La suppression du protocole de l’Irlande du Nord ne résoudra pas le «  problème initial  », déclare Tony Blair

Tony Blair a averti les dirigeants du syndicalisme politique que leur campagne contre le protocole d’Irlande du Nord est vaine car si elle ne pouvait être remplacée que par un ensemble similaire d’arrangements. Il a reconnu que le protocole était « un gros problème » pour le moment, mais a déclaré que c’était une conséquence inévitable des décisions britanniques lors des négociations sur le Brexit.

«Je ne pense pas que l’Europe acceptera de supprimer le protocole, mais même si c’était le cas, il vous suffirait de trouver un autre protocole. Parce que vous pourriez vous débarrasser du protocole et revenir simplement au problème initial, qui ne disparaîtra pas », a déclaré l’ancien Premier ministre britannique à l’europe-infos.fr.

«Il n’est pas possible pour l’Europe de maintenir l’intégrité du marché unique et de l’union douanière et pour la Grande-Bretagne de sortir du marché unique et de l’union douanière et pour l’Irlande du Nord de rester avec une frontière ouverte avec le Sud – ces trois problèmes ne peuvent être résolus de manière compatible à moins que vous avez un arrangement spécial pour l’Irlande du Nord. Vous pourriez donc supprimer le protocole, mais il vous suffirait de trouver un autre protocole. Je ne pense pas que cela fonctionnera.

Il a déclaré que la Grande-Bretagne et l’UE devraient rechercher des solutions constructives et pratiques aux difficultés rencontrées en Irlande du Nord en raison du protocole, mais que le succès nécessiterait «un peu de concessions mutuelles» des deux côtés. Et deux mois après l’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération, l’ancien Premier ministre travailliste s’est dit préoccupé par les relations difficiles de la Grande-Bretagne avec l’UE.

«Je pense que c’est potentiellement une situation sérieuse parce que si la relation continue d’être aussi difficile qu’elle l’a été, ça va être un problème. C’est un problème car la situation en Irlande du Nord n’est pas stable par rapport à la frontière. C’est un problème parce qu’il y a de nombreux fabricants, en particulier les petites entreprises, qui souffrent vraiment des frictions liées au Brexit », a-t-il déclaré.

«Scratchiness»

«Ce que cela exige, c’est un véritable sens de la politique de la part des dirigeants tant en Grande-Bretagne qu’en Europe pour créer des éléments de coopération qui surmontent les rayures et ces éléments sont très clairs et ils sont extrêmement importants pour nous. . . Nous pouvons changer nos relations politiques, juridiques ou économiques, mais nous ne pouvons pas changer notre histoire ou notre géographie, nos valeurs ou nos intérêts. Et ce sont des choses que nous partageons tous en commun, nous devons donc donner un sens à cela d’une manière ou d’une autre. Et c’est un grand défi et cela nécessite des dirigeants des deux côtés qui sont prêts à dépenser un peu de capital politique afin de mettre la relation dans une bonne forme et cela signifie ne pas jouer à leurs galeries respectives.

M. Blair a été un conseiller non officiel du gouvernement de Boris Johnson au cours de la phase la plus récente de la pandémie de coronavirus, défendant la stratégie d’offrir au plus grand nombre de personnes une première dose de vaccin tout en retardant la seconde jusqu’à 12 semaines. Il décrit comme «une déclaration de fait évidente» que la Grande-Bretagne a mieux géré l’achat et le déploiement des vaccins que l’UE, mais rejette l’idée que son succès a été rendu possible par le Brexit.

«Nous aurions pu faire toutes ces choses en Europe. Je pense que ce qui est intéressant, c’est ce que l’Europe manque également à la Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne faisant toujours partie de l’Europe, je ne pense pas que vous auriez vu une situation dans laquelle l’acquisition de vaccins aurait été retirée des mains des États-nations. Ce n’était jamais une chose sensée à faire », a-t-il déclaré.

«Je pense personnellement que n’importe quel gouvernement britannique aurait insisté pour trier notre propre programme de vaccins, d’autant plus qu’AstraZeneca était l’un des principaux vaccins et a été inventé ici au Royaume-Uni. Ce sera donc un gros problème politique autour du Brexit, mais je pense vraiment que pratiquement la Grande-Bretagne aurait suivi la même voie même en Europe.

Volatilité

M. Blair rend hommage à M. Johnson pour avoir pris les décisions derrière le programme de vaccination britannique, mais il décrit la situation politique comme très volatile, de sorte que l’on ne sait pas combien de temps une augmentation de la popularité du gouvernement durera.

«La question pour le moment est tout à voir avec la pandémie. Mais la question politique deviendra plus tard, qui gère le mieux la reprise? Et c’est une question différente avec des dimensions différentes », a-t-il dit.

Une récente hausse des sondages pour les conservateurs a alimenté les critiques au sein du parti travailliste et dans certaines parties des médias de Keir Starmer, dont la popularité a chuté au cours des dernières semaines. M. Blair rejette les critiques sur la performance du dirigeant travailliste, louant ses efforts pour restaurer la crédibilité du parti auprès des électeurs après sa pire défaite aux élections générales depuis près d’un siècle.

«Combattre le gouvernement au milieu de la pandémie est un défi parce que vous êtes l’opposition. Personne ne se soucie de ce que dit ou fait l’opposition en ce moment. Je veux dire, pourquoi le feraient-ils? Les décisions sont toutes prises par le gouvernement. Je pense donc que ce que Keir a fait est très important. Il s’est imposé comme une personne sensée, rationnelle, raisonnable, une personne intelligente », a-t-il déclaré.

«Le défi pour le parti travailliste est qu’il doit complètement recalibrer sa position et sa réflexion, et cela prend du temps. Mais il a le temps. Il n’y a pas d’élections avant 2024. Je pense qu’il a pris un bon départ et une fois que l’ordre du jour passe à celui qui a le meilleur programme pour l’avenir, alors vous êtes dans un combat politique différent. À l’heure actuelle, il n’est pas très surprenant que le Parti travailliste trouve les choses difficiles.