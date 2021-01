Le régulateur reçoit 81 rapports d’effets secondaires suspectés du vaccin Covid-19

Quelque 81 rapports d’effets secondaires suspectés liés au vaccin Covid-19 ont été signalés aux autorités de réglementation médicales irlandaises.

Tous les rapports étaient cohérents avec ceux généralement observés avec d’autres vaccins et incluaient des événements légers et modérés tels que des douleurs abdominales, des nausées, de la fatigue, des douleurs articulaires et des douleurs dans les bras, des étourdissements, des maux de tête, des démangeaisons et une éruption cutanée, selon Lorraine Nolan, directeur général de l’Autorité de réglementation des produits de santé (HPRA).

Bien que mal à l’aise, elle a déclaré que les effets «relativement légers» passaient rapidement et ne nécessitaient généralement pas de traitement médical.

À partir de jeudi, la HPRA publierait des mises à jour régulières sur les rapports de réactions indésirables suspectées sur son site Web, a-t-elle déclaré.

Bien que le régulateur n’ait à ce jour reçu aucun rapport d’anaphylaxie associé à l’utilisation du vaccin Pfizer ou Moderna, il prévoit qu’il le fera à mesure que le nombre de vaccinés augmentera, selon le Dr Nolan.

Huit autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés hier par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), tous survenus en janvier. Cela porte à 2 616 le nombre total de décès dans la pandémie.

Le Nphet a également signalé 2 121 nouveaux cas confirmés de la maladie, portant à 174 843 le nombre total de cas dans la République. L’âge médian des décès nouvellement signalés est de 85 ans et la tranche d’âge est de 49 à 93 ans. Parmi les nouveaux cas, 753 sont à Dublin, 236 à Cork, 142 à Wexford, 126 à Kildare, 109 à Limerick, le reste étant réparti dans tous les autres comtés.

Incidence sur 14 jours

L’incidence de la maladie sur 14 jours s’élève désormais à 1 404,2 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Monaghan a la plus forte incidence de comté, suivie de Louth. Hier après-midi, 1 975 patients du Covid-19 ont été hospitalisés, dont 200 en réanimation. Il y a eu 102 hospitalisations supplémentaires au cours des 24 heures précédentes.

Le Dr Vida Hamilton, responsable clinique national HSE, hôpitaux de soins aigus, a décrit la situation dans les hôpitaux comme «très sous pression mais fonctionnelle», avec 312 patients Covid et non-Covid en USI. Jusqu’à présent ce mois-ci, il y a eu 338 décès de patients atteints de Covid-19, contre 171 en décembre et 163 en novembre.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a refusé de commenter l’utilisation par l’hôpital de Coombe des doses restantes de Covid-19 pour vacciner les membres de la famille du personnel, mais il a déclaré qu’il espérait que les personnes occupant des postes de direction dans le domaine de la santé respecteraient les directives sur la hiérarchisation des personnes pour l’accès au vaccin vs. . Il a déclaré qu’il y avait «très peu de chances» à ce stade de contenir la propagation de la variante Covid-19 identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, qui représente désormais près de la moitié des cas qui ont été analysés.

Il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de transmission ultérieure d’une variante sud-africaine après que trois cas aient été identifiés parmi des personnes originaires de ce pays. Aucun cas n’a non plus été identifié à ce jour d’un variant identifié pour la première fois au Brésil.