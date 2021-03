Des experts informent les députés des freins médiatiques en Slovénie

Des responsables du gouvernement slovène, dont le Premier ministre Janez Janša, ont cherché à empiéter sur les libertés des médias et fomenté l’hostilité et les attaques contre les journalistes qu’ils jugent défavorables, ont déclaré vendredi deux groupes d’experts au Parlement européen.

Lors de témoignages devant le groupe de surveillance sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui fait partie de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, les experts ont décrit un climat de plus en plus répressif en Slovénie, dans lequel le gouvernement de Janša a cherché à exercer un contrôle sur organisations de médias utilisant la législation proposée ainsi que le financement public, et les sociétés privées contrôlées par des alliés politiques, y compris certaines liées à des associés du Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

Les experts ont également décrit les efforts concertés du gouvernement slovène et de ses alliés pour intimider les journalistes perçus comme critiques.

«D’abord, vous vérifiez les médias pour voir qui vous a attaqué, qui voulait vous discréditer ou qui répand des mensonges pour vous discréditer», a déclaré Petra Lesjak Tušek, présidente de l’Association slovène des journalistes, décrivant ce qui pourrait être un Slovène typique. jour du journaliste. «Vous lisez cela et ensuite vous commencez à travailler. Vous suivez l’actualité et vous essayez de trouver des moyens d’écrire des histoires. Si vous voulez avoir des réponses de n’importe quel organe gouvernemental, vous devez attendre longtemps, peut-être que vous n’obtenez même pas vos réponses. »

Lesjak Tušek a accusé le gouvernement d’avoir créé des agences de presse et des médias pro-gouvernementaux pour créer «un système parallèle qui augmente le pluralisme des médias, mais ce n’est rien d’autre que de la propagande.

«Ils sont censés nous donner la seule vraie vérité et nous, les journalistes, sommes des menteurs», a-t-elle poursuivi. «Nous ne sommes pas seulement accusés de répandre des mensonges chez nous, mais aussi à l’étranger… Quand en tant que journaliste vous terminez votre journée, vous pouvez voir les nouvelles du soir et voir comment tel ou tel politicien a attaqué votre collègue journaliste. Avant de vous coucher, vous répondez à certaines attaques sur les réseaux sociaux, pas aux anciennes du matin, mais aux nouvelles. Il y a des allégations de toutes sortes.

Janša et le ministre de la Culture Vasko Simoniti – qui ont depuis longtemps rejeté toutes les accusations selon lesquelles ils travaillaient à limiter la liberté de la presse – avaient accepté une invitation à comparaître devant le panel et même négocié des règles de base selon lesquelles la session serait diffusée en direct. Mais les responsables ont annulé à la dernière minute et ont demandé à comparaître à un autre moment, tandis que le médiateur slovène des droits de l’homme n’a pas non plus comparu à la session, malgré une invitation.

Sophie in ‘t Veld, une eurodéputée néerlandaise du groupe libéral Renew Europe, qui dirige le panel de surveillance, a quand même procédé à l’audition de vendredi. Elle a déclaré qu’une autre session aurait lieu avec les responsables slovènes, mais a également déclaré qu’il n’y avait pas d’explication claire pour l’annulation.

Pour lancer l’audience, Emmanuel Crabit, un fonctionnaire de la Commission européenne qui travaille sur les questions de justice, a décrit un rapport sur l’état du système judiciaire et de l’environnement médiatique en Slovénie.

«Le harcèlement en ligne et les menaces contre les journalistes sont un sujet de préoccupation et la réponse du système de justice pénale fait défaut», a déclaré Crabit.

Lenart J.Kučić, journaliste à Pod črto, un site d’information d’enquête indépendant à but non lucratif, a déclaré que lui et ses collègues avaient écrit plus de 20 articles sur la propriété des médias en Slovénie et constaté que de nombreux médias étaient contrôlés directement ou indirectement par des politiciens, en particulier au niveau local.

«Il n’y a aucun contrôle sur la façon dont l’argent public peut être utilisé pour financer la propagande dans les activités politiques, en particulier dans les médias locaux et municipaux, où les maires sont généralement les propriétaires de facto et les rédacteurs en chef», a déclaré Kučić. «Ils utilisent ces médias et cet argent public pour se promouvoir et même pour attaquer leurs opposants politiques.»

Kučić a déclaré que des tactiques similaires avaient également été utilisées au niveau national par Janša et son Parti démocratique slovène (SDS), membre de l’alliance de centre-droit du Parti populaire européen.

« Un autre gros problème est qu’un parti politique qui se trouve également au pouvoir possède un système médiatique privé parallèle qui se compose d’un hebdomadaire politique, d’une chaîne de télévision et d’une série de 17 ou 18 portails Internet en ligne », a déclaré Kučić aux députés. «Et cela fait également partie de cette expansion régionale hongroise et ce que nous voyons, c’est qu’il y a aussi des intérêts particuliers ici, parce que par exemple le ministre de l’intérieur et le secrétaire général de ce gouvernement, ils dirigeaient tous les deux des médias, en le système médiatique du parti politique SDS.

Il a ajouté: «D’après nos dernières recherches, nous avons également constaté que le système est maintenant mis en place dans lequel les politiciens, le système des médias du parti et les stratégies des médias sociaux permettent des attaques très efficaces et très féroces contre des journalistes militants ou simplement des citoyens normaux qui osent commenter quelque chose de critique. à propos du gouvernement ou de certains partis politiques. »

Marko Milosavljević, professeur de journalisme et de politique des médias à l’Université de Ljubljana, a déclaré que le gouvernement avait proposé l’année dernière quatre textes législatifs majeurs visant à resserrer les contrôles.

«Ces quatre lois… elles ont mis en danger davantage l’indépendance et la durabilité du système médiatique slovène», a déclaré Milosavljević.

Janša a exprimé sa fureur face aux allégations de répression des médias, tout en s’en prenant simultanément sur les réseaux sociaux aux journalistes et autres critiques, dont l’eurodéputé belge Guy Verhofstadt qu’il a attaqué sur Twitter avec une référence au colonialisme au Congo.

Romana Tomc, une eurodéputée du SDS de Janša, a publié un tweeter accusant in ‘t Veld et d’autres eurodéputés qui ont interrogé les panélistes de « manque de connaissances », ajoutant: « Ils n’en ont vraiment aucune idée. »

Dans son témoignage, Lesjak Tušek a suggéré que le comportement de Janša était en partie lié au prochain mandat de la Slovénie à la présidence du Conseil de l’UE, qui débutera le 1er juillet.

«La pression sur les médias est coordonnée et systématique», a-t-elle déclaré. «Il ne s’agit pas de ce que le Premier ministre Janez Janša tweete. Non, c’est une question de pouvoir. Il veut subjuguer les médias. Il veut mettre en place un système médiatique parallèle. Bien sûr, il coopère avec le cercle hongrois d’Orbán. La Slovénie est sur le point de prendre la présidence et avant que cela ne se produise, il veut briser l’agence de presse slovène. Il veut enterrer un journalisme crédible parce qu’il veut donner sa propre image.