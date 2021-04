Épidémie de Covid-19 signalée dans une école spéciale de Dublin

Il y a eu une épidémie de Covid-19 dans une école spéciale de Dublin, au milieu d’appels pour que les assistants spéciaux (SNA) et les enseignants soient redéfinis en priorité pour la vaccination.

L’europe-infos.fr comprend que 15 cas confirmés de Covid-19 sont associés à une épidémie à l’école CRC de Clontarf, Co Dublin.

Des tests de masse ont eu lieu à l’extérieur de l’école jeudi.

L’école a fermé le vendredi 26 mars pour les vacances de Pâques.

Dans un communiqué, l’école a déclaré: «Le CRC peut confirmer que nous avons identifié un certain nombre de cas confirmés de Covid-19 dans notre école CRC, Clontarf.

«Le jeudi 1er avril, nous avons facilité le service d’ambulance nationale pour effectuer des tests sur les contacts étroits, le personnel et les étudiants de notre campus à Clontarf.

«Nous avons toujours plaidé pour la vaccination précoce de tout le personnel scolaire, car nos écoles sont co-implantées avec nos services cliniques et le personnel de santé de première ligne.

«Nous continuerons à soulever ces questions avec le HSE et le DES pour assurer la sécurité de tous les élèves et du personnel.»

Le CRC a ajouté qu’ils resteront en contact avec toutes les autorités compétentes et qu’ils ont déjà travaillé avec les parties prenantes tout au long de la semaine. «Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le HSE et la santé publique.»

Plan de vaccination

Cela fait suite à l’annonce d’un plan de vaccination Covid-19 révisé, où les enseignants et les ANS ne sont plus répertoriés dans une cohorte distincte pour être priorisés pour la vaccination.

Au lieu de cela, les vaccinations seront administrées sur la base de l’âge une fois que les personnes âgées de 16 à 64 ans considérées comme à haut risque seront vaccinées.

Cette décision a été vivement critiquée par les syndicats de l’enseignement et de la SNA.

Fórsa, qui représente les SNA, a écrit jeudi au Taoiseach Micheál Martin pour demander au gouvernement de revoir sa décision de retirer les SNA de la liste des vaccins prioritaires.

La lettre, signée par Andy Pike, chef de l’éducation de Fórsa, demandait également que les SCN soient inclus dans la catégorie neuf du calendrier de vaccination révisé, qui comprend les personnes âgées de 16 à 64 ans qui travaillent dans des environnements surpeuplés.

«Dans nos écoles spécialisées, les personnels de santé tels que les infirmières, les ergothérapeutes et les physiothérapeutes ont tous été vaccinés grâce au déploiement HSE, tandis que les SNA qui travaillent à leurs côtés avec les mêmes étudiants n’ont pas été vaccinés. Ce n’est pas une situation juste ou durable », a déclaré M. Pike dans la lettre.

De même, l’Organisation nationale irlandaise des enseignants, qui représente les enseignants du primaire, ainsi que l’Union des enseignants d’Irlande et l’Association des enseignants du secondaire d’Irlande rencontrent le ministère de l’Éducation pour exprimer leurs préoccupations concernant le déploiement du nouveau vaccin.

Réponse du ministère de l’Éducation et HSE

Dans une déclaration au europe-infos.fr, un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré que le ministère ne commentait pas les cas individuels.

«Le ministère de la Santé et le HSE ont réaffirmé que les écoles en elles-mêmes sont des environnements à faible risque. Il est prévu que les écoles rouvriront complètement après Pâques le 12 avril », ont-ils ajouté dans un communiqué.

«La santé publique a examiné les mesures mises en place pour assurer la sécurité du fonctionnement des écoles et est convaincue que ces mesures de prévention et de contrôle des infections, si elles sont rigoureusement respectées, assureront la sécurité de la communauté scolaire pendant cette période. Ils soulignent que toutes les mesures doivent être suivies attentivement par les élèves, le personnel et les parents. »

Le porte-parole a déclaré que le HSE avait un protocole bien établi pour soutenir les écoles où un cas confirmé de Covid-19 y était connecté.

Le ministère de l’Éducation a déclaré, dans le communiqué, qu’il est conseillé aux parents d’être vigilants pendant les vacances de Pâques et d’éviter les dates de jeu et les soirées pyjama, afin de maintenir le nombre de Covid-19 aussi bas que possible et de continuer avec la prochaine phase de l’école. réouverture.

En ce qui concerne le déploiement du programme de vaccination Covid-19, le ministère de l’Éducation a déclaré que «le passage à un modèle basé sur l’âge soutient les objectifs du programme de vaccination en protégeant d’abord les personnes les plus à risque de maladie grave, d’hospitalisation et de décès, quelle que soit leur profession. . »

«Cette décision a des implications pour de nombreux secteurs, y compris le personnel scolaire, et se traduira par la vaccination de ceux qui travaillent dans les écoles avec leur cohorte d’âge. Les personnes médicalement vulnérables, y compris le personnel scolaire, continueront d’être vaccinées conformément à leur groupe d’origine. »

Dans un communiqué, le HSE a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les cas individuels ou les épidémies.

«Lorsqu’un cas de Covid-19 est identifié, qui est associé à un établissement d’enseignement, les professionnels de la santé publique dialoguent directement avec la personne, ou la famille selon le cas, et les interroge sur leurs contacts.

«Les professionnels de la santé publique discuteront également de la question directement avec l’établissement d’enseignement si cela est jugé nécessaire, en entreprenant une évaluation des risques pour la santé publique. Les mesures recommandées, y compris les tests de masse et toute exclusion d’autres élèves ou membres du personnel, sont prises à ce stade. Les réponses et les recommandations pour chaque établissement peuvent très bien différer, selon les circonstances identifiées par la santé publique. »