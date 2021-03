Q&A: Quand vais-je recevoir mon vaccin Covid-19?

Le déploiement du vaccin Covid-19 a été entravé par les entreprises pharmaceutiques qui n’ont pas tenu les livraisons promises, ainsi que la pause temporaire sur le vaccin AstraZeneca la semaine dernière.

Traverser le brouillard de la couverture de l’actualité en constante évolution peut être difficile. Alors, quand sera-ce votre tour? Ou quand votre parent âgé ou vulnérable sera-t-il vacciné?

Quand est-ce que tous plus de 70 anss recevoir le vaccin?

Le Health Service Executive (HSE) a déclaré qu’il était toujours sur la bonne voie pour administrer la première dose à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus à la mi-avril, et les secondes à la mi-mai.

Les médecins généralistes ont parcouru leurs listes de patients âgés à des rythmes différents, certains vaccinant déjà ceux qui ont plus de 70 ans.

Dans un bulletin envoyé aux médecins généralistes mercredi, le HSE a annoncé qu’il prévoyait de livrer plus de 89 000 doses à 540 cabinets la semaine prochaine, et que les approvisionnements augmenteraient «début avril».

Comment avons-nous fait jusqu’ici?

Quelque 855 360 doses de vaccin ont été livrées à la République, vendredi 19 mars dernier.

Parmi ceux-ci, 690 449 doses ont été administrées, avec plus de 500 000 personnes ayant reçu le premier vaccin et 186 600 personnes entièrement vaccinées.

Une portion est toujours gardée en réserve pour s’assurer qu’il y en a suffisamment pour les deuxièmes doses requises.

Ceux qui ont été vaccinés comprennent les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers, les travailleurs de la santé de première ligne et certains des plus de 70 ans.

Quand les approvisionnements augmenteront-ils?

La grande augmentation de l’offre de vaccins devrait entrer en vigueur à partir du 12 avril.

Les responsables prévoient de recevoir 130 000 doses de vaccin Pfizer / BioNTech chaque semaine en avril, contre environ 85 000 doses actuellement. De petites quantités du vaccin Johnson & Johnson en un seul coup commenceront probablement à débarquer fin avril.

Au total, un million de doses de vaccin sont dues chaque mois en avril, mai et juin.

Il y aura également une augmentation modeste de l’offre au cours de la dernière semaine de mars, avec une livraison exceptionnelle de 100 000 vaccins promis par AstraZeneca.

Des doses supplémentaires sont également attendues de Moderna, car les sociétés pharmaceutiques s’efforcent de fournir autant que possible dans les derniers jours du premier trimestre de l’année, en raison d’accords contractuels.

Qu’en est-il des personnes médicalement vulnérables?

Les personnes jugées «à très haut risque» de Covid-19 reçoivent également actuellement le vaccin.

Cela comprend: les patients atteints de cancer; les receveurs immunodéprimés et transplantés; certains atteints de maladies rénales ou respiratoires chroniques; Syndrome de Down, diabète incontrôlé et obésité.

Les patients ayant des rendez-vous réguliers à l’hôpital ont été plus faciles à «trouver» que d’autres, dans certains cas. Le HSE est en pourparlers avec l’Organisation médicale irlandaise (IMO) pour essayer d’obtenir des médecins généralistes pour aider à identifier et vacciner une partie de ce groupe également.

Qui est le prochain sur la liste?

Viennent ensuite les personnes âgées de 65 à 69 ans souffrant d’affections sous-jacentes, qui sont considérées comme «à haut risque» si elles contractent le Covid-19.

La cohorte qui suit comprend toutes les personnes âgées de 65 à 69 ans, les autres agents de santé et le personnel chargé de la vaccination.

Le HSE envisage de vacciner ces deux cohortes ensemble, idéalement à partir de la fin du mois d’avril. Mais si les livraisons de vaccins restent insuffisantes, les groupes seront probablement vaccinés les uns après les autres.

À ce stade, les près de 40 centres de vaccination de masse devraient fonctionner à plein régime. La première des plus de 4 000 personnes qui ont postulé pour devenir vaccinateurs temporaires a commencé à travailler cette semaine.

Les responsables de la santé sont réticents – même en privé – à regarder la boule de cristal plus loin qu’en avril, à savoir exactement quand d’autres groupes peuvent obtenir le feu vert pour recevoir leurs coups.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré au Dáil que quatre adultes sur cinq se verraient offrir des vaccins d’ici la fin juin, si les engagements de livraison convenus sont respectés.

L’atteinte de cet objectif reposera sur l’arrivée des approvisionnements promis, malgré les déceptions passées, et le réseau de vaccination de l’État fonctionnant efficacement, pour les administrer assez rapidement s’ils le font.