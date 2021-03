Redémarrage lent pour Oxford / AstraZeneca en France

PARIS – La France tente de repousser le scepticisme et de relancer sa campagne de vaccination Oxford / AstraZeneca après des jours de déclarations confuses sur la sécurité du jab.

Les chiffres de l’autorité sanitaire, Santé Publique France, montrent que l’utilisation du vaccin AstraZeneca est tombée à un peu plus de 66 000 et 62 000 doses vendredi et samedi. C’est en baisse par rapport à une moyenne de plus de 90 000 doses injectées chaque jour au cours de la semaine précédente.

«Ce n’est pas un effondrement, il va falloir regarder les chiffres cette semaine», a déclaré Jérôme Marty, président du syndicat des médecins UFML. Marty a déclaré que la moitié de ses créneaux de vaccination pour cette semaine avaient été réservés et il est convaincu que les vaccinations reprendront sur la bonne voie.

«C’est en partie la méfiance, en partie la logistique. Nous devons recommencer les vaccinations. Nous devons appeler les patients, organiser des journées de vaccination, etc. Vous ne pouvez pas le réactiver du jour au lendemain. »

La France faisait partie de plusieurs pays de l’UE qui ont suspendu l’utilisation du vaccin Oxford / AstraZeneca la semaine dernière à la suite d’informations selon lesquelles il pourrait être lié à la coagulation sanguine. Jeudi, l’Agence européenne des médicaments a déclaré que le vaccin était «sûr et efficace», et le déploiement a repris en France vendredi.

Mais le même jour, l’agence française de régulation sanitaire a recommandé que le vaccin ne soit administré qu’aux personnes de plus de 55 ans, au motif que les trois patients français qui ont souffert de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin étaient plus jeunes. C’était la deuxième fois que l’agence modifiait sa recommandation pour Oxford / AstraZeneca et la suspension de la semaine dernière semble avoir eu un impact sur la confiance du public. Un sondage YouGov publié lundi a montré que plus de 50% des personnes interrogées en France, en Allemagne et en Espagne pensent désormais que le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca est dangereux.

Afin de rassurer le public, le Premier ministre français Jean Castex a été photographié en train de recevoir le coup d’AstraZeneca vendredi. « J’ai pensé que ce serait une bonne idée de se faire vacciner très rapidement … pour montrer aux citoyens que c’est la sortie de crise et que c’est très sûr », a-t-il déclaré aux journalistes.

Mais certains médecins affirment que de nombreux patients ne font plus confiance au vaccin Oxford / AstraZeneca après que le gouvernement a suspendu son utilisation pendant plusieurs jours.

«Aucun de mes patients ne souhaite plus s’inscrire à AstraZeneca», a déclaré Monique Luttenbacher-Rubel, médecin travaillant dans un petit village près de Mulhouse. «La suspension a créé la méfiance et beaucoup sont encore incertains. Je fais de mon mieux pour les rassurer et leur expliquer qu’il n’y a pas de risque accru dans la population vaccinée, mais c’est compliqué.

Luttenbacher-Rubel a déclaré qu’elle avait au moins 100 patients éligibles à la vaccination et qu’ils souhaitaient tous attendre un autre vaccin. «C’était une très mauvaise idée de suspendre AstraZeneca, cela aura un effet à long terme sur les gens», a-t-elle déclaré.

Le déploiement de la vaccination en France a été marqué par des retards et des controverses, et est toujours en retard par rapport à de nombreux voisins de l’UE. Seuls 12% des Français ont été vaccinés depuis le début du programme fin décembre.

Pendant ce temps, le pays est actuellement aux prises avec une recrudescence des cas de COVID-19 et a imposé un verrouillage d’un mois dans la région parisienne, les Hauts-de-France et plusieurs régions du sud.