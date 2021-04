La quarantaine à domicile parmi les compromis à discuter par les ministres

Les discussions visant à désamorcer une dispute gouvernementale sur la quarantaine obligatoire examineront cette semaine un rôle élargi pour la mise en quarantaine à domicile et la manière dont les vaccinations pourraient être utilisées pour réduire les périodes d’isolement après un voyage en provenance de certains pays.

Des sources gouvernementales de haut niveau ont déclaré que des pourparlers entre responsables auraient lieu cette semaine – très probablement mardi ou mercredi – dans le but de trouver un compromis après que les mesures visant à ajouter plusieurs États membres de l’UE et les États-Unis à la liste des pays éligibles à la quarantaine hôtelière obligatoire ont provoqué un grave problème. dispute politique la semaine dernière.

L’élargissement de la liste vise à minimiser le risque de propagation de «variantes préoccupantes» de coronavirus à partir de pays, dont certains ont de forts liens de voyage vers la République.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly est censé être déterminé à aller de l’avant, malgré l’opposition d’autres ministres du gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney.

«Son point de vue à ce sujet ne changera pas», a déclaré une source bien placée de la position de M. Donnelly. La fuite de la liste étendue des pays a provoqué une dispute importante la semaine dernière, considérée par certains comme une tentative de «rebondir» le reste du gouvernement pour qu’il accepte son expansion.

Il y a eu des retombées diplomatiques importantes découlant de la fuite, une source gouvernementale disant qu’elle a causé la «consternation» dans les capitales européennes, tandis qu’une autre a déclaré qu’il y avait «un réel ennui» sur la façon dont l’histoire s’était déroulée.

Des sources ont déclaré que les discussions porteraient sur la possibilité de concevoir un «système de quarantaine à domicile plus solide. [and] une façon dont les vaccins pourraient être utilisés pour réduire la durée [in quarantine]»Pour les arrivées de certains pays. Le ministère des Affaires étrangères est également susceptible d’examiner la légalité de la mise en quarantaine des hôtels en provenance d’autres États membres de l’UE. Le rôle des tests à l’arrivée sera également examiné.

Questions complexes

La question a soulevé des questions complexes pour le gouvernement. Le lien entre la vaccination et les libertés individuelles peut être contesté par certaines capitales européennes, tandis que la capacité hôtelière, les critères d’inclusion des pays sur la liste, la période d’examen correspondante, une «stratégie de sortie» de la politique et de la position juridique concernant les voyages dans l’UE doit être adressé. Des sources ont déclaré que les pays qui avaient mis en place de vastes régimes de quarantaine dans les hôtels avaient été contraints de limiter les arrivées.

Le gouvernement surveillera également la perspective d’une contestation constitutionnelle rapide du système de quarantaine, découlant du cas de deux femmes qui ont refusé d’entrer dans la quarantaine obligatoire de l’hôtel après leur retour d’un voyage à Dubaï.

Des sources gouvernementales ont déclaré dimanche qu’il y aurait également une consultation avec Bruxelles, alors que les craintes grandissent en Europe concernant des variantes préoccupantes, qui se répandent en France et ailleurs.

Certains membres du gouvernement s’inquiètent de la santé publique et des conséquences politiques de l’inaction. «Il est très dangereux pour les politiciens de penser qu’ils en savent plus sur le virus que les experts médicaux et de les surpasser efficacement», a observé une source.

Par ailleurs, le HSE a déclaré aux hôpitaux qu’ils pouvaient fournir des vaccins excédentaires dans des circonstances exceptionnelles à des personnes qui ne souffrent pas de maladies qui pourraient les exposer à un risque de maladie grave ou de décès à la suite de Covid-19.

Il a déclaré au personnel hospitalier senior dans une lettre mercredi dernier que la vaccination de toute personne en dehors du groupe 7 – les personnes âgées de 16 à 64 ans qui avaient une maladie sous-jacente qui les expose à un risque élevé de conséquences graves – n’était pas appropriée.

Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et «en dernier recours», de petites quantités de vaccins pourraient être administrées à des personnes ne faisant pas partie des catégories de personnes médicalement vulnérables et présentant un risque très élevé et élevé de maladie grave ou de décès.

Il a déclaré que «cela devrait être fait de manière transparente, équitable et juste».