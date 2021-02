Gardaí examinera les dossiers médicaux du tueur présumé de Cork

Gardaí, dans le nord de la Co Cork, espère que les dossiers médicaux pourront révéler si un homme qui a assassiné ses deux frères avant de se suicider avait récemment souffert de problèmes de santé mentale.

Paddy (60 ans) et Willie Hennessy (66 ans) ont été retrouvés morts au domicile familial de Curraghgorm, à 5 km au nord-ouest de Mitchelstown, apparemment attaqués par leur jeune frère Johnny (59 ans), dont le corps a été retrouvé plus tard dans la rivière Funcheon voisine.

L’alarme a été déclenchée vers minuit jeudi après que l’ex-femme de Paddy Hennessy, Stephanie et sa fille Elaine, se soient inquiétées lorsqu’il ne revenait pas d’une visite à Curraghgorm.

Ils sont allés de leur domicile de Linden Hill à Mitchelstown à Curraghgorm, où ils ont trouvé M. Hennessy gravement blessé à la tête dans une cour à bois, à 200 mètres de la ferme d’un étage où lui et ses frères et sœurs ont grandi.

Gardaí de Mitchelstown et Fermoy est arrivé sur les lieux et, pensant initialement que M. Hennessy avait peut-être reçu une balle dans la tête, a demandé le soutien d’unités de soutien armées de Cork et de Limerick.

Des officiers armés ont établi un cordon autour de la ferme et de la cour, convaincus qu’ils étaient potentiellement confrontés à une situation d’otage car il n’y avait aucun signe des frères de M. Hennessy.

Gardaí a ensuite fouillé la zone et découvert le corps de Willie Hennessy, également gravement blessé à la tête, dans un hangar.

Van manquant

Johnny Hennessy n’a pas pu être retrouvé et sa fourgonnette Toyota Corolla rouge manquait dans la cour.

Gardaí a lancé un appel pour obtenir des informations sur la camionnette, mais a mis en garde les membres du public contre l’approche du véhicule.

Cependant, ils ont par la suite exclu la possibilité que Johnny Hennessy soit armé, comme on le soupçonnait pour la première fois. Aucune arme à feu n’a été enregistrée pour quiconque lié à la ferme et un examen préliminaire des corps de ses frères a révélé qu’ils avaient été attaqués avec une hache qui avait été jetée à proximité.

La Toyota Corolla a ensuite été retrouvée abandonnée près de l’église Saint-Joseph de Killacluig, à proximité, et l’unité de soutien aérien de Garda et l’unité de chiens Garda ont été appelées pour aider à la recherche de Johnny Hennessy.

Peu après midi, l’unité d’appui aérien a repéré un corps flottant dans la rivière Funcheon et l’unité d’eau Garda a rapidement récupéré le corps, identifié comme étant celui de Johnny Hennessy.

Ses restes ont été transportés à l’hôpital universitaire de Cork (CUH).

Les corps de Paddy et Willie Hennessy ont également été amenés au CUH, où la pathologiste d’État adjointe, le Dr Margot Bolster, doit effectuer aujourd’hui des autopsies sur les trois frères.

Gardaí a confirmé qu’il ne recherchait personne d’autre à propos de la mort des hommes.

Scène de crime examinée

Pendant ce temps, les experts techniques de Garda continuaient hier soir à examiner les scènes de crime à la ferme et à la cour à bois, ainsi que la zone où la camionnette a été découverte.

Aucune note ni aucune autre preuve suggérant que l’attaque de Johnny Hennessy était préméditée n’avait été trouvée hier soir.

Les enquêteurs espèrent interroger les médecins généralistes qui ont traité les trois frères, ainsi que les avocats qui se sont occupés de leurs affaires, dans le but de faire la lumière sur ce qui a provoqué la séquence des événements.

Gardaí devrait attendre de recevoir les conclusions du Dr Bolster avant d’ouvrir officiellement une enquête pour meurtre. Ils transmettront un dossier sur les meurtres au directeur des poursuites pénales avant de préparer un dossier pour une enquête au tribunal du coroner de North Cork.

Si vous êtes concerné par un problème dans cet article, veuillez contacter Pieta House au 1800-247247 ou les Samaritains en téléphonant au 116123 (gratuit) ou en envoyant un e-mail à [email protected]