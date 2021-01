Coronavirus: 77 décès et 1 910 cas supplémentaires de Covid-19 signalés alors que l’Irlande fait face à plus de restrictions et de retards de vaccination

77 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) samedi soir.

Cela porte à 2 947 le nombre total de décès dans la pandémie. Nphet a également signalé 1 910 autres cas de la maladie, portant à 186 184 le total enregistré à ce jour.

Sur les cas notifiés aujourd’hui, 887 sont des hommes et 1 016 sont des femmes, 57% ont moins de 45 ans et l’âge médian est de 40 ans. Un total de 710 étaient à Dublin, 150 à Cork, 103 à Meath, 102 à Limerick, 86 à Louth et les 759 cas restants sont répartis dans tous les autres comtés.

À 14 heures aujourd’hui, 1 892 patients atteints de COVID-19 sont hospitalisés, dont 217 en soins intensifs. avec 59 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré: «Grâce à la solidarité manifestée par les familles et les communautés à travers le pays ces dernières semaines, nous commençons à aplatir la courbe de l’infection à Covid-19.

«Chaque effort individuel pour suivre les conseils de santé publique a un impact, mais nous ne pouvons que poursuivre cette tendance positive et réduire l’incidence dans la communauté en continuant à rester à la maison et en évitant de rencontrer ou de nous mélanger avec d’autres dans notre cercle social, y compris pour tous les rassemblements familiaux proches, tels que les anniversaires ou les funérailles, car ceux-ci peuvent être des événements «super-épandeurs».

«Nous savons qu’il est possible d’avoir Covid-19 sans présenter de symptômes, nous devons donc tous nous comporter comme si nous étions contagieux et minimiser nos contacts étroits avec les autres. Si vous pensez que vous pourriez être malade, éloignez-vous des autres membres de votre foyer, informez vos contacts proches et venez passer le test dès que possible. »

Plus tôt, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que l’Irlande était confrontée aux restrictions de Covid-19 pendant les six premiers mois de l’année et a noté qu’un problème d’approvisionnement en vaccin AstraZeneca retarderait le déploiement aux plus de 70 ans. Il a également déclaré que les écoles ne seraient pas entièrement ouvertes à tous les étudiants avant la Saint-Patrick et a confirmé que le Cabinet envisagerait des restrictions aux voyages à l’étranger lors de sa réunion la semaine prochaine.

M. Martin a déclaré que s’il ne suggérait pas nécessairement un verrouillage de six mois, le gouvernement adopterait une «approche prudente et conservatrice» en ce qui concerne la réouverture du pays, en particulier à la lumière des nouvelles variantes du virus.

Nphet a indiqué que les restrictions actuellement en place devraient être prolongées jusqu’à la fin du mois de février, sapant les espoirs d’une réouverture du secteur de la construction au début du mois prochain.

Des sources prévoient que les restrictions seront prolongées au moins jusqu’à la fin de février, bien que le gouvernement espère que certains éléments de l’éducation, en particulier l’éducation spéciale, pourront rouvrir le mois prochain. On espère également qu’une réouverture partielle de la construction sera possible plus tard dans le mois.

Mais s’exprimant sur RTÉ Radio One samedi matin, M. Martin a déclaré que pour assouplir certaines restrictions le mois prochain, les chiffres des affaires Covid doivent être «bien inférieurs». Il s’est dit préoccupé par la variante britannique, car elle est actuellement responsable de 62% des cas.

«Il transmet plus facilement. Si nous avons une mobilisation de masse et une socialisation de masse, cela se répandra à nouveau. Je pense qu’avec les vaccins à venir, il faut être prudent et conservateur pendant le premier semestre de cette année jusqu’à ce que nous déployions les vaccins », a-t-il déclaré.

«Nous assisterons à des restrictions bien plus prolongées qu’à ce jour. Je suis le Taoiseach, mais je dois consulter mes collègues et ministres, et nous consulterons également l’opposition, mais c’est mon sens jusqu’à ce que nous ayons le contrôle.

Les nouvelles d’AstraZeneca, qui a informé l’UE d’une réduction de l’offre de vaccins en février et mars, sont un véritable revers. Les chiffres sont encore provisoires et AstraZeneca doit fournir des chiffres plus exacts lors d’une réunion au début de la semaine prochaine. Fournira une mise à jour dès que possible. – Stephen Donnelly (@DonnellyStephen)

23 janvier 2021

Il a ajouté: « Je ne dis pas qu’il y a un verrouillage de six mois en passant, je dis simplement que nous aurons une approche conservatrice et prudente pour la réouverture et nous examinerons cela toutes les quatre semaines. »

M. Martin a déclaré que d’ici l’été, il y aura un «environnement changé» en raison de la vaccination à grande échelle qui aura été réalisée d’ici là.

Les sociaux-démocrates TD Róisín Shortall ont critiqué cette approche, affirmant que ce que le gouvernement faisait ces derniers mois «ne fonctionnait pas».

«Nous devons adopter une nouvelle approche. Nous avons besoin de verrouillages plus stricts, dur et tout est que ça va être », a-t-elle déclaré à la radio RTÉ.

«Nous devons avoir un plan à plus long terme. Nous ne pouvons pas fonctionner sur la base d’un calendrier de quatre semaines. Les verrouillages roulants ne fonctionnent pas, nous devons y faire face et nous devons adopter une nouvelle approche. Je crois fermement que cette approche doit être une approche zéro Covid. »

Coup de vaccin

Vendredi, de nouveaux doutes ont émergé sur le calendrier de livraison du vaccin AstraZeneca «qui change la donne». La société a déclaré à la Commission européenne qu’il y aurait des retards dans la livraison du vaccin par rapport aux prévisions pour le premier trimestre de l’année.

M. Martin a déclaré que le gouvernement attendait ce vaccin et que son retard «nous mettrait dans un problème». Il pense que le déploiement du vaccin aux plus de 70 ans sera retardé en raison de problèmes de production avec le vaccin AstraZeneca.

«AstraZeneca allait être le catalyseur pour être autorisé à passer d’une vaccination de bas niveau à une vaccination de masse», a-t-il ajouté.

Dans un message sur Twitter, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que la nouvelle d’AstraZeneca était «un véritable revers».

«Les chiffres sont encore provisoires et AstraZeneca doit fournir des chiffres plus précis lors d’une réunion au début de la semaine prochaine. Fournira une mise à jour dès que possible », a-t-il déclaré.

S’exprimant samedi avec Katie Hannon sur RTÉ Radio One, le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré que cette nouvelle était «décevante».

Le Dr Henry a déclaré que cela aurait un impact sur le programme de vaccination, mais a déclaré qu’il y avait eu «de nombreux obstacles sur la route» qui «ne se sont pas avérés aussi graves que prévu».

Cependant, il a reconnu que la vaccination des nouvelles cohortes de travailleurs de la santé serait probablement retardée jusqu’en février.

Suite à cette annonce, Phil Ní Sheaghdha, chef de l’Organisation irlandaise des infirmières et des sages-femmes, a déclaré que les travailleurs confrontés à «l’œil de la tempête» avaient besoin de meilleures protections.

Écoles

Pendant ce temps, sur la question des écoles, le Taoiseach a déclaré qu’il était peu probable qu’il y ait une «approche big bang» pour la réouverture.

Il a dit que le million d’enfants au complet ne seront pas de retour à l’éducation en personne à plein temps avant la Saint-Patrick, mais qu’ils peuvent «échelonner les choses et faire les choses différemment».

Concernant les écoles spéciales en particulier, M. Martin a déclaré que c’était un «échec total», que la réouverture de ces installations avait été retardée deux fois. Il a dit que si tout le monde agissait de «bonne foi», il y avait un «décalage» entre ceux qui voulaient essayer de rouvrir et ceux qui avaient peur et s’inquiétaient de la santé publique.

Au milieu des craintes croissantes des gouvernements de l’UE concernant les nouvelles variantes de la maladie, les pays du bloc ont décidé de resserrer les restrictions de voyage et de nouvelles mesures pour lutter contre le virus ont été réimposées dans le monde entier.

Le sous-comité Covid du Cabinet doit se réunir lundi et une gamme d’options sur des restrictions de quarantaine plus strictes, y compris des modifications du régime des visas, doit être discutée.

Bien qu’il existe des doutes persistants au niveau supérieur quant à l’efficacité et à l’applicabilité d’une quarantaine obligatoire générale, les arrivées d’Afrique du Sud et du Brésil, ainsi que d’autres pays d’Amérique du Sud, peuvent néanmoins être confrontées à une période de quarantaine hôtelière si une interdiction totale n’est pas poursuivie. Des sources ont déclaré que cette approche permettrait à l’État de «tester» comment un tel système fonctionnerait.

‘Oubliez les voyages’

Cependant, M. Martin a déclaré que la «majorité» des personnes qui arrivent dans le pays sont des Irlandais revenant de vacances à l’étranger, ce qui, selon lui, «n’aurait pas dû le faire».

«Oubliez les voyages. Vous ne devriez pas aller chez vous à l’étranger si vous en avez un, vous ne devriez pas partir en vacances. Oubliez ça », dit-il.

«Nous cherchons à demander à Gardaí de faire des contrôles dans les aéroports et de dire ‘pourquoi partez-vous en vacances? Vous ne devriez pas partir en vacances. Vous ne devriez pas sortir de vos 5 km. »

M. Martin a fait ces commentaires, car le nombre de cas de Covid-19 dans la République continue de se chiffrer en milliers et le nombre de décès augmente.

Vendredi soir, 52 décès supplémentaires liés au coronavirus ont été signalés dans l’État, ainsi que 2371 autres cas confirmés.

Samedi, 1 893 personnes étaient soignées dans les hôpitaux de la République pour Covid-19, dont 218 gravement malades aux soins intensifs.

La capacité des unités de soins intensifs est de plus en plus préoccupée ce week-end. Le personnel de l’hôpital universitaire de Cork a été invité à se porter volontaire pour des quarts de travail pour fournir des soins intensifs vendredi soir alors que l’hôpital était frappé par des absences du personnel en raison de Covid-19. Le HSE a déclaré que les patients étaient transférés de l’ouest du pays vers les unités de soins intensifs des hôpitaux de Dublin, et des sources ont déclaré qu’il y aurait probablement plus de transferts ce week-end et la semaine prochaine.