La douce revanche en ligne d’Alexei Navalny sur Vladimir Poutine

Appuyez sur play pour écouter cet article

MOSCOU – Juste après qu’Alexei Navalny se soit réveillé du coma dans lequel il se trouvait depuis qu’il avait été empoisonné par un agent neurotoxique mortel, l’un de ses plus proches collaborateurs a suggéré que le moment était venu de cibler Vladimir Poutine.

«C’était la première conversation professionnelle que nous ayons eue», a déclaré Maria Pevchikh à POLITICO depuis un lieu non divulgué en dehors de la Russie. «La seconde où il a appris que c’était Poutine qui était derrière [the attack], c’était comme: nous faisons ça.

Pevchikh, qui dirige l’unité d’enquête de la Fondation anti-corruption de Navalny (FBK), était avec lui lorsqu’il a été transporté à Berlin fin août. Les médecins allemands diront plus tard que le politicien de l’opposition avait été empoisonné avec Novichok.

«Nous étions sûrs à 100% que Poutine était derrière cela, qui d’autre a accès à un agent neurotoxique de qualité militaire?» dit Pevchikh.

Une enquête conjointe avec des journalistes de Bellingcat détaillant l’implication présumée du Service fédéral de sécurité (FSB) de la Russie dans la tentative de meurtre a dissipé les doutes qui subsistaient.

Pendant des mois, a-t-elle déclaré, Navalny a jonglé avec la physiothérapie et la recherche tandis que Pevchikh et son collègue Georgy Alburov travaillaient à huis clos pendant 18 heures par jour sans jours de congé, a-t-elle déclaré.

Avance rapide de plusieurs mois jusqu’au 17 janvier, lorsque Navalny est rentré chez lui.

Peu de temps après son atterrissage, il a été détenu au contrôle des passeports et emmené au poste de police. Le lendemain matin, un tribunal de fortune a ordonné qu’il soit emprisonné pendant 30 jours pour violation de la libération conditionnelle avant une audience qui pourrait le voir enfermé pendant des années pour des accusations de détournement de fonds que ses partisans et la Cour européenne des droits de l’homme ont qualifiées d’inéquitables.

Moins de 24 heures après la décision du tribunal, Pevchikh a publié une vidéo sur YouTube intitulée «Le palais de Poutine. Histoire du plus grand pot-de-vin au monde. »

Jeudi, la vidéo a atteint 100 millions de vues.

Pour Navalny, le film de deux heures, réalisé depuis son lit dans une unité de soins intensifs d’un hôpital allemand, est l’un des moyens de moins en moins nombreux de lutter contre le dirigeant russe.

La vidéo se concentre sur un domaine somptueux sur la mer Noire. Il affirme que le «nouveau Versailles», quelque 39 fois la taille de Monaco, est financé par les copains de Poutine.

Les informations faisant état d’un palais extravagant près de la ville de Gelendzhik, dans le sud de la Russie, remontent à au moins une décennie et au fil des ans, les journalistes ont sporadiquement cherché à creuser plus profondément – à leurs risques et périls. À chaque fois, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a nié tout lien entre le président et le domaine.

Mais jamais auparavant le palais Gelendzhik n’avait été couvert de détails aussi méticuleux – et juteux.

En plus d’exposer un système de financement complexe impliquant des sociétés d’État russes, la vidéo indiquait que la zone autour du palais était marquée comme zone d’exclusion aérienne, l’accès depuis la côte était restreint et le domaine placé sous le contrôle du Service fédéral de protection ( FSO), l’agence de sécurité chargée de la sécurité du président.

L’équipe de Navalny, c’était une preuve supplémentaire que le véritable propriétaire du palais est le président russe.

Viser le haut

Pendant une décennie, la branche d’enquête du FBK de Navalny a fourni au chef de l’opposition les munitions dont il avait besoin pour affronter les riches et puissants de la Russie.

Les enquêtes de l’équipe ont ciblé des hommes d’affaires et des hommes politiques fortunés, y compris un exposé sur le Premier ministre Dmitri Medvedev en 2017, qui a déclenché une série de manifestations anti-corruption.

Mais il a fallu l’empoisonnement pour se concentrer sur Poutine lui-même, même si Pevchikh dit que l’équipe avait reçu un filet d’informations sur le palais pendant des années, en grande partie de la part d’un personnel mécontent impliqué dans un projet de rénovation massif en raison d’un supposé problème de moisissure.

Pendant des années, cependant, les fuites languissaient dans les boîtes de réception des membres FBK en attendant le bon moment.

«Nous étions paresseux. La façon dont le système de corruption de Poutine est mis en place est incroyablement ennuyeuse. La paperasse est horrible; une entreprise remplace une autre entreprise, dont la propriété passe d’un offshore à un autre et ainsi de suite. Ce n’était pas une histoire amusante à enquêter », a déclaré Pevchikh.

Cependant, ce n’était pas que de la paperasse ennuyeuse. Alburov – qui n’était pas disponible pour commenter parce qu’il purgeait une peine de 10 jours de prison pour un message sur les réseaux sociaux appelant les Russes à protester contre l’arrestation de Navalny – a récemment raconté au journaliste russe Michael Naki comment il s’était rendu sur la côte russe de la mer Noire pour se rapprocher. au domaine.

Pour détourner toute attention indésirable des services de sécurité, Alburov a acheté un faux billet de train, puis est passé d’un train à une voiture d’escapade au milieu de la nuit, laissant son téléphone avec un compagnon qui s’est rendu dans la ville balnéaire de Sotchi, au cas où le téléphone serait surveillé.

Avec l’un des avocats de FBK, il a ensuite pris la mer dans un bateau pneumatique d’où ils ont largué un drone. Le résultat a été une vue détaillée du domaine, qui semble inclure une patinoire souterraine de hockey sur glace et un pont de 80 mètres menant à un «salon de thé».

Mais le vrai ticket d’or était un plan d’étage détaillé du domaine qui leur avait été envoyé de manière anonyme en été, peu de temps avant l’empoisonnement de Navalny. «Nous ne pouvions pas croire notre chance. Au départ, nous pensions que quelqu’un nous trahissait », a déclaré Pevchikh.

Les plans étaient incroyablement détaillés, y compris des informations sur des éléments de mobilier spécifiques que l’équipe a recoupés avec des photos du palais ayant fui pour vérifier les plans.

Ils ont ensuite créé une version 3D et interactive de l’intérieur du palais dans des détails époustouflants, y compris un casino (qui est interdit en Russie) et un bar à chicha avec une scène de pole dance.

En un jour, la vidéo a surpassé la vidéo Medvedev de l’équipe (qui a obtenu 41 millions de vues en trois ans) et s’est hissée au sommet du classement de visionnage YouTube de la Russie. Selon les statistiques YouTube citées par BBC Russie, la vidéo a enregistré 32,6 millions de vues uniques, dont 62% peuvent être attribuées à des adresses IP russes.

Les statisticiens qui ont analysé la vidéo de Navalny suggèrent que les Russes l’ont regardée en masse pendant leurs pauses déjeuner.

Dans un pays où le Kremlin compte sur le fait que la plupart des gens obtiennent leurs informations de la télévision publique, le film présente un défi sérieux au monopole de l’information des autorités.

«La vidéo dépasse tous les médias de propagande de la Russie. À ce jour, le message de Navalny a atteint environ 55% de la population adulte russe », a déclaré à POLITICO Vasily Gatov, un expert des médias russes.

La vidéo a probablement contribué à alimenter la colère avant une manifestation nationale samedi dernier qui a vu des dizaines de milliers de personnes descendre dans la rue dans plus de 120 villes de Russie. Certains manifestants portaient des brosses de toilette, en clin d’œil à une scène de la vidéo dans laquelle Navalny affirme que le personnel du palais a récemment passé une commande pour une brosse de toilette d’une valeur de 700 €.

«Poutine est sur une frénésie, sa brosse de toilette coûte plus cher que le paiement des prestations annuelles de ma mère», a déclaré Maria Yermosh, 21 ans, à POLITICO lors de la manifestation du week-end dernier à Moscou. « C’est dégoutant. »

Ce n’est pas seulement la prétendue richesse de Poutine qui a touché un nerf brut dans un pays où 2020 a vu une baisse record des revenus réels des Russes.

La vidéo commence à Dresde, où Poutine a autrefois servi d’agent du KGB, et raconte son ascension au pouvoir et à la richesse grâce à de prétendues transactions louches à Saint-Pétersbourg dans les années 1990.

«Nous voulions montrer qu’il était une personne moyenne, très médiocre. C’est une séquence d’événements très banals qui ont conduit à cela. Les choses auraient pu être très différentes », a déclaré Pevchikh. «Nous voulions également montrer que cette soif extrême d’argent et de richesse a toujours existé. À la seconde où il a mis la main sur une petite quantité d’énergie, il a commencé à voler.

Ce message semble avoir frappé certains Russes, avec des chansons et des mèmes ridiculisant le goût ostentatoire du président.

«Beaucoup ont été bouleversés par cette opulence inutile. La vidéo présente une certaine image des gens qui nous gouvernent, qui sont passés de la haine à la richesse », a déclaré Lev Gudkov, responsable de la société de sondage indépendante Levada Center, au média Meduza.

La vidéo dominant la conversation nationale, le Kremlin a lancé une contre-offensive pour reprendre le récit.

Dans une réaction personnelle inhabituelle cette semaine, Poutine a qualifié la vidéo d ‘«ennuyeuse», tout en niant tout lien avec le domaine.

Le FSB a admis l’existence d’une zone d’exclusion aérienne dans la région mais l’a attribuée à «une activité accrue de l’OTAN». Le FSO, quant à lui, a simplement nié qu’il y avait des restrictions sur le site. La chaîne de télévision publique Rossia-1 a diffusé vendredi un segment sur un bâtiment à l’air minable encore en construction, le qualifiant d ‘«hôtel inachevé». Pendant ce temps, le vrai propriétaire n’a pas encore été nommé.

Après qu’un tribunal a rejeté jeudi un appel visant à faire libérer Navalny de prison, ses associés ont de nouveau appelé les Russes à descendre dans la rue dimanche.

«La rue a maintenant le dernier mot», l’allié de Navalny, Leonid Volkov, qui fait lui-même l’objet de poursuites pénales, m’a dit sur Twitter. « Il n’y a tout simplement plus d’autre option. »

Les événements récents suggèrent cependant que les autorités optent pour une répression plutôt que pour le dialogue.

Gatov, l’expert des médias, ne néglige pas que, compte tenu du succès astronomique de la vidéo YouTube, la sphère en ligne pourrait être la prochaine.

«L’État dispose de nombreux outils de censure et il pourrait y recourir s’il détecte une menace réelle. Jusqu’à présent, il n’a pas censuré les plates-formes telles que YouTube, TikTok ou Twitter, sur lesquelles Navalny s’appuie pour transmettre son message. Mais à mesure que la tension monte, je n’exclurais pas une telle action, avec un résultat imprévisible », a-t-il déclaré.

L’équipe d’enquête de Navalny a cependant promis de poursuivre son travail, qualifiant la vidéo du palais de début d’une série d’exposés sur le président.

«Vous pourriez appeler cela de la vengeance. Mais la vraie vengeance devrait avoir lieu dans une salle d’audience. Puisque cette option n’est pas disponible, nous menons cette bataille avec l’arme que nous maîtrisons: faire voler des drones, raconter des histoires et déterrer des détails », a déclaré Pevchikh.

« Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres histoires à venir. »