Des éducatrices ont été vaccinées à l’hôpital Beacon de Dublin plus tôt ce mois-ci

BEIERSDORF SPA Eucerin UreaRepair Plus 10% Creme pour les pieds a l'uree regenerante 100ml

Eucerin UreaRepair Plus 10% creme pour les pieds regenerant l'uree Eucerin UreaRepair Creme regeneratrice pour les pieds 10% d'uree procure aux pieds secs et extremement secs l'hydratation intense dont ils ont besoin pour etre douce et lisse. Il aide egalement a reduire les callosites et les epaississements.