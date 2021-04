Donegal doit «renverser» ses taux élevés d’infection à Covid-19, ont averti les responsables de la santé publique, au milieu du nombre croissant de cas dans le comté.

À l’échelle nationale, le respect des directives de santé publique a nettement baissé depuis janvier, selon une étude menée pour l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

En plus du Donegal, il y a des inquiétudes concernant le nombre élevé de cas dans le nord de Dublin et Kildare, ont déclaré des responsables lors d’un briefing du Nphet vendredi.

Si l’incidence était aussi élevée dans le reste du pays qu’au Donegal, Nphet n’aurait pas recommandé l’assouplissement des restrictions cette semaine, a déclaré le médecin en chef, le Dr Tony Holohan.

Il existe des exemples clairs de non-conformité dans tout le comté, a déclaré le Dr Holohan: «Le genre de choses que même les chiens dans la rue à Donegal savent ne devrait pas se produire.»

L’incidence dans le comté a été presque continuellement supérieure à la moyenne nationale depuis septembre dernier et s’élève actuellement à près de 300 cas pour 100 000 habitants, contre 127 au niveau national. À Milford, l’incidence est de 675 et à Letterkenny de 600.

Des anniversaires et autres fêtes, des funérailles et des réveils, et des rencontres entre élèves du secondaire ont été impliqués dans les épidémies là-bas.

Le Dr Holohan a décrit l’assouplissement des restrictions comme «un tournant bienvenu et mérité dans nos efforts collectifs pour surmonter cette pandémie»

«Cependant, l’incidence dans le pays varie. Certaines zones sont dans une position plus précaire que d’autres. Ceci est extrêmement préoccupant pour les médecins de santé publique au niveau local.

«Nous appelons les dirigeants communautaires dans des régions comme le Donegal, où le virus circule toujours à des niveaux dangereux, à encourager les gens là-bas à s’en tenir aux mesures de santé publique, surtout s’ils sont vulnérables ou n’ont pas encore été vaccinés.»

Nphet a besoin de «voir quelque chose se retourner» rapidement dans le comté, a-t-il prévenu.

Il a refusé d’exclure une approche différentielle qui pourrait exclure les zones à forte incidence de tout assouplissement futur des restrictions.

Le professeur Pete Lunn, chef de l’unité de recherche comportementale à l’Institut de recherche économique et sociale, a décrit la baisse globale du respect des mesures de santé publique comme une préoccupation.

«Cependant, le nombre moyen de personnes que chaque individu a rencontrées dans un autre ménage, le nombre de visites sociales à domicile et la probabilité que les personnes aient des contacts étroits, qui avaient tous augmenté en février et mars, n’ont pas encore augmenté au cours de la période. Période de Pâques.

«Les données montrent également qu’en dépit des reportages concernant un très faible risque de caillots sanguins associés à certains vaccins, l’intention des gens de se faire vacciner reste très élevée. Plus de 80% disent qu’ils prendront le vaccin quand on le leur proposera. »

Près de la moitié de la population a déclaré n’avoir rencontré personne en dehors de son foyer au cours des 48 heures précédentes, a-t-il déclaré.

Quatre autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par Nphet. Cela porte à 4 903 le nombre total de décès dans la pandémie.

Le Nphet a également signalé 545 cas confirmés de la maladie, portant à 248 870 le nombre total de cas dans la République.

Parmi les nouveaux cas, 264 étaient à Dublin, 58 à Kildare, 50 à Cork, 29 à Donegal et 28 à Galway, les 116 cas restants étant répartis dans 21 autres comtés.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est maintenant de 127 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Donegal a la plus forte incidence de comté, suivie de Kildare. Clare a la plus faible incidence.

L’âge médian des cas est de 29 ans et 77% ont moins de 45 ans.

Le nombre de reproduction, une mesure du nombre d’autres personnes infectées par un cas, se situe maintenant à «juste au-dessus de 1», selon le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet.

Le professeur Nolan a déclaré que les perspectives étaient globalement positives, même si une incertitude significative subsistait. Le niveau de fond de la maladie est stable mais élevé

Il était important que la maladie ne «devienne pas incontrôlable» chez les jeunes. Il a déclaré que 500 cas par jour chez des personnes de moins de 40 ans se traduiraient par six à huit hospitalisations par jour et un décès tous les 10 jours.

«Nous devons le garder sous contrôle dans cette cohorte, sinon nous serons en difficulté plus tard cet été», a-t-il ajouté.

Vendredi matin, 139 patients Covid-19 ont été hospitalisés, dont 44 en USI. Il y a eu huit hospitalisations supplémentaires au cours des 24 heures précédentes.

Jusqu’à mercredi, 1 487 043 doses de vaccin avaient été administrées en Irlande: 1 067 378 premières doses et 419 665 secondes doses.