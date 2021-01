PDG d’AstraZeneca: le contrat de vaccin de l’UE n’est «  pas un engagement  »

Le chef d’AstraZeneca a défendu l’admission choquante de la société selon laquelle les premières livraisons de vaccins contre les coronavirus de l’UE seraient bien en deçà des attentes, affirmant que le nombre qui sera livré n’est «pas si mal» et que son entreprise ne s’est engagée à répondre à la demande que «au mieux».

En exposant la position de la société, Pascal Soriot, directeur général de la société anglo-suédoise, a déclaré au journal italien la Repubblica dans une interview publiée mardi que les livraisons de l’UE avaient été en grande partie retardées parce que le bloc avait signé un contrat pour le vaccin en retard. – trois mois de retard sur le Royaume-Uni – et par conséquent, les usines de fabrication de l’UE ont rattrapé leur retard dans la résolution des problèmes.

Il a également nié les allégations selon lesquelles l’entreprise vendait ses vaccins au-delà de l’UE pour gagner rapidement de l’argent. Soriot a déclaré que la société ne faisait aucun profit sur le vaccin, avec des prix variant entre 3 et 4 dollars la dose dans le monde, en fonction des coûts de la chaîne d’approvisionnement locale.

Certains dirigeants européens avaient réagi avec indignation à l’annonce de vendredi selon laquelle les fournitures de vaccins COVID-19 prévues par AstraZeneca à l’UE seraient considérablement réduites. La commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, a déclaré lundi que ce n’était «pas acceptable», tandis que l’Italie et la Lettonie ont déclaré vouloir poursuivre l’entreprise en justice.

Au milieu des soupçons selon lesquels le géant pharmaceutique vendait des jabs qui auraient dû être sous-traités à l’UE ailleurs à un prix plus élevé, Kyriakides a annoncé de nouvelles règles d’exportation qui obligeraient les entreprises à notifier à Bruxelles tous les vaccins qu’elles ont l’intention de vendre en dehors du bloc. La Commission souhaite également connaître les rendements de fabrication exacts de chaque installation et la destination de ces doses.

Soriot a déclaré que l’UE recevrait 3 millions de doses une fois le vaccin approuvé par l’Agence européenne des médicaments, et 17 millions total d’ici février. Il a minimisé le manque de commandes, affirmant que le stress faisait mal réagir les dirigeants de l’UE.

« Les gouvernements sont sous pression », a déclaré Soriot. « Tout le monde devient un peu, vous savez, aggravé ou émotif. »

Il a déclaré qu’AstraZeneca produirait 100 millions de doses dans le monde par mois à partir de février, notant que «l’Europe obtient 17% de la production mondiale… pour une population qui représente 5% de la population mondiale».

Les problèmes résident dans les difficultés de fabrication à haut rendement de l’ingrédient actif, ou substance médicamenteuse, qui sont fabriqués sur des sites aux Pays-Bas et en Belgique, a-t-il déclaré. Une fois que l’ingrédient actif est prêt, il est expédié en Italie et en Allemagne où il est dilué et mis dans des flacons – et il n’y a «aucun problème» avec ce dernier processus, a déclaré Soriot.

Contrat étanche

Les informations faisant état de poursuites judiciaires contre la société – potentiellement d’Italie, ainsi que des appels à une action en justice au niveau européen – pour ne pas avoir respecté les livraisons contractées, n’ont pas semblé effrayer Soriot, le PDG insistant sur le fait qu’il était confiant dans le libellé du accord de l’entreprise.

Le contrat de l’UE «est très clair: notre engagement est, je cite,« notre meilleur effort »», a-t-il déclaré. Il a été rédigé de cette manière parce qu’AstraZeneca et son partenaire Oxford University avaient déjà signé un accord avec le gouvernement britannique pour 100 millions de doses, et s’était engagé à les livrer, tandis que l’accord de l’UE pour 400 millions de doses a été signé trois mois plus tard, avec le bloc souhaitant qu’ils soient expédiés simultanément.

« Nous avons dit: » OK, nous allons faire de notre mieux, nous allons essayer, mais nous ne pouvons pas nous engager contractuellement parce que nous avons trois mois de retard sur le Royaume-Uni « », a-t-il déclaré, ajoutant que la société savait que c’était un « super objectif étendu. «

Lors d’une conférence de presse mardi, le porte-parole en chef de la Commission européenne, Eric Mamer, a noté qu’AstraZeneca remplissait les commandes d’autres clients – une référence claire au Royaume-Uni, où le vaccin est déployé depuis plusieurs semaines – et a déclaré que l’UE ne voyait aucune raison pour laquelle il ne devrait pas recevoir son approvisionnement prévu une fois que le vaccin aura été officiellement approuvé, comme prévu plus tard cette semaine.

«Nous constatons que des doses sont livrées ailleurs et nous savons que nous avons signé un accord avec AstraZeneca en août, que les États membres ont passé leurs commandes, je crois vers octobre, et que nous sommes maintenant fin janvier», a-t-il déclaré. « Par conséquent, nous pensons que les doses devraient être essentiellement disponibles pour être délivrées si et quand l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle est recommandée par l’Agence européenne des médicaments. »

Mais Soriot a souligné que l’accord britannique stipule que l’approvisionnement en provenance du Royaume-Uni ira d’abord au Royaume-Uni. L’accord de l’UE autorise l’utilisation des sites de fabrication britanniques, «mais seulement plus tard», a déclaré Soriot, une fois que la Grande-Bretagne aura atteint un «nombre suffisant de vaccinations».

La « vraiment mauvaise chance » de l’UE

L’accord britannique, facilité par les premiers pourparlers de l’Université d’Oxford avec le gouvernement britannique, a permis d’étendre et d’ajuster la fabrication au début du Royaume-Uni, surmontant les obstacles à la mise à l’échelle d’un processus biologique complexe, a déclaré Soriot, avant l’approbation du vaccin.

Le dernier accord avec l’UE signifiait que tous ces processus accusaient un retard de trois mois. La société a dû former des partenaires à travers l’Europe sur la façon de fabriquer le vaccin, et «certaines personnes sont nouvelles dans ce processus… Elles ne savent pas comment fabriquer le vaccin et elles ne sont pas aussi efficaces que d’autres», a-t-il déclaré.

Pour cette raison, l’installation britannique la plus efficace produit trois fois les doses de vaccin par rapport aux usines les moins efficaces ailleurs, et les installations avec les rendements les plus faibles sont celles qui approvisionnent l’UE, selon Soriot.

« Malheureusement, c’est vraiment de la malchance », a-t-il dit. « Il n’y a rien de mystérieux à ce sujet. »

En réponse aux remarques de Soriot, la Commission européenne Mamer a réitéré l’insistance de l’UE pour qu’AstraZeneca remplisse ses obligations contractuelles et explique mieux pourquoi elle ne serait pas en mesure de livrer les quantités de vaccin promises. Plus tôt mardi, lors de la conférence de presse quotidienne de la Commission, Mamer a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de répondre aux nombreuses questions des journalistes sur ce qui avait mal tourné car AstraZeneca n’avait pas fourni d’explication suffisante pour le déficit de production attendu.

Les responsables de l’UE ont déclaré précédemment que les accords d’achat du bloc avec l’entreprise n’étaient liés à aucune installation de production particulière et qu’ils recherchaient des accords avec des entreprises ayant une capacité démontrée pour la fabrication à grande échelle nécessaire pour fabriquer de grandes quantités de vaccins.

« Lorsque nous avons signé l’accord, c’était sur la base que ces entreprises avaient une capacité de production, et nous nous attendions à ce qu’il y ait de la flexibilité », a déclaré Mamer mardi soir. «Nous sommes impatients de poursuivre la conversation lors de la réunion du comité de pilotage demain soir.»

Pendant ce temps, l’approche du Royaume-Uni visant à retarder le deuxième vaccin jusqu’à 12 semaines pour permettre à plus de gens d’obtenir le premier était «absolument la bonne voie à suivre, au moins pour notre vaccin», a déclaré Soriot. «Vous obtenez une meilleure efficacité si vous recevez la deuxième dose plus tard qu’avant.» Le Danemark et les Pays-Bas retardent désormais également les deuxièmes doses de six semaines.

Soriot a nié qu’AstraZeneca vendait des vaccins en dehors de l’UE pour gagner plus d’argent, soulignant que la société était contractuellement obligée avec l’Université d’Oxford de ne faire aucun profit. «Nous ne prenons certainement pas de vaccins aux Européens pour les vendre ailleurs au profit», a-t-il déclaré. «Cela n’aurait aucun sens.»

Et Soriot a déclaré qu’il était perplexe quant aux raisons pour lesquelles les médias allemands ont rapporté que le vaccin n’avait que 8% d’efficacité chez les plus de 65 ans. «C’est incorrect», a-t-il dit, ajoutant: «De nombreuses personnes très intelligentes» travaillant pour les régulateurs dans les pays qui ont approuvé le vaccin ont accepté son efficacité chez les personnes de 18 ans et plus.

