentants des enseignants et des étudiants pour discuter de cette question et d’autres, telles que les options pour la tenue d’examens oraux et pratiques, aura lieu la semaine prochaine.

Une porte-parole de la ministre de l’Éducation, Norma Foley, a déclaré qu’elle restait «sa ferme intention» d’organiser un traditionnel certificat de départ en juin prochain. Il a déclaré que cela nécessiterait un retour aux frais de scolarité pour les étudiants de sixième année.

Un choix supplémentaire figurera dans les questions d’examen écrit pour compenser la perte de temps scolaire, tandis que des délais plus longs sont prévus pour les projets et les cours.

Cependant, la pression grandit sur Mme Foley, de la part des députés d’arrière-ban du gouvernement et des étudiants, pour qu’elle offre aux étudiants sortants du certificat la possibilité d’obtenir des notes prédites ou de passer des examens écrits.

‘Vraiment en difficulté’

Un certain nombre de TD et de sénateurs du Fianna Fáil et du Fine Gael se sont joints aux partis de l’opposition pour demander des éclaircissements sur la question «le plus tôt possible».

L’Union irlandaise des étudiants de deuxième niveau a également appelé à proposer une alternative au Leaving Cert. Le président du groupe, Reuban Murray, a déclaré qu’il était clair que les étudiants en année d’examen, en particulier, étaient «vraiment en difficulté».

«Les étudiants qui quittent le certificat entrent dans leur quatrième mois d’apprentissage en ligne d’un cycle senior de deux ans, et même si nous savions que les écoles n’étaient pas en mesure d’offrir un apprentissage en ligne au même niveau l’année dernière, ces lacunes n’ont pas été comblées ni comblées en les mois qui ont suivi », a-t-il dit.

«À présent, nous cherchons à créer des conditions de jeu inégales pour les étudiants à la dernière ligne droite vers les examens, et le stress et l’anxiété des étudiants sont incroyablement élevés.»

Des sources gouvernementales affirment qu’il y a une réticence à opter pour des notes calculées cette année au motif qu’une contestation judiciaire contre le système de l’année dernière est en cours.

En outre, les syndicats d’enseignants sont opposés à l’idée d’évaluer leurs propres élèves et souhaitent un certificat de sortie traditionnel.

Le Syndicat des enseignants d’Irlande a insisté cette semaine sur le fait que l’examen traditionnel devait se dérouler sur la base du fait qu’il est hautement fiable, noté de l’extérieur et jouit d’une confiance nettement plus grande que le système de notes calculées. L’Association des enseignants du secondaire d’Irlande a également déclaré qu’elle souhaitait que les examens se déroulent comme prévu et qu’elle avait de grandes inquiétudes quant au retour aux notes calculées.

Écoles spéciales

Par ailleurs, des milliers d’enfants ayant des besoins supplémentaires doivent retourner dans des écoles spéciales un jour sur deux à partir de jeudi prochain selon des plans détaillés convenus avec les syndicats. Les enfants ayant des besoins supplémentaires dans les classes primaires ordinaires ou spéciales, en revanche, pourront revenir à temps plein à partir de jeudi prochain.

Cette décision signifie que des milliers d’assistants et d’enseignants-ressources ayant des besoins spéciaux seront de retour dans les écoles primaires et spéciales à plein temps. Cependant, les enseignants traditionnels ne seront pas obligés de retourner dans la salle de classe tant que les écoles ne rouvriront pas en général.

Les détails des plans sont contenus dans les lettres du ministère de l’Éducation envoyées vendredi aux directeurs d’écoles primaires. Des sources éducatives affirment également qu’il y a de plus en plus d’espoir que les écoles soient en mesure de rouvrir à plus d’élèves au cours des prochaines semaines si une tendance à la baisse des taux d’infection se poursuit.

La priorité du département est de renvoyer les élèves ayant des besoins spéciaux dans les écoles secondaires – éventuellement vers la fin janvier – suivis des élèves de sixième année et d’autres en février.