Questions et réponses sur le verrouillage du verrouillage: qu’est-ce qui vous attend pour la limite de 5 km, la construction et les activités de plein air?

C’est – encore un autre – quelques jours cruciaux pour la politique Covid du gouvernement. Mais quels sont les principaux facteurs qui influenceront les décisions clés sur le point d’être prises?

Que se passe-t-il au juste aujourd’hui?

Deux réunions clés ont lieu lundi – l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) est la première, qui a débuté ce matin.

Plus tard, le sous-comité du Cabinet sur Covid, composé de chefs de parti et de hauts ministres clés, rencontrera des hauts dirigeants du Nphet pour discuter du potentiel d’assouplissement des restrictions à partir du 5 avril, lundi de Pâques.

Le Cabinet se réunira demain pour approuver les prochaines étapes, mais les changements substantiels seront probablement approuvés en principe ce soir.

Qu’est-ce qu’il y a à discuter?

Les principales parties mobiles n’ont pas changé depuis que le gouvernement a publié son document «Path Ahead» le 23 février. Les trois zones signalées pour une relaxation potentielle étaient alors la construction, les activités de plein air et la «limite d’exercice» de 5 km.

Parallèlement à ces trois axes, un processus parallèle est en cours autour de la reprise de l’éducation. Le «grand» jour le plus récent était le 15 mars, lorsque la plupart des élèves du primaire ont repris les cours en même temps que les 5e. Aujourd’hui, les services de garde qui étaient encore fermés sont en train de rouvrir.

Quelle est la probabilité des changements?

Très. Mais cela ne doit pas être confondu avec les changements qui sont très substantiels. En réalité, tout ce qui est annoncé ne changera pas massivement la vie quotidienne des gens.

Actuellement, il semble que les règles sur les rencontres en plein air doivent être assouplies, permettant très probablement à deux ménages de se mélanger, tandis que certaines activités sportives seront autorisées.

L’accent sera probablement mis au départ sur le sport des enfants. La limite de 5 km doit être étendue, mais il n’est pas décidé à quel point cela sera ambitieux.

Pourquoi cette hésitation?

Le problème est que depuis début mars, il y a eu une stagnation, voire une légère croissance, dans les chiffres quotidiens des cas.

Alors que la trajectoire des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs a été plus encourageante, une augmentation des mouvements associés à la réouverture des écoles et un certain dérapage dans le respect des règles de distanciation ont été imputés au décrochage.

La transmissibilité accrue de la variante B117 du coronavirus signifie que de petits changements peuvent avoir des impacts démesurés sur la propagation de Covid.

Et la construction?

Cela semble être dans la balance. Alors que des sources gouvernementales affirment que le lobbying de la plupart des secteurs industriels a été minime depuis Noël, le secteur du bâtiment a été l’exception, plaçant haut et fort son argumentation. De nombreux ministres s’inquiètent de l’impact sur la crise du logement d’une fermeture prolongée, ainsi que de la politique des «cas difficiles» – des personnes en attente de l’achèvement d’un logement ou de travaux de rénovation, qui ont été bloquées par la fermeture.

Contre cela, le gouvernement équilibre le risque de permettre à des dizaines de milliers de travailleurs de revenir sur place en même temps qu’il essaie de préserver les plans de reprise des cours pour tous les enfants le 12 avril.

Un retour progressif a été envisagé, l’accent étant mis dans un premier temps sur la construction résidentielle privée. Il se peut que la construction revienne plus tard que le 5 avril, mais avant la prochaine «grande» étape, probablement entre quatre et six semaines plus tard.

Et les vaccins?

Malgré d’importantes controverses récentes concernant une mauvaise administration des doses et la nature stop-start du programme de vaccination, il existe désormais un niveau raisonnable de protection parmi les personnes les plus vulnérables à l’infection et à la mort ou à une maladie grave.

Cependant, il est entendu que la modélisation interne effectuée par Nphet montre que, bien que cela soit susceptible de réduire considérablement les décès, l’effet est moins prononcé sur les hospitalisations et les admissions aux USI, car beaucoup d’entre elles surviennent dans des parties de la population qui ne sont pas encore vaccinées.

Ainsi, malgré la vaccination, la crainte est qu’une nouvelle poussée pourrait mettre à nouveau le système hospitalier sous une pression sévère, même sans le même niveau de mortalité.

On craint également que la transmission généralisée puisse entraîner une vague de longue durée de Covid ou une infection grave chez les jeunes, car même si un plus petit pourcentage de jeunes tombent gravement malades, si la transmission est plus répandue, cela pourrait encore être un chiffre brut important.

Quel est le conseil de Nphet susceptible d’être?

Compte tenu de ce qui précède, assez conservateur. Le point de vue des hauts dirigeants du Nphet est que la «montée en puissance» tant vantée de la vaccination au deuxième trimestre rendra les choses nettement moins risquées dans quatre à huit semaines qu’elles ne le sont actuellement.

Mais plusieurs facteurs suggèrent que les conseils d’aujourd’hui seront prudents: à savoir, la transmissibilité de la variante, l’héritage de Noël qui se joue toujours avec un nombre de cas plus élevé et une pression élevée sur le système de santé, et le danger de ces deux facteurs pour les objectifs de maintien des écoles. ouvrir et poursuivre la reprise des soins de santé non-Covid.

Comme l’a dit une source de haut niveau de la santé publique la semaine dernière: «Si (le gouvernement) fait quelque chose en avril qui déclenche une vague, il a une catastrophe entre les mains. S’ils attendent jusqu’en mai ou juin, c’est un profil de risque complètement différent «

Qu’est-ce que cela dit de la stratégie globale?

La stratégie depuis Noël a consisté en une réouverture progressive, suivie d’une mesure et d’une évaluation de l’impact. Le fait que les cas se soient stabilisés après les premiers changements vraiment significatifs sape cette stratégie et peut annoncer un autre changement de position subtil mais important.

De nombreux membres du gouvernement pensent que 500 à 600 cas par jour sont aussi bas que possible, en raison de la prévalence de la variante et de la mobilité accrue associée à une réouverture même mineure et à des dérapages de conformité.

Si tel est le cas, il semble qu’il soit impossible de ramener la maladie aux niveaux observés l’été dernier grâce à des verrouillages, et cela suggère que les puces sont maintenant essentiellement toutes sur la vaccination.

Mais il y a encore beaucoup d’incertitude sur l’impact de B117 et du programme de vaccination sur la relation entre les cas, les hospitalisations et les décès.

Il y a une incertitude énorme, Nphet n’étant même pas totalement sûr de l’endroit où se trouve le nombre R, qui mesure la vitesse de propagation de la maladie.

Les estimations sont comprises entre 1,0 et 1,3, mais les résultats différents selon l’endroit où se situe le nombre R dans cette plage sont énormes. Comme l’a dit récemment une source bien placée: «Vous pourriez recevoir une balle dans la tête ou dans le bras. Il n’y a pas beaucoup de distance entre eux mais cela fait une grande différence dans le résultat ».

Quelle en est la politique?

Tricky, c’est le moins qu’on puisse dire. Les ministres reconnaissent que leur marge de manœuvre est limitée, mais s’inquiètent du soutien politique et public plus large. On s’attend donc à ce que l’approche soit double: parallèlement à quelques modifications mineures la semaine prochaine, il y aura une pression au Cabinet pour indiquer le genre de choses qui pourraient être envisagées dans la prochaine période.

«À quoi ressembleront mai et juin, c’est le plus important», a déclaré un ministre la semaine dernière. Certains membres de la coalition pensent qu’il est temps de commencer à décrire les avantages qui en résulteront pour les personnes vaccinées dans les semaines à venir, en termes de mixité et d’activités sociales.

La tâche difficile du Gouvernement consiste à offrir un espoir significatif de temps meilleurs dans un avenir pas trop lointain, mais en même temps très peu de choses qui feront une différence tangible immédiatement.