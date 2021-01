L’extension de verrouillage jusqu’au 5 mars est nécessaire pour maintenir la pression sur le virus, dit Martin

Taoiseach Micheál Martin a déclaré que l’État devait «maintenir la pression sur le virus» après que le gouvernement a annoncé l’extension des restrictions de niveau 5 Covid-19 jusqu’au 5 mars.

Le gouvernement a déclaré qu’en dépit d’une chute spectaculaire des nouveaux cas de Covid-19, il pourrait encore y avoir entre 800 et 1 300 personnes dans les hôpitaux à la fin du mois de février et jusqu’à 100 patients dans les unités de soins intensifs.

M. Martin a déclaré que si les chiffres diminuent, les véritables points de pression resteront les admissions à l’hôpital et les cas aux soins intensifs pendant un mois au moins.

«C’est pourquoi nous devons maintenir la pression sur le virus et le réduire.»

M. Martin s’exprimait lors d’une conférence de presse après la réunion du Cabinet de mardi, où une série de nouvelles mesures ont été approuvées pour réprimer les voyages non essentiels à l’intérieur et à l’extérieur de l’État, y compris à travers la frontière vers l’Irlande du Nord. Il y a aussi de nouvelles amendes pour ceux qui voyagent en dehors de la zone de 5 km autour de leur domicile sans raison valable. L’amende actuelle est de 100 € mais elle passera à 500 €, mais uniquement pour ceux qui ont violé de manière flagrante la règle.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’il était intrinsèquement injuste qu’une personne qui s’aventurait à un kilomètre en dehors de la limite se voit infliger une amende d’un montant similaire à une personne qui voyageait à l’étranger pour des vacances de ski.

Il a également indiqué que les écoles pourraient commencer à ouvrir progressivement en février et mars, en commençant par les écoles spéciales.

Il a dit qu’il était raisonnable de supposer que le nombre de nouveaux cas tomberait entre 500 et 600 dans 10 jours, et la moitié encore dans 20 jours.

Il a dit qu’à ce stade, les chiffres seraient bien inférieurs à ceux des écoles ouvertes. Il a ajouté que l’approche devrait être «prudente en raison de la nouvelle variante britannique».

Les nouvelles règles incluent des sanctions pénales et une mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs entrants qui ne parviennent pas à produire un test PCR négatif, une suspension temporaire jusqu’au 5 mars pour les visas de vacances pour les visiteurs d’Afrique du Sud et d’Amérique du Sud, et tous les voyageurs d’Afrique du Sud et du Brésil pour se rendre à l’hôtel quarantaine pendant 14 jours. M. Varadkar a déclaré que les emplacements de quarantaine seraient probablement des hôtels situés à proximité de l’aéroport.

Le ministre des Transports, Eamon Ryan, a également déclaré que les voyageurs du Royaume-Uni et d’ailleurs qui arrivent dans l’État via l’Irlande du Nord seraient soumis aux mêmes lois, sanctions et règles que ceux arrivant directement dans l’État. Il a déclaré que des négociations pour le partage de données et de protocoles étaient en cours avec les autorités d’Irlande du Nord, y compris des formulaires de localisation de passagers partagés.

M. Ryan a également déclaré que de nouvelles lois seraient explorées pour soumettre les personnes résidant dans le Nord à des amendes similaires à celles des résidents du Sud.

Il a été admis que plusieurs des nouvelles mesures nécessiteraient une législation primaire et que leur préparation pourrait prendre plusieurs semaines.

M. Varadkar a également signalé qu’il était peu probable que les voyages internationaux rouvriront avant un certain temps, certainement pas pour l’été. Il a dit que lorsque les chiffres diminueraient, cela mettrait l’accent sur les voyages internationaux pour s’assurer que les chiffres n’augmentent pas à nouveau. Il a toutefois confirmé qu’il était peu probable qu’il y ait un retour aux voyages internationaux pendant les mois d’été.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que le programme de vaccination avait atteint tous les objectifs à ce jour, avec 140 000 vaccins livrés le week-end dernier. Il a déclaré que 51 000 autres seraient livrés cette semaine.

«Je ne suis pas satisfait des nouvelles d’AstraZeneca disant qu’ils donneront moins à l’Irlande et aux autres États membres de l’UE», a-t-il déclaré.

M. Donnelly a confirmé que la politique pour le moment était de vacciner ceux qui ont déjà eu Covid-19. Il a dit que l’équipe nationale d’urgence de santé publique examinait si les infections passées conféraient une immunité suffisante mais que le travail n’était pas encore terminé.