La France envisage un pass numérique COVID pour les lieux publics

PARIS – Le gouvernement français discute des conditions qui permettraient aux bars et restaurants de rouvrir avec des représentants de l’industrie hôtelière.

S’exprimant lors de la conférence de presse hebdomadaire sur le COVID-19 jeudi, le Premier ministre Jean Castex a déclaré que « nous pourrions être en mesure d’assouplir certaines restrictions » d’ici la mi-avril, « c’est notre objectif clair ».

« Nous ne sommes pas confrontés à une augmentation exponentielle de l’épidémie et les cas parmi les personnes âgées continuent de baisser », a-t-il dit, ajoutant que les vaccinations s’accéléreraient au cours des prochaines semaines. Actuellement, il y a plus de 20 000 nouveaux cas de COVID-19 en France chaque jour.

Les restaurants, bars, théâtres et musées sont fermés et un couvre-feu à l’échelle nationale à 18 heures a été imposé pour lutter contre la flambée des variantes du COVID-19.

La semaine dernière, le président Emmanuel Macron a lancé l’idée d’introduire un pass numérique COVID pour permettre la réouverture des lieux. Les gens peuvent stocker leurs informations de santé, qu’il s’agisse de résultats de tests négatifs ou de vaccinations, sur une application et de les utiliser pour accéder aux lieux publics.

La proposition a suscité la polémique en France et mardi le ministre de la Santé Olivier Véran s’est opposé à ce sujet.

«Nous ne sommes pas sur le point d’introduire un pass COVID dans notre pays, nous n’avons vacciné que plusieurs millions de Français», a déclaré Véran aux députés de l’Assemblée nationale. «Il y a des problèmes techniques, quelle application utilisons-nous? Est-ce [French tracking app] TousAntiCovid? Et les questions politiques et éthiques. Que faisons-nous des personnes qui n’ont pas été vaccinées ou qui n’ont pas pu être vaccinées? »

Un récent sondage d’Elabe a montré que 52% des Français étaient contre l’introduction d’un laissez-passer COVID. Un pourcentage similaire était également opposé à un passeport de vaccination.

Cette semaine, des responsables du ministère français du numérique ont rencontré des représentants de l’industrie hôtelière pour discuter d’un système plus simple de suivi et de traçage des codes QR pour les bars et les restaurants. Les clients scannaient le code QR avec leur smartphone lors de leur entrée, reliant le lieu à l’application TousAntiCovid. Ils seraient alertés si un cas positif était détecté ultérieurement.

Cependant, de nombreux acteurs du secteur ne souhaitent pas obliger les clients à numériser à l’entrée.

« Un pass numérique COVID signifie que nous devrons contrôler l’accès », a déclaré David Zennouda, propriétaire d’une boîte de nuit et représentant de l’un des syndicats de l’industrie hôtelière, UMIH. « Et cela va rapidement devenir difficile. Nous ne pouvons pas refuser une partie de notre clientèle simplement parce qu’elle a décidé de ne pas se faire vacciner. »

La question également posée est de savoir si un pass numérique COVID français évoluera en un véritable passeport de vaccination.

Un laissez-passer numérique COVID serait «l’extrémité mince du coin. Plus tard, si vous souhaitez voyager en Europe, c’est l’UE qui décide des règles applicables au pass COVID, et à ce moment-là, les vaccinations deviendront obligatoires », a déclaré Zennouda.

Dans un pays où seulement 4,6% de la population a été vaccinée contre le COVID-19, ce serait un problème. Castex a déclaré que la France était sur la bonne voie pour vacciner 10 millions de personnes à la mi-avril et 20 millions à la mi-mai si les livraisons se déroulent comme prévu.

Le Premier ministre a également annoncé qu’un couvre-feu le week-end serait imposé dans le département du Pas-de-Calais pour lutter contre la flambée de cas là-bas et réduire les tensions sur les hôpitaux locaux.