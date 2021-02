La famille d’un homme de Limerick, déclaré porté disparu depuis 25 ans, a été informée par gardaí que sa dépouille avait effectivement été découverte en 1996, quelques semaines après sa disparition.

Denis Walsh avait 23 ans lorsqu’il a disparu, après avoir quitté son domicile, à Caherdavin, le 9 mars 1996.

Au fil des ans, les parents de M. Walsh, Denis snr et Mary, ont lancé des appels pour obtenir des informations et se sont même rendus à l’étranger pour suivre un certain nombre d’observations signalées de leur fils disparu.

M. et Mme Walsh ont déclaré avoir reçu la visite de deux membres d’An Garda Síochána au cours du week-end, qui les ont informés que gardaí avait reçu la confirmation que les restes humains retrouvés en 1996 étaient ceux de leur fils disparu. Lorsque les membres de la famille se sont rendus samedi à leur station locale de Garda, on leur a dit qu’aucune information supplémentaire n’était disponible.

En réponse à des questions, un porte-parole de la Garda a déclaré: «Le 9 mars 1996, M. Denis Walsh, Caherdavin, Limerick, a été porté disparu à Gardaí à la gare de Mayorstone Park Garda à Limerick. Le dossier d’enquête sur les personnes disparues est resté ouvert jusqu’à présent.

«En avril 1996, un corps non identifié a été retrouvé au large d’Inis Mor, îles Aran, comté de Galway. Ce corps non identifié a été emmené à la morgue de l’UCHG.

«Des échantillons corporels ont été prélevés et envoyés au laboratoire médico-légal dans le but d’identifier le défunt. Ces échantillons ont été examinés en juillet 2008, mars 2011 et juin 2017, avec des résultats négatifs pour une correspondance. »

«Le 5 février 2021, gardaí à Mayorstone a été informé d’une correspondance positive suite aux progrès de l’ADN. Les restes ont été positivement identifiés à partir d’échantillons de référence des deux parents comme étant celui de M. Walsh. La famille a été avertie. «

Les parents de M. Walsh ont déclaré avoir d’autres questions, alors qu’ils essayaient de se réconcilier avec la nouvelle.

Ils ont déclaré qu’ils attendaient des informations sur le sort de la dépouille de leur fils et si la dépouille était totale ou partielle.

M. Walsh a été rappelé dans son église locale ce week-end. Ses parents souhaitent que la dépouille de leur fils leur soit rendue dans les plus brefs délais pour leur permettre d’organiser un service funèbre et enfin de le reposer.

S’exprimant lundi matin, Denis Walsh snr a déclaré que sa femme et lui avaient été laissés «choqués» et «déconcertés» par la nouvelle, mais qu’ils étaient «également heureux» que leur fils ait été retrouvé.

«Nous sommes déconcertés par tout cela, nous avons énormément souffert au cours des 25 dernières années, et je n’ai pas dormi ces trois dernières nuits», a déclaré M. Walsh, ému.

«Nous ne savons toujours pas où se trouve sa dépouille», a-t-il ajouté.

«Si Denis a été retrouvé en avril 1996, c’est seulement un mois après sa disparition, alors les dossiers dentaires ont-ils été vérifiés?» Il a demandé.

«Cela fait 25 ans que nous recherchons Denis. Nous sommes allés à Cork, Kerry, Dublin, Fermanagh, en Angleterre », a-t-il ajouté. «Je suis heureux que Denis ait été retrouvé», a-t-il déclaré.

Mike Walsh, un frère du défunt, a déclaré que la famille «essayait de traiter toutes ces informations». «Je suis un peu engourdi», dit-il.

«Nous sommes vraiment heureux que le corps de Denis ait été retrouvé; maintenant la réflexion et les interrogations constantes sont terminées, et nous avons quelque chose avec quoi travailler », a ajouté Mike Walsh.

Gardaí a été invité à faire des commentaires supplémentaires sur la dépouille de M. Walsh.

Les détails sur les raisons et les modalités de la disparition de M. Walsh restent flous. Malgré un certain nombre d’observations signalées de lui dans les jours qui ont suivi sa disparition, la piste s’est vite refroidie.

Un responsable de la sécurité travaillant au Seacat Ferry à Belfast a contacté Gardaí en mai 1996 après avoir regardé un appel pour obtenir des informations sur les allées et venues de M. Walsh sur le programme télévisé Crimecall.

L’homme a dit à Gardaí qu’il croyait avoir vu M. Walsh attendre pour prendre un ferry pour l’île de Man. Lorsque le responsable de la sécurité a vérifié, un billet au nom de «Walsh» avait été encaissé, non utilisé.