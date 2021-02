Brexit signifie… euro-anglais?

Le mantra du Brexit était «reprendre le contrôle» mais le départ des Britanniques de Bruxelles signifie qu’ils risquent de renoncer à leur emprise sur l’un de leurs atouts les plus précieux: la langue anglaise.

Marre de se plier aux décrets des locuteurs natifs, certains linguistes veulent que l’UE établisse l’anglais non natif comme langue officielle et tout aussi légitime aux côtés de ce que les puristes appelleraient la version «appropriée».

«Il est temps pour les habitants d’Europe continentale qui ont l’anglais comme deuxième langue de déterminer l’avenir de l’anglais pour l’Union européenne», a déclaré Marko Modiano, professeur d’anglais à l’Université de Gävle en Suède, au podcast EU Confidential de POLITICO.

Modiano propose que l’UE prenne l’initiative de définir et de promouvoir ce qu’il appelle l’euro-anglais, avec sa propre «ponctuation, orthographe, grammaire et vocabulaire».

Mais d’autres linguistes repoussent, arguant qu’il existe des raisons à la fois pratiques et démocratiques de préserver l’anglais britannique dans les communications officielles de l’UE et de l’utiliser comme deuxième langue standard à travers le continent.

En théorie, il n’est pas censé être une langue dominante de l’UE, que ce soit une variété d’anglais ou quoi que ce soit d’autre. La politique de multilinguisme de l’UE vise à mettre les 24 langues officielles de l’Union sur un pied d’égalité. Tous les citoyens de l’UE peuvent s’attendre à ce que la Commission européenne réponde à leurs e-mails dans leur propre langue, qu’elle soit slovène ou bulgare; Les députés européens font interpréter leurs discours en direct; les commissaires se réunissent en français, allemand et anglais.

Mais avec l’expansion de l’UE au nord et à l’est au cours des dernières décennies, la réalité est que l’anglais est devenu la lingua franca des réunions de fonctionnaires et des bavardages sur les refroidisseurs d’eau à Bruxelles. Avant d’être traduite dans les autres langues de l’Union, environ 90% de la législation de l’UE commence désormais en anglais, selon des responsables de la Commission.

Et la variété qui sous-tend le guide de style anglais de la Commission est claire. Ce n’est pas de l’euro-anglais, ce n’est pas de l’anglais américain, c’est «l’usage standard de la Grande-Bretagne et de l’Irlande» – appelé «usage britannique» ou «anglais britannique» dans le guide «pour des raisons de commodité».

La domination des Anglais à Bruxelles est au grand dam des Français, qui ont fréquemment déploré la prise de contrôle anglo-saxonne. Le mois dernier, le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a déclaré que les Européens devraient cesser de parler un type d ‘«anglais cassé» après le Brexit et se battre plutôt pour la «diversité linguistique» – dont beaucoup pensaient qu’elle aurait un accent nettement français.

Mais de nombreux linguistes disent que le français ne revient pas car la langue dominante de l’UE et le multilinguisme n’est pas un moyen pratique de communiquer à travers le continent.

Modiano soutient qu’une sorte d’euro-anglais se développe déjà. Cela peut ne pas toujours sembler correct pour un locuteur natif, mais il devrait être adopté, dit-il.

Un glissement de langue fait par un Français n’est pas une erreur, mais une version de l’anglais tout aussi valable que celle qui résonne dans les rues de Kent, soutient-il. «Ce n’est pas une question de savoir si l’Euro anglais existe ou non. Il s’agit de savoir comment nous réagissons au fait que cela évolue. »

Pour Modiano, c’est aussi une question de puissance. «Quelqu’un va devoir s’avancer et dire: ‘OK, rompons nos liens avec la tyrannie de l’anglais britannique et la tyrannie de l’anglais américain’. Et dites plutôt: «nous sommes des locuteurs de langue seconde compétents. C’est notre langue. »

Dans une Europe du futur, une commissaire européenne pourrait se présenter avec confiance au Premier ministre britannique en parlant couramment l’euro-anglais avec un brouhaha bruxellois: «Bonjour, je viens de l’UE. Depuis 3 ans, j’ai des compétences en politique linguistique et aujourd’hui j’assisterai éventuellement à un trilogue sur la comitologie.

Si ce n’est pas cassé

Mais Jeremy Gardner, ancien traducteur principal à la Cour des comptes européenne, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de créer un nouveau modèle et a averti que s’écarter de l’anglais utilisé au Royaume-Uni et en Irlande pourrait être préjudiciable.

«C’est une question de démocratie parce que le citoyen européen veut, peut et parle en anglais. Si l’UE, ce qu’elle pouvait faire, imposait une autre langue comme principale langue de travail officielle… elle perdrait sa principale ligne de communication avec le citoyen européen », a-t-il déclaré.

Gardner a écrit un rapport de près de 60 pages sur des mots anglais mal utilisés par les auditeurs de l’UE, tentant de réprimer le langage bruxellois tel que le dégagement, l’intervention et la planification, qui s’éloigne de l’usage britannique standard.

Le linguiste d’origine britannique a fait valoir que les écoliers et les autres apprenants du continent veulent toujours apprendre une forme d’anglais reconnue par les locuteurs natifs. «Ils ne veulent pas d’un modèle qui les aidera à communiquer avec un professeur en Suède», a-t-il déclaré.

Cela dit, l’anglais utilisé par les institutions de l’UE n’est pas tout à fait le même que ce que vous pourriez entendre à Édimbourg, Dublin sur Londres.

En plus d’utiliser un grand nombre de discours européens, la Commission évite d’utiliser des références culturelles spécifiques, telles que les métaphores du cricket, dans ses communications.

En effet, la Commission «est consciente que les lecteurs de textes européens en anglais ne sont souvent pas eux-mêmes de langue maternelle», a expliqué un porte-parole de la Commission.

La même chose s’applique aux autres langues. Rytis Martikonis, haut fonctionnaire du service de traduction de la Commission, a déclaré: «Nous devons être réalistes et, en un sens, reconnaître que les langues utilisées dans les institutions sont par définition moins pures que les langues parlées au centre de Paris. , Madrid ou Helsinki. »

Mais cela ne signifie pas que l’UE est prête à ciseler cette forme d’anglais culturellement stérilisée dans un dialecte distinct.

«Les langues sont enracinées dans la culture, et nous n’avons pas l’intention d’utiliser une langue commune artificielle, que ce soit l’espéranto ou une nouvelle version internationale de l’anglais», a déclaré un autre responsable de l’UE qui est au fait avec la politique linguistique du bloc.

Martikonis a rejeté l’activisme de Modiano pour l’Euro-anglais comme une idée intéressante, mais académique.

Une autre pierre d’achoppement majeure pour Modiano est le fait qu’en Irlande et à Malte, l’UE compte toujours deux pays où l’anglais est une langue officielle, ce qui rend encore moins probable un abandon concerté de l’anglais de langue maternelle.

« Nous ne voudrions certainement pas que les États membres non anglophones imposent à l’Irlande une sorte d’anglais que les Irlandais ne peuvent pas comprendre », a déclaré le responsable de l’UE.

Mais la politique de la Commission visant à maintenir l’anglais à l’abri des épanouissements idiomatiques, au profit de la majorité des locuteurs non natifs du bloc, signifie qu’il est peu probable que nous entendrons jamais un porte-parole qualifier une réunion du Collège des commissaires de «bon craic».