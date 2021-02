L’OMS recommande une large utilisation du vaccin AstraZeneca, y compris les plus de 65 ans

Les scientifiques conseillant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont recommandé l’utilisation du vaccin Oxford / AstraZeneca Covid-19 chez tous les adultes.

Les scientifiques de l’OMS ont émis des recommandations provisoires sur le vaccin, affirmant que le vaccin pourrait être administré aux personnes âgées de 18 ans et plus «sans limite d’âge supérieure».

Cela vient après qu’un certain nombre de pays, dont l’Irlande, ont choisi de ne pas donner le coup aux personnes de plus de 65 ans, en raison d’un manque de données d’essai sur cette cohorte d’âge.

Le groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS sur la vaccination – également connu sous le nom de Sage – a également déclaré que le vaccin devrait être administré en deux doses – la deuxième dose étant administrée entre quatre et 12 semaines après la première.

Mais le Dr Alejandro Cravioto, président du groupe consultatif, a déclaré lors d’un point de presse que la fenêtre de huit à 12 semaines était « le meilleur moment » pour administrer une deuxième dose car le retard produit une « bien meilleure réponse immunitaire ».

Il a déclaré: «Nous avons fait un long examen des preuves, parlé aux experts et aux personnes directement impliquées dans un procès.

«Sur la base des preuves actuelles, Sage recommande que ces vaccins soient administrés en deux doses d’un demi-millilitre chacune avec un intervalle de quatre à 12 semaines entre la première et la deuxième dose.»

Il a ajouté: «Dans le cas des données provenant d’essais cliniques, nous avons vu qu’il y avait une faible participation de personnes de plus de 65 ans.

«Cependant, les résultats de l’estimation de l’efficacité pour les personnes jusqu’à 65 ans et plus avaient un large intervalle de confiance. Et par conséquent, nous estimons que la réponse de ce groupe ne peut être différente de celle des groupes plus jeunes.

«Depuis que nous avons identifié les personnes de plus de 65 ans était l’un de nos groupes prioritaires dans la feuille de route de priorisation … en regardant les données de sécurité et d’immunogénicité … nous recommandons que le vaccin soit utilisé chez les personnes de 18 ans et plus, sans âge supérieur limite.

«Cela signifie que les personnes de plus de 65 ans devraient être vaccinées.»

Plans HSE

L’Irlande a révisé ses plans de déploiement de vaccins la semaine dernière après avoir décidé de ne pas donner le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans, mais d’utiliser uniquement les vaccins Pfizer et Moderna.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré dimanche que la décision de modifier les plans et de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca pour le groupe d’âge des plus de 70 ans était susceptible de retarder l’achèvement du processus de quelques semaines seulement. Il a déclaré que tous les plus de 70 ans devraient recevoir leur première dose du vaccin à la mi-avril et la deuxième à la mi-mai.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré dimanche que les vaccins Pfizer et Moderna avaient une efficacité supérieure et étaient considérés comme plus appropriés pour les personnes de plus de 70 ans. remis aux travailleurs de la santé cette semaine.

Le jab d’Oxford est un vaccin important pour l’approvisionnement mondial.

Le jab est plus facile à transporter que certains des autres jabs Covid-19 car il n’a pas besoin d’être stocké à des températures ultra-basses.

À but non lucratif

Pendant ce temps, l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca ont déclaré qu’ils fourniraient le vaccin à but non lucratif pendant toute la durée de la pandémie à travers le monde et «à perpétuité» aux pays à revenu faible et intermédiaire.

Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, a déclaré que les conseils étaient une «étape importante».

Elle a ajouté: «Ces lignes directrices publiées aujourd’hui sont très, très importantes, car le vaccin Oxford / AstraZeneca est l’un des principaux vaccins à ce stade dans l’installation de Covax – il sera acheté en centaines de millions de doses, et distribué dans le monde entier.

«Et tant de pays recevront leurs premières tranches de vaccin de l’installation de Covax plus tard en février.

«C’est l’un de ces vaccins qui peuvent être conservés à la température ordinaire du réfrigérateur, et par conséquent, il sera très utile pour un grand nombre de pays avec des situations différentes sur le terrain, si logistiquement, il est plus facile à utiliser.

Les actions de la société cotée à Londres AstraZeneca ont fortement chuté après l’annonce, perdant 1,3 prt vrny de leur valeur et effaçant environ 1,2 milliard de livres sterling de sa valorisation boursière en seulement une demi-heure.

Le géant pharmaceutique produit le vaccin sur une base non lucrative, il n’a donc pas à gagner du déploiement. -PENNSYLVANIE