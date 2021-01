L’UE et le Royaume-Uni sont «conjointement engagés à redoubler d’efforts pour résoudre les problèmes en suspens» à la suite d’une dispute diplomatique sur les contrôles des vaccins à la frontière irlandaise, ont déclaré samedi des responsables des deux côtés.

Le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič et le ministre britannique Michael Gove se sont entretenus par téléphone après que Bruxelles a déclenché une tempête politique en décidant d’annuler l’accord sur le Brexit dans le cadre d’un effort visant à limiter les exportations de vaccins contre le coronavirus. Cette décision a été rapidement annulée à la suite des retombées immédiates à Dublin, Londres et Belfast.

Dans des tweets identiques samedi soir, Šefčovič et Gove a écrit: «Notre priorité commune est de nous assurer que le Protocole fonctionne pour le peuple d’Irlande du Nord, de protéger les acquis du processus de paix et d’éviter de perturber la vie quotidienne.»

Cette déclaration est intervenue après que la première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, ait déclaré que le Royaume-Uni devrait suspendre la libre circulation des marchandises à travers la frontière irlandaise en représailles à la tentative maladroite de l’UE de bloquer les exportations de vaccins vers la Grande-Bretagne.

Foster a déclaré à BBC Radio 4 que la suspension unilatérale – quoique de courte durée – par la Commission européenne du protocole commercial post-Brexit en Irlande du Nord, vendredi, était un «acte d’hostilité absolument incroyable».

Foster, qui dirige le Parti unioniste démocratique, a qualifié la décision de la Commission de «honteuse» et a déclaré qu’elle montrait que les arrangements pour la frontière irlandaise dans le cadre de l’accord sur le Brexit devaient être reconsidérés.

Plus tard, elle Raconté RTE d’Irlande: « Le protocole est irréalisable, soyons très clairs à ce sujet, et nous devons le voir remplacé car sinon, il y aura de réelles difficultés ici en Irlande du Nord. »

La chef de l’opposition irlandaise du Sinn Féin, Mary Lou McDonald tweeté Samedi après-midi: «Les appels à l’invocation de l’article 16 par le gouvernement britannique sont tout à fait imprudents. Les protections du protocole irlandais ont été durement gagnées. Personne ne devrait mettre ces protections en péril. Le Brexit cause de réels dommages à l’Irlande dont nous avons besoin pour protéger notre île. »

L’ancien haut fonctionnaire du Département britannique pour la sortie de l’Union européenne, Philip Rycroft, a dit à Sky News il y avait un «risque» que l’UE ait abaissé la barre pour invoquer l’article, affaiblissant ainsi l’accord sur le Brexit.

«C’était totalement disproportionné par rapport à ce qu’ils cherchaient à réaliser – c’était inutile. Mais cela porte toutes les caractéristiques d’une bureaucratie soumise à d’énormes pressions, agissant avant de penser correctement », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré qu’il avait eu une «conversation constructive» avec Valdis Dombrovskis, le délégué commercial de l’UE, samedi au milieu de l’affrontement en cours sur les livraisons de vaccins.

«J’ai été rassuré que l’UE ne souhaite pas bloquer les fournisseurs qui remplissent les contrats de distribution de vaccins au Royaume-Uni. Le monde regarde et ce n’est que grâce à une collaboration internationale que nous vaincrons cette pandémie ». Raab a écrit sur Twitter.

Cette histoire a été mise à jour.

