Joe Biden peut unir les États-Unis en étant ennuyeux

C’est un objectif qui va sans dire, mais jusqu’à présent, va sans atteindre. En l’occurrence, le meilleur espoir à présent n’est pas la capacité de Biden à convoquer les meilleurs anges de notre nature avec un discours éloquent. Au contraire, les modestes dons oratoires du nouveau président – le fait qu’il soit selon les normes politiques modernes un peu ennuyeux – peuvent être un puissant atout.

Plus de trois décennies d’expérience nous montrent ce qui ne fonctionne pas pour unifier les Américains: des mots inspirants. À l’exception de Donald Trump, tous les présidents de George HW Bush (qui recherchaient une «nation plus gentille et plus douce») à Bill Clinton (qui s’est engagé à être un «réparateur de la brèche») à George W. Bush («Je veux changez le ton de Washington ») à Barack Obama (« Il n’y a pas une Amérique libérale et une Amérique conservatrice – il y a le Uni États d’Amérique ») a prononcé des discours importants consacrés à la fin des conflits inutiles.

Voici ce qui pourrait fonctionner à la place: des actes de fond à un moment où les gens ont un besoin urgent du gouvernement pour fonctionner, quelle que soit leur persuasion politique.

Cela ne nécessiterait pas que Biden persuade les gens qu’il est temps de jurer la guerre culturelle qui a alimenté les années Trump. Au lieu de cela, cela impliquerait de rendre moins pertinent le fait que de nombreux Américains se sentent mépris les uns envers les autres.

Les défis de santé publique et économiques particuliers de la pandémie de coronavirus donnent à Biden une meilleure chance de réussir cela que n’importe quel prédécesseur récent – en particulier à la suite de Trump, qui n’avait aucun intérêt à le réussir.

De nombreux conservateurs anti-gouvernementaux qui regardent Sean Hannity ont quelque chose en commun avec de nombreux libéraux épris de gouvernement qui regardent Rachel Maddow: tous deux veulent se faire piquer à l’épaule avec une aiguille. Aucun des deux n’a intérêt à poursuivre la distribution précoce et maladroite des vaccins qui a marqué les dernières semaines de l’administration Trump. Aucun des deux ne veut de récession. Aucun des deux ne veut que les enfants aillent à l’école sur des écrans d’ordinateur dans leurs chambres. Ainsi, tous deux partagent un intérêt – même limité et temporaire – à voir le gouvernement devenir plus fonctionnel.

Avant de devenir inévitable lors du concours de nomination démocrate de l’année dernière, Biden était même considéré par de nombreuses personnes qui l’aiment comme un président hautement invraisemblable. C’était à cause de tout ce qu’il n’est pas: il n’est pas spécialement articulé; il n’est pas une présence personnelle électrique; ce n’est pas quelqu’un qui exprime naturellement ses idées en les encadrant dans le cadre d’un argument historique audacieux sur où se trouve le pays maintenant et où il doit aller dans le futur.

Voici quelque chose d’autre que Biden n’est pas: quelqu’un dont la vision du monde a été façonnée de manière importante par le temps sur un campus universitaire d’élite et les débats culturels qui prospèrent dans ce contexte. Il est le premier président depuis Ronald Reagan pour qui cela est vrai.

Il est également un homme politique assez âgé à 78 ans pour avoir une expérience de première main avec la dynamique pratique de l’ancienne coalition démocrate qui a commencé avec le New Deal et a régné pendant de nombreuses décennies par la suite.

La vieille coalition démocrate, fortement dirigée par les électeurs de la classe ouvrière, était principalement unie par des objectifs matériels. Le gouvernement, en association avec les syndicats, a promu le bien-être économique de manière tangible: des projets de travaux publics, des protections des travailleurs et un pacte social qui, selon les bénéficiaires, offraient un plancher raisonnable à leur niveau de vie, qui comprenait des écoles publiques décentes.

Biden est arrivé au Sénat, à 30 ans en janvier 1973, au moment même où une nouvelle politique était en train de naître. Celui-ci était moins animé par un agenda matériel que par un agenda issu de la politique identitaire. Cela comprenait des batailles sur le droit à l’avortement et l’intégration scolaire, et a progressivement vu les conflits politiques prendre des teintes sociologiques ou même psychologiques: quel politicien ou parti est le plus vertueux, lequel est le plus hypocrite ou le plus méprisant, lequel est le plus favorable à des personnes comme vous et partage votre dédain pour les gens qui ne vous aiment pas.

Dans la seconde moitié de la carrière de près d’un demi-siècle de Biden à Washington, cette politique était devenue une grande entreprise – soutenant un complexe europe-infos-médiatique d’animateurs de radio et de réseaux de télévision par câble et éventuellement de stars des médias sociaux qui dépendent d’une culture en colère et divisée, profitez-en et suscitez toujours plus de colère et de division.

C’est cette industrie du mépris commercialisé qui est la principale raison pour laquelle tous les appels à l’unité et à une politique plus constructive de Bush, Clinton, Bush et Obama se sont finalement avérés faibles. C’est pourquoi environ 80% des démocrates conviennent que le Parti républicain a été «repris par des racistes», et le même pourcentage de républicains a répondu que le Parti démocrate avait été «repris par des socialistes», selon un sondage effectué en octobre par l’organisation à but non lucratif PRRI. .

L’un des avantages de Biden est qu’il n’est pas vraiment intéressant pour l’industrie du mépris. Il y a eu des efforts pour essayer de le rendre bon pour les affaires – en se moquant de son âge avancé ou en essayant de susciter des disputes sur les entreprises commerciales douteuses de Hunter Biden ou Jill Biden prétend «Dr.» en son nom même si elle est titulaire d’un doctorat. mais n’est pas médecin. Aucun de ceux-ci n’a généré beaucoup d’élan et ne rapportera certainement rien de comparable aux dividendes de l’ère Trump.

La politique moderne dépend fortement des arguments symboliques et des abstractions. Aussi scandaleux que Trump l’était souvent dans sa rhétorique et ses actions politiques, jusqu’à Covid-19, ces outrages ne se recoupaient pas souvent avec les dimensions pratiques de la vie quotidienne.

Biden présente une possibilité saisissante. Il peut faire revivre une politique qui, une fois de plus, tourne autour de choses concrètes plutôt que de symbolisme. S’il adopte une législation ambitieuse sur les dépenses d’infrastructure, comme il promet de le faire, ce sera littéralement des choses concrètes. Pour les bénéficiaires de telles dépenses, qui comprendraient de nombreux électeurs de Trump, cela importera plus que, pour citer un exemple aléatoire, un argument sur la question de savoir si Neera Tanden, sa candidate au poste de directeur du budget, a dit trop de choses méchantes sur les républicains sur Twitter. .

La personnalité impassible et persévérante de Biden dans ce contexte est un cadeau. Sa tentative d’unir le pays dépend du déplacement de son attention de l’abstrait vers le tangible, de la politique de l’identité à la politique des gains matériels, des grands arguments philosophiques vers des arguments pragmatiques étroitement ciblés – de l’exhortation à la réalisation .

La meilleure façon d’unir le pays est peut-être de ne pas trop en parler.