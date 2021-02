Cambriolage aggravé: la montée d’un crime «  méchant  »

Les Keogh n’attendaient pas de visiteurs chez eux à Newbridge, Co Kildare, le soir du Nouvel An. Joe (92) et Evelyn (89) avaient été cocooning pendant près d’un an et les seules personnes qui appelaient habituellement étaient leurs filles.

À 17 heures, Joe avait tiré les rideaux et allumé le feu avant de s’installer pour la nuit. Il avait récemment arrêté de conduire en raison de sa démence et l’absence de voiture dans l’allée faisait paraître la maison vide.

Quand on a frappé à la porte 15 minutes plus tard, Joe et Evelyn ont supposé que c’était l’un de leurs enfants venu leur souhaiter une bonne année; les membres de la famille avaient tendance à frapper plutôt qu’à sonner.

Joe a ouvert la porte. Même s’il était un homme plus jeune et en meilleure santé, il n’aurait pas pu faire grand-chose pour arrêter ce qui s’est passé ensuite. «Papa mesure environ 5 pi 1». C’était un jockey, donc ce n’est pas une très grande personne », dit sa fille, Dymphna Murphy.

Un homme masqué a attrapé Joe par la gorge, a tenu un pistolet sur sa tête (on a découvert plus tard qu’il s’agissait d’une arme à feu imitation réaliste) et l’a poussé vers le mur.

Quatre autres hommes, également vêtus de cagoules et de vêtements sombres, ont suivi le premier pillard. L’un d’eux a attrapé Evelyn, qui souffre de démence vasculaire, et l’a maintenue sur une chaise.

Quand Evelyn a vu l’un des hommes pousser son mari, elle a eu la présence d’esprit de se lever et de leur dire qu’il avait une maladie cardiaque. «Si vous lui faites du mal, vous serez condamné pour homicide involontaire coupable», dit-elle.

«Ma mère est une femme très rusée. Elle ne souffrirait pas volontiers des imbéciles », dit Dymphna.

Les hommes ont poussé Joe sur une chaise à côté de sa femme. C’est alors que le couple a remarqué qu’en plus de l’arme, les hommes étaient également armés de matraques.

Trois d’entre eux ont saccagé la maison à la recherche d’argent, fouillant les 70 années de biens que la famille avait rassemblés en y vivant.

«Et bien sûr, ils ont reçu de l’argent parce que mes parents ne savent pas comment utiliser la machine à la banque s’il n’y a personne là-bas», dit Dymphna.

Un voisin avait entendu les bruits. Il pensait que c’était étrange car les Keoghs étaient connus comme des gens religieux très calmes.

«Mais il a supposé qu’ils s’amusaient juste le soir du Nouvel An», dit leur fille. «Les gardiens ont dit que c’était aussi bien qu’il ne soit pas entré parce que c’était un gars costaud et que les choses auraient pu dégénérer.

Les pillards se sont échappés avec environ 23 000 € dans une épreuve qui a duré environ 10 minutes. Une unité de la Garda, dans la zone pour attaquer un shebeen illégal, était à la maison quelques minutes plus tard, mais il était trop tard pour attraper le gang.

Joe et Evelyn ont échappé à des blessures graves, mais un mois plus tard, la famille Keogh est toujours aux prises avec les retombées psychologiques.

«Ma mère l’a pris très personnellement. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu’un lui ferait ça. Elle donne à des associations caritatives. Si quelqu’un frappait à la porte à la recherche d’un manteau, elle lui en donnerait un », dit Dymphna.

Les deux se sentent «incroyablement impuissants», dit-elle. «Il y a juste un sentiment de peur et de colère, de tristesse et de confusion.»

Cela s’étend aux autres membres de la famille qui se sentent coupables de ne pas être là à l’époque, dit-elle.

Cambriolage aggravé

Les Keoghs ont été victimes de ce que la loi appelle des cambriolages aggravés, un type d’effraction particulièrement désagréable qui est devenu beaucoup plus courant depuis le début de la pandémie de Covid-19.

À un moment où presque toutes les autres infractions de vol et de vol qualifié ont chuté, certaines jusqu’à 45%, le cambriolage aggravé a augmenté de 15% au cours des trois premiers trimestres de 2020, pour atteindre une moyenne de 26 par mois.

En droit, le cambriolage aggravé est défini comme une effraction dans une propriété armée d’une arme. Dans la pratique, les affaires portées devant les tribunaux impliquent généralement des cambriolages où les occupants sont chez eux et sont menacés ou craint d’une manière ou d’une autre.

Une partie de la raison de l’augmentation est évidente. Les gens passent plus de temps à la maison en raison de la pandémie, ce qui signifie que les cambrioleurs sont beaucoup plus susceptibles de rencontrer des occupants pendant les cambriolages. Cependant, la tendance à la hausse est antérieure à la pandémie. Au cours des 12 mois précédant le premier verrouillage de l’Irlande, les cambriolages aggravés ont augmenté de 25% dans tout le pays.

En dehors de Dublin, gardaí pense que les gangs de cambrioleurs sont de plus en plus agressifs, certains étant prêts à viser une maison, qu’elle soit occupée ou non. Les cambriolages semblent également être de plus en plus ciblés, les personnes âgées constituant une part surdimensionnée des victimes, selon des sources.

Les principaux suspects dans le cambriolage de la maison des Keogh en sont un bon exemple. On pense également qu’ils sont à l’origine d’un autre cambriolage aggravé un mois auparavant à Athy. Le mode opératoire était remarquablement similaire; ils ont fait irruption par la porte d’entrée et ont violemment battu un occupant de 70 ans avant de saccager la maison pour de l’argent.

Tribunaux

Les tribunaux irlandais ont une «vision extrêmement sombre» des cambriolages de maisons occupées, a déclaré l’avocat principal Garnet Orange. Il a souligné un arrêt de la Cour d’appel de 2018 qui stipule que la peine moyenne pour une telle infraction devrait être comprise entre six et 10 ans de prison, les affaires plus graves entraînant 11 à 15 ans, voire la vie.

Ce ne sont pas seulement les juges qui considèrent ces crimes comme particulièrement flagrants. Les jurys irlandais sont connus pour acquitter les personnes qui utilisent parfois une violence extrême sur des cambrioleurs présumés. L’exemple le plus célèbre est probablement le cas de Pádraig Nally qui, en 2006, a été acquitté de l’homicide involontaire coupable de John Ward. Nally a abattu Ward non armé parce qu’il croyait qu’il était sur le point d’être cambriolé.

En 2018, un jury a blanchi Martin Keenan, 20 ans, du meurtre d’un intrus à son domicile en le poignardant avec une cisaille de jardin. C’était la première affaire de meurtre défendue avec succès en utilisant la Defense and the Dwelling Act, une loi introduite par Fine Gael à la suite du procès Nally qui permet aux propriétaires d’utiliser une force raisonnable pour défendre leurs biens.

«Ce n’est pas seulement une chose légale. Je pense que c’est peut-être quelque chose de profondément enfoui dans la psyché des Irlandais, que la maison de chaque homme est son château », suggère Orange.

Surge à Dublin

À Dublin, la hausse des cambriolages aggravés a été bien plus élevée que dans le reste du pays. Les taux dans la capitale ont augmenté de plus de 25% l’année dernière, les données de Garda montrant une poussée particulière dans les régions du nord et du centre de la région.

Dans la zone centrale, il y a eu une augmentation de 100% de ces incidents (de 7 à 14), et dans le nord de la région, le chiffre a augmenté de près de 260%, passant de 17 incidents à 44 l’an dernier, un Dublin Le comité de police mixte de la ville a été entendu le mois dernier.

La commissaire adjointe de la Garda pour la région de Dublin, Anne Marie Cagney, a déclaré que si les chiffres réels étaient relativement faibles, les cambriolages aggravés avaient un effet démesuré sur les communautés en termes de peur.

«À mon avis, un seul incident suffit à causer la peur et le tort à la communauté», a-t-elle déclaré au europe-infos.fr. «C’est un crime qui n’est pas gentil pour nos communautés. Cela provoque beaucoup de peur et d’intimidation.

Cagney a récemment décidé de demander à son personnel d’analyser les chiffres pour déterminer ce qui causait l’augmentation. Ils ont découvert qu’un facteur important était l’intimidation liée à la drogue; les personnes qui pénètrent par effraction dans les maisons des toxicomanes, pas nécessairement pour les voler, mais pour les intimider eux ou leurs familles, généralement en raison d’une dette impayée.

«Nous avons découvert qu’il pouvait y avoir une forme d’intimidation dans l’acte. Cela peut être physique ou silencieux. Mais la menace est là.

Selon un rapport de recherche publié le mois dernier, près d’un quart des habitants du centre-ville nord-est de Dublin ont été victimes d’intimidation liée à la drogue.

Parmi ceux-ci, 67% avaient été menacés de sévices physiques; 53% avaient été suivis ou suivis; 45% avaient été menacés de vandalisme de leurs biens – y compris avec des bombes artisanales – et 12% menacés de violences sexuelles.

Selon l’un des auteurs du rapport, le Dr Matt Bowden, de la Technological University Dublin (TUD), la «profondeur» de la question est aussi préoccupante que son ampleur.

«Ces crimes sont conçus pour envoyer un message. Ce message est transmis à la famille des gens, à leurs amis et à la communauté dans son ensemble », dit-il. «Il y en a suffisamment pour générer une masse critique de peur.»

Dans ses recherches, Bowden est tombé sur des histoires occasionnelles de personnes par effraction dans des maisons pour récupérer de l’argent contre des médicaments ou pour saccager une maison «pour envoyer un message».

Mais même il a été quelque peu surpris quand il a vu l’ampleur de l’augmentation des cambriolages aggravés à Dublin l’année dernière. «La plupart de ce que vous entendez, c’est que les fenêtres des gens sont cassées ou que de la peinture est enduite sur les maisons. Pour que cela dégénère en cambriolage aggravé, cela m’a surpris.

Nouvelle opération Garda

En réponse au pic, Cagney a mis en place une nouvelle opération Garda à Dublin.

Dans chaque division de la région, un «enquêteur principal» a été chargé d’auditer les responsables locaux de la criminalité afin de discerner quelles infractions impliquent une intimidation liée à la drogue.

Si l’intimidation est identifiée comme un facteur d’un crime, une enquête spécialisée est ouverte, y compris la mise en place d’une salle des incidents. Des agents de l’Unité du crime grave et organisé et du Bureau des avoirs criminels peuvent également être recrutés.

Dans le même temps, un inspecteur local prend contact avec les victimes pour leur offrir des conseils et un soutien confidentiels.

Il s’agit d’une «approche policière globale» impliquant un soutien aux victimes et une enquête sur les délinquants, dit Cagney, l’assimilant à la façon dont la Garda traite les victimes de violence domestique.

«Tout le monde dans la communauté n’est pas habilité à signaler. Il s’agit d’envoyer le message que vous pouvez signaler en toute confidentialité et que je m’engage à mener une enquête complète. »

Il est trop tôt pour évaluer l’efficacité de l’opération, mais il y a des signes encourageants. Les derniers chiffres des cambriolages aggravés dans la capitale montrent la première baisse depuis des mois.

De retour à Newbridge, on espère également que les pillards de la maison des Keoghs seront traduits en justice. La réplique de l’arme utilisée pour terroriser le couple a été laissée sur les lieux et la Garda en a maintenant obtenu un échantillon d’ADN.

«Nous sommes assez sûrs de qui ils sont. Il s’agit simplement de le prouver », a déclaré une source de Garda.