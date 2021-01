Covid-19: 60 décès supplémentaires, 3231 nouveaux cas alors que Holohan avertit que trop de règles enfreignent encore

Un total de 60 décès et 3 231 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Cela porte à 2 595 le nombre total de décès dus au Covid-19 et à 169 780 le nombre de cas dans la République depuis le début de la pandémie.

L’un des décès a eu lieu en décembre et les autres en janvier.

Le ministère de la Santé a déclaré que l’âge médian des personnes décédées était de 85 ans et que la tranche d’âge allait de 65 à 100 ans. Aucun nouveau décès n’a été signalé parmi les travailleurs de la santé ou les moins de 30 ans.

Le Dr Tony Holohan, médecin-chef, a déclaré que le virus avait pris racine dans chaque partie du pays.

«Un pourcentage important de la population – plus d’un sur dix dans certains comtés – est actuellement soit un cas, soit un contact étroit. C’est un énorme fardeau d’infection », a-t-il déclaré.

«Lorsque l’on considère qu’un pourcentage important de nos cas quotidiens entraînera directement une hospitalisation et une mortalité, l’urgence avec laquelle nous devons agir devient évidente.

«En restant à la maison, vous protégez nos services de santé et de soins sociaux alors qu’ils luttent contre l’énorme fardeau de l’infection que représentent plusieurs semaines avec des milliers de cas quotidiens de Covid-19.»

‘Ne pas se conformer’

Le Dr Holohan a également déclaré que les améliorations du nombre de cas ne se produisaient pas assez rapidement. «Trop de gens ne se conforment toujours pas aussi pleinement que nécessaire aux conseils», a-t-il ajouté.

«Il y a des signes précoces que nous pouvons nous stabiliser en termes d’amélioration, mais à un niveau d’infection beaucoup trop élevé. La variante britannique rend très probablement notre défi plus difficile. Veuillez suivre les conseils de santé publique. L’endroit le plus sûr pour le moment est à la maison. Veuillez rester à la maison. »

Sur les 3 231 nouveaux cas, 931 sont à Dublin, 388 à Cork, 238 à Louth, 155 à Waterford, 151 à Limerick et les 1 368 cas restants sont répartis dans tous les autres comtés.

L’âge médian est de 42 ans, tandis que 54% ont moins de 45 ans.

Il y a 1 854 patients Covid-19 à l’hôpital, dont 191 sont en soins intensifs (USI). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 119 hospitalisations supplémentaires.

Le Dr Cillian De Gascun, virologue médical et directeur du National Virus Reference Laboratory, a déclaré qu’en raison de la nature de la mutation trouvée dans la variante britannique du virus, il est « inévitable qu’elle devienne la variante dominante ici en Irlande avec le temps » .

«La variante britannique s’est adaptée à nous; en termes simples, il est préférable de passer d’une personne à l’autre lorsque nous entrons en contact », a-t-il déclaré.

«Donc, ce que nous devons faire, c’est réduire ses opportunités de propagation en supprimant la socialisation. Rester à la maison. Ne visitez la maison de personne d’autre. N’assistez pas aux rassemblements illégaux. Rappelez-vous les mesures simples et efficaces du printemps – lavez-vous bien les mains et souvent, portez un masque, toussez et éternuez dans votre coude, gardez deux mètres d’espace entre les autres et appelez votre médecin au tout premier signe des symptômes de Covid-19. «

Samedi a également vu des médecins et d’autres travailleurs de la santé recevoir des injections de Covid-19 dans trois centres de vaccination de masse en Irlande.

Les installations ont ouvert à Dublin, Galway et Portlaoise samedi et fonctionneront pendant le week-end. Chacun distribue des centaines de jabs Moderna aux médecins généralistes, aux infirmières en pratique et à d’autres employés de première ligne.

Le HSE a déclaré qu’il s’attendait à ce que tous les généralistes aient reçu les deux doses de vaccin d’ici la fin du mois de février.

Irlande du Nord

Pendant ce temps, la mort de 22 autres personnes atteintes de coronavirus a été enregistrée samedi en Irlande du Nord.

Le bilan des morts établi par le ministère de la Santé de la région s’élève désormais à 1581.

Samedi, le département a également confirmé 705 autres cas de virus.

L’Irlande du Nord est actuellement au milieu d’un verrouillage strict de six semaines, avec des personnes légalement obligées de rester chez elles et ne pouvant s’aventurer que dans un nombre limité de circonstances autorisées.

Les écoles ne sont ouvertes qu’aux enfants vulnérables et à ceux des travailleurs clés, tandis que de larges pans des secteurs de l’hôtellerie, de la vente au détail, des loisirs et du divertissement sont fermés.

Alors que le taux d’infection par le virus a considérablement baissé depuis l’introduction du dernier verrouillage le jour de la Saint-Étienne, la pression sur l’hôpital de la région reste intense, le nombre d’admissions ne devant atteindre un sommet que plus tard en janvier.

Vendredi soir, le ministre de la Santé de Stormont, Robin Swann, a averti qu’il était «hautement improbable» que les restrictions soient considérablement assouplies à la fin prévue du verrouillage le 6 février.

«Il sera très peu probable que nous voyons une grande facilité de notre situation actuelle», a-t-il déclaré. «Ces conversations sont menées par de nombreux gouvernements dans ces îles, à travers le monde, sur les mesures que nous pouvons prendre. «Je ne voudrais pas dire que nous serons dans ce format de ce verrouillage pendant encore huit à dix semaines, mais est-ce que je dirai que nous allons revenir à la normalité complète? Non. »

Vendredi, quelque 133 831 vaccinations contre le coronavirus avaient été administrées dans la région, dont 19 264 étaient des secondes doses. – Rapports supplémentaires PA